AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan: Nafaka düzenlemesinde kadınların mağdur olmaması gözetilecek
A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, TBMM'den yeni yasama yılının açılışını takip ediyor. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, A Haber canlı yayınında Tülay Ağaoğlu'nun sorularını yanıtladı. Ercan, TBMM'de başlayan yeni yasama yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni yasama döneminde kadınlara ilişkin kanuni çalışmalar yaptıklarını belirten Ercan, yeni yoksulluk nafakası düzenlemesiyle kadının mağdur olmamasının öncelikli olduğunu söyledi.