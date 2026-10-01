AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'den A Haber'de: "Kimin eli kirliyse bedelini ödeyecek, seçim zamanında yapılacak"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği tarihi açılış konuşmasının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu’nun canlı yayınında süreci değerlendirdi. Yeni sivil anayasa ihtiyacından 'Terörsüz Türkiye' sürecine, 'fon krizi'ne ilişkin kararlı duruştan muhalefetin Genel Kurul'daki tavrına kadar kritik başlıklarda net mesajlar veren Mustafa Şen; erken seçim tartışmalarına "Seçim zamanında, yani 2028'de yapılacak" diyerek son noktayı koydu.