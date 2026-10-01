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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur: "Sorumlular hakkında gereği yapılacak"
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur: "Sorumlular hakkında gereği yapılacak"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı bugün başladı. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu'nun konuğu olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, yeni yasama yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı. Uygur, fon soruşturmasında devletin tüm mekanizmalarının işletildiğini ve sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekenin yapılacağını söyledi. Uygur, 13. Yargı Paketi kapsamında gündemde olan yoksulluk nafakasına ilişkin düzenlemede ise kadınların mağdur edilmemesi ve dosyanın özelliklerine göre hakkaniyetli bir sistem oluşturulması gerektiğini ifade etti.

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