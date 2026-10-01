MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç'tan A Haber'de : "Siyasette aklanmaya ihtiyaç var"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yargı paketlerinden ekonomi düzenlemelerine, uluslararası anlaşmalardan yeni anayasa çalışmalarına kadar oldukça yoğun bir gündemle 28. Dönem 5. Yasama Yılı'na başlıyor. Meclis'in açılış gününde A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu'nun canlı yayın konuğu olan MHP Grup Başkanvekili Prof. Dr. Filiz Kılıç; Genel Kurul'un yeni dönem hedeflerinden 'Terörsüz Türkiye' sürecine, kamuoyunun yakından takip ettiği 'fon krizi' soruşturmalarından araştırma komisyonu ihtimaline kadar birçok kritik başlıkta çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.