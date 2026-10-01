MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay A Haber'de: "Devlet ayakta kimse panik yapmasın!"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 51 günlük aranın ardından 28. Dönem 5. Yasama Yılı'na yoğun bir gündemle başlarken, A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu’nun canlı yayın konuğu olan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son günlerde kamuoyunu meşgul eden 'fon krizi' tartışmalarında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin işaret ettiği 4 temel ilkeye dikkat çeken Akçay; muhalefetin siyasi istismar çabalarından Meclis'te komisyon kurulması ihtimaline, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin sahadaki yankılarından Devlet Bahçeli'nin tarihi çıkışına kadar pek çok kritik başlıkta net mesajlar verdi.