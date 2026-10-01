AK Parti kurmayları A Haber'de: Yeni anayasa, nafaka ve sosyal medya düzenlemesi gündemde

TBMM'de yeni yasama yılının başlamasının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu'nun canlı yayın konuğu oldu. Ayan ve Usta; yeni anayasa, Terörsüz Türkiye, fon soruşturması, nafaka düzenlemesi ve sosyal medyada kimlik doğrulama başlıklarını değerlendirdi. Leyla Şahin Usta, “İnsanlar gerçek kimlikleriyle var olmadıkları mecralarda her istediklerini söyleyebileceklerini sanıyorlar” dedi.