-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
AK Parti kurmayları A Haber'de: Yeni anayasa, nafaka ve sosyal medya düzenlemesi gündemde
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

AK Parti kurmayları A Haber'de: Yeni anayasa, nafaka ve sosyal medya düzenlemesi gündemde

TBMM'de yeni yasama yılının başlamasının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu'nun canlı yayın konuğu oldu. Ayan ve Usta; yeni anayasa, Terörsüz Türkiye, fon soruşturması, nafaka düzenlemesi ve sosyal medyada kimlik doğrulama başlıklarını değerlendirdi. Leyla Şahin Usta, “İnsanlar gerçek kimlikleriyle var olmadıkları mecralarda her istediklerini söyleyebileceklerini sanıyorlar” dedi.

Önceki Video
Soma'daki madende göçük! 2 işçi kurtarıldı, 5 işçi için kurtarma çalışması sürüyor
Soma'daki madende göçük! 2 işçi kurtarıldı, 5 işçi için kurtarma çalışması sürüyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'den A Haber'de: "Kimin eli kirliyse bedelini ödeyecek, seçim zamanında yapılacak"
Sonraki Video
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'den A Haber'de: "Kimin eli kirliyse bedelini ödeyecek, seçim zamanında yapılacak"
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar