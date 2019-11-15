Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı siyanür intiharları için harekete geçti
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, son dönemde peş peşe meydana gelen siyanürlü intihar vakalarına ilişkin olarak bir açıklama yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu olayları ve etkilerini araştırmak üzere bir araştırma komisyonu kurulduğu ve araştırma sonuçlarının kamuoyuyla detaylı bir rapor hâlinde paylaşılacağı ifade edildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın birkaç haftadır gündemde yer alan intihar vakaları karşısında derin üzüntü duyduğu bildirildi. Bu vakaların kamuoyuyla paylaşım biçimlerinin, durumu daha hassas bir noktaya çektiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak birkaç haftadır gündemde yer alan intihar vakaları karşısında derin üzüntü duymaktayız. Ayrıca bu vakaların kamuoyuyla paylaşım biçimleri, durumu daha hassas bir noktaya çekmektedir.
Söz konusu olayları ve etkilerini araştırmak üzere Bakanlığımız tarafından bir araştırma komisyonu kuruldu. Araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla detaylı bir rapor hâlinde paylaşacağız.
Yaşanan bu üzücü olaylara ilişkin görüntüler mağdur aileleri olduğu kadar toplumu da defaatle yaralamaktadır. Bu nedenle vakalara ait görüntülerin paylaşılmaması konusunda tüm vatandaşlarımızdan duyarlılık beklemekteyiz. Derin üzüntü duyduğumuz bu süreçte basın mensuplarımızın da kullanılan dil, video ve fotoğraflarla ilgili üst düzeyde hassasiyet göstereceklerine inanıyoruz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Sen Anlat Karadeniz ekibinden duygusal veda
- Tamer Karadağlı ateş püskürdü: Yasak olan ne?
- Sürpriz ayrılığın nedeni ortaya çıktı
- Yıldız Tilbe ile kızı magazin dünyasını salladı
- Hercai'nin güzel oyuncusundan bebek müjdesi!
- Alişan’dan şok sözler! ‘Mahsun çok döndüğü için…’
- Instagram’dan terk edildi!
- Mehmet Ali Erbil'in kızından yürek burkan paylaşım
- Bir Zamanlar Çukurova 44. yeni bölüm izle
- Çukurova’da savaş yeniden başladı!
- Yılmaz Ateş CHP'den ihraç edildi! "Benim partim FETÖ'ye teslim oldu"
- Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır Görese Dağı'nda 2 terörist öldürüldü
- Son dakika: Ağrı'da öldürülen teröristin kimliği Halis Ersayan olarak tespit edildi
- Rusya'dan son dakika açıklaması: 24 saatte 30 ateşkes ihlali yapıldı
- Kuzey Kore'den Joe Biden'a şok benzetme: Sopayla dövülmesi gereken kuduz köpek!
- İzmir Bornova'daki çöp dağlarına esnaf isyan etti! "Görevinizi yapın"
- Son dakika: İzmir'de aynı aileden dört kişinin katil zanlısı tutuklandı
- HDP'li vekil Remziye Tosun'un oğluna gözaltı! Patlayıcı malzemelerinde parmak izi bulundu
- Son dakika: Kayseri Valiliği zihinsel engelli öğrenciye şiddetle ilgili harekete geçti
- Son dakika: HDP'li Suruç, Savur, Derik ve Mazıdağı belediye başkanları gözaltına alındı
- Son dakika: Kuyum satışlarında taksit sayısı dörtten sekize çıkarıldı
- Son dakika: AB'den İngiltere hakkında flaş karar "İhlal süreci" başlatıldı