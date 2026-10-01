Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmasındaki en önemli başlığın birlik ve beraberlik olduğunu vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan, "Cumhurbaşkanımızın konuşmasında en çok dikkat çeken başlık Türkiye mutabakatıydı. Suni kutuplaşmalardan uzaklaşılması, Türkiye’nin tüm renkleri, inançları ve farklı görüşleriyle bir arada olarak Büyük Türkiye hedefine ulaşması vurgulandı. Kanun-i Esasi'nin 150. yılına tekabül eden böyle bir dönemin yeni ve sivil bir anayasayla taçlandırılması gerekiyor. Neden hala vesayetin ve darbelerin anayasasını kullanıyor olalım? Türk milletinin hak ettiği anayasayı yapabiliriz; nitekim 'Terörsüz Türkiye' sürecinde 467 gibi rekor bir kabul oyuyla Meclis nasıl irade gösterdiyse, anayasada da aynı mutabakat sağlanabilir" ifadelerini kullandı.

Aynı çerçevede iç cephenin güçlendirilmesine dikkat çeken AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise "Cumhurbaşkanımızın konuşmasının tamamında birlik, beraberlik ve iç cephenin tahkimi vurgusu vardı. 'Terörsüz Türkiye' süreci Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Devlet Bahçeli'nin ve Meclis'in ortak iradesiyle yürüyen çok başarılı bir süreçtir. Bugün Meclis'te 7 siyasi grubun olduğu, en fazla grubun yer aldığı zorlu bir dönemdeyiz; ancak farklı fikirlerimize rağmen ortak değerlerimizde ve Türkiye'nin geleceğinde buluşabilmeliyiz" sözleriyle aktardı.

"DEVLET AKLINDAN İSTİFADE EDEMEDİLER"

Başkan Erdoğan salona girdiğinde Genel Kurul'u terk eden muhalefet milletvekillerine tepki gösteren Leyla Şahin Usta, "Keşke Sayın Cumhurbaşkanımızı dinleselerdi. Bir devlet aklı ve devlet adamlığı noktasında nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini öğrenebilirlerdi. Onlara oy veren seçmenler, o Genel Kurul'da bulunmaları için onları Meclis'e gönderdi. Bu tavrı çok yanlış buluyorum. Biz milletin iradesinin yansıdığı bu çatıda her türlü konunun konuşulmasından yanayız. 24 yıllık iktidarımız vesayet odaklarını bitirdi; artık birilerinin ağzına bakan değil, milletin sözünün geçerli olduğu bir siyaset var" değerlendirmesinde bulundu.

"FON MESELESİNDE KİMSEYE KEFİL OLUNAMAZ, HESAP VERİLECEK"

Gündemdeki fon krizi tartışmalarının Meclis zemininde ele alınmasından hiçbir çekinceleri olmadığını belirten Nilhan Ayan, "Biz bu konunun Meclis'te tartışılmasından, değerlendirilmesinden ve gerekirse komisyon kurulup araştırılmasından asla geri durmayız. Biz milletin en üst düzeyde temsil edildiği yerdeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız il başkanları toplantısında çok net konuştu. İnsanların olduğu yerde her partiden yanlışa düşenler çıkabilir; kimse kimseye bu konuda kefil olamaz. Ne ben size kefil olabilirim ne siz bana. Usulsüzlük yapanın dini, dili, mezhebi veya partisi olmaz; suçlu suçludur. Ancak 'herkes yaptı' diyerek toptancı bir yaklaşımla iftira atmak da kul hakkıdır. Sanal kutuplaşmalara fırsat vermeden hukuk çerçevesinde gereği yapılacaktır" şeklinde konuştu.

BOŞANMALAR HIZLANACAK, SÜRESİZ NAFAKAYA KRİTER GELECEK

Yargı paketinde yer alması beklenen aile hukuku düzenlemelerine değinen Leyla Şahin Usta, boşanma davalarının yıllarca sürmesinin önüne geçileceğini belirterek, "Toplumun beklentilerini çözmek için buradayız. Boşanma davalarının 6-8 yıl sürmesi taraflar arasındaki çekişmeyi ve kadına yönelik şiddet riskini artırıyor. Boşanma davası ile mal paylaşımı davasını iki ayrı dava şeklinde ayırarak boşanma sürecini hızlandırmayı, böylece çocukların ve kadınların hırpalanmasını engellemeyi hedefliyoruz. Süresiz nafaka konusunda da Yargıtay kararları doğrultusunda kimseyi mağdur etmeyecek kanuni bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Nafaka konusunda evlilik süresinin baz alınması gerektiğini savunan Nilhan Ayan ise "Birkaç ay evli kalıp ömür boyu nafaka ödemek adil değil, bunu hanımlar da adil bulmuyor. Ancak boşanmış bir kadının toplumdaki durumu da gözetilmeli; kadının çalışma imkânı, mesleği, yaşı, çocuk sayısı ve maddi durumu gibi kriterler değerlendirilerek hakkaniyetli bir sınır getirilmelidir" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA KİMLİK DOĞRULAMA VE 16 YAŞ SINIRI

Sosyal medyada yalan, iftira ve itibar suikastlarının önüne geçmek için kimlik doğrulama sisteminin gündemde olduğunu belirten Leyla Şahin Usta, "İnsanlar gerçek kimlikleriyle var olmadıkları mecralarda her istediklerini söyleyebileceklerini sanıyorlar. Gerçek hayatta hangi sorumluluğumuz varsa sosyal medyada da aynı sorumluluğu taşımak zorundayız. Güçlü bir e-Devlet ve siber güvenlik altyapımız var. Kişilerin gerçek kimlikleriyle orada bulunması sorumluluk doğuracaktır. Ayrıca 16 yaş altındaki çocuklarımızın sosyal medyaya girişine yönelik kısıtlamalar da Kasım ayından itibaren kademeli olarak başlayacak; yönetmelik yayımlandığında uygulama devreye girecektir" sözleriyle konuşmasını tamamladı.