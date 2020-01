Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi konusu: Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi oyuncuları kimdir?

ATV ekranlarında bu akşam yayınlanacak Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi konusu nedir? Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi oyuncuları kimdir? Ekranlarda yayınlanmasıyla sinema severler tarafından araştırılan film, ünlü seri Star Wars’ın devamı niteliğinde. Serinin toplamda 7. filmi kabul edilen film vizyona girdiği dönemde gişe rekorları kırmıştı. İşte; Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi konusu ve oyuncuları…

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi oyuncuları kimdir? Televizyonda yayınlanmasıyla izleyicileri ekran başına kilitleyen ve ünlü yapım "Star Wars" devamı olan Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi konusu araştırılıyor. Lucasfilm'in yeni "ara dönem filmlerinden ilki" olarak lanse edilen yapım 1977 tarihli Yıldız Savaşları: Bölüm IV'ten öncesini anlatıyor.

ROGUE ONE: BİR STAR WARS HİKAYESİ KONUSU

Lucasfilm'in yeni "ara dönem filmlerinden ilki" olarak lanse edilen yapım bir grup beklenmedik kahramanın, imkansız görünen Ölüm Yıldızı planlarını çalma görevi için bir araya gelme hikayesini anlatacak. Film, Death Star'ın planlarını çalmak için bir araya gelen bir ekibin mücadelesini merkezine alıyor ve 1977 tarihli Yıldız Savaşları: Bölüm IV'ten öncesini anlatacak. Gareth Edwards'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrolünü Felicity Jones üstleniyor; kadroda ayrıca Ben Mendelsohn, Riz Ahmed, Diego Luna, Mads Mikkelsen ve Forest Whitaker da yer alıyor. Senaryo ise u Chris Weitz'a ait.

ROGUE ONE: BİR STAR WARS HİKAYESİ OYUNCULARI

Başrolü Felicity Jones üstleniyor; kadroda ayrıca Ben Mendelsohn, Riz Ahmed, Diego Luna, Mads Mikkelsen ve Forest Whitaker da yer alıyor. Senaryo ise u Chris Weitz'a ait.

STAR WARS HAKKINDA

Yıldız Savaşları, George Lucas tarafından yapılmış, öncelikle filmleriyle tanınmış, sonraki yıllarda çizgiroman, bilgisayar ve konsol oyunları, televizyon yapımları vb. dallarda ününü geliştirmiş kurgusal evren ve markadır. Film serisinin ilki 25 Mayıs 1977'de 20th Century Fox tarafından Star Wars (Yıldız Savaşları) ismiyle yayınlanmış ve dünya çapında bir popüler kültür fenomeni olmuştur. Üçer yıl arayla iki devam filmi yayınlanmıştır. Orijinal üçlemenin son filminin yayınlanmasının 16 yıl ardından, "öncül" üçlemenin ilk filmi yayımlanmıştır ve tekrar üçer yıl arayla diğer iki film de yayımlanacak, 9. filmle seri tamamlanış olacaktır.

2016 yılı verilerine göre Sekiz Yıldız Savaşları filminin toplam hasılatı yaklaşık olarak 7.08 milyar dolardır. Bu hasılatla Yıldız Savaşları serisi, en çok hasılat yapmış birinci film serisi olmuştur.

Yıldız Savaşları günümüze kadar kendisine ait filmlerin hasılatı, oyuncak, DVD, kitap, bilgisayar oyunu ve ticari ürün geliriyle 33 milyar dolarlık dev bir kazanç sağlamıştır.