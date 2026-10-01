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Başkan Erdoğan TBMM'de! Gözler Genel Kurul'daki konuşmasında
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan TBMM'de! Gözler Genel Kurul'daki konuşmasında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de 28. Dönem 5. Yasama Yılı Açılış Programı kapsamında Genel Kurul'a hitap etmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.

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