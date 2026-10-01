AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş A Haber'de: “Bedelini hem siyaseten hem de hukuk önünde ödeyecekler”

Siyasetin kalbinin attığı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılına son derece yoğun ve kritik gündem maddeleriyle başlarken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu’nun canlı yayın konuğu oldu. Son günlerde kamuoyunu meşgul eden fon tartışmalarından muhalefetin iddialarına, Meclis'in yeni yasama yılındaki ekonomi hamlelerinden sabit gelirli ve emeklilere yönelik atılacak adımlara kadar kritik başlıklarda net mesajlar veren Büyükgümüş, yanlışın içine düşen kim olursa olsun sonuna kadar üzerine gidileceğini vurguladı.