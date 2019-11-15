Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı siyanür intiharları için harekete geçti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, son dönemde peş peşe meydana gelen siyanürlü intihar vakalarına ilişkin olarak bir açıklama yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu olayları ve etkilerini araştırmak üzere bir araştırma komisyonu kurulduğu ve araştırma sonuçlarının kamuoyuyla detaylı bir rapor hâlinde paylaşılacağı ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın birkaç haftadır gündemde yer alan intihar vakaları karşısında derin üzüntü duyduğu bildirildi. Bu vakaların kamuoyuyla paylaşım biçimlerinin, durumu daha hassas bir noktaya çektiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak birkaç haftadır gündemde yer alan intihar vakaları karşısında derin üzüntü duymaktayız. Ayrıca bu vakaların kamuoyuyla paylaşım biçimleri, durumu daha hassas bir noktaya çekmektedir.

Söz konusu olayları ve etkilerini araştırmak üzere Bakanlığımız tarafından bir araştırma komisyonu kuruldu. Araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla detaylı bir rapor hâlinde paylaşacağız.

Yaşanan bu üzücü olaylara ilişkin görüntüler mağdur aileleri olduğu kadar toplumu da defaatle yaralamaktadır. Bu nedenle vakalara ait görüntülerin paylaşılmaması konusunda tüm vatandaşlarımızdan duyarlılık beklemekteyiz. Derin üzüntü duyduğumuz bu süreçte basın mensuplarımızın da kullanılan dil, video ve fotoğraflarla ilgili üst düzeyde hassasiyet göstereceklerine inanıyoruz."