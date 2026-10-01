AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan A Haber'de: "Biz milletin ve mağdurun yanındayız"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılına yoğun bir gündemle başlarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurul'da gerçekleştireceği açılış konuşması tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor. Meclis'teki kritik süreç öncesinde A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu'nun canlı yayın konuğu olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman; Meclis'in yeni yol haritasından 'Terörsüz Türkiye' hedefine, son günlerin sıcak başlığı 'fon krizi' tartışmalarından Cumhur İttifakı'nın kararlı duruşuna kadar pek çok önemli konuda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.