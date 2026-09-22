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Manisa Turgutlu'da İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde silahlı saldırı: Yaralılar var! Kaçan saldırgan yakalandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Manisa Turgutlu'da İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde silahlı saldırı: Yaralılar var! Kaçan saldırgan yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde kimliği belirsiz bir saldırgan silahla etrafa rastgele ateş açtı. Derse girmeye hazırlanan öğrencilerin hedef olduğu olayda yaralananlar oldu. İhbar üzerine okula çok sayıda ekip sevk edildi. Saldırgan kısa süre içinde emniyet güçlerince yakalandı. Manisa Valiliği olayda 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın silahla etrafa ateş açması sonucu yaralanan öğrencilerin olduğu öğrenildi.

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CANLI ANLATIM

09:59

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırının faili yakalandı. Saldırıda 8 kişi etkilenirken, güvenlik güçlerince gözaltına alınan şüphelinin 15 yaşındaki H.O. olduğu belirlendi.

09:45

VALİLİK AÇIKLADI: 8 YARALI

Manisa Valiliği, Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen silahlı dehşete ilişkin ilk resmi bilanço ve detayları kamuoyuyla paylaştı. Saldırıda 8 kişinin etkilendiğini açıklayan Valilik, kanlı olayın failinin emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

22 Eylül 2026 günü saat 07.59 sıralarında, Turgutlu ilçemiz İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alınmıştır. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. Olayla ilgili ilk belirlemelere göre 8 kişinin etkilendiği öğrenilmiştir. Yaralıların, en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanmıştır. Olayın ardından silahla ateş ettiği değerlendirilen şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır.

09:41

SALDIRGAN YAKALANDI

Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek saldırganı kısa sürede yakaladı.

Ahaber
09:36

RTÜK'TEN UYARI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Manisa'daki bir okulda gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin açıklamasında, "Yaşanan bu müessif olay sonrasında medya hizmet sağlayıcılarının toplumsal huzuru, kamu düzenini ve özellikle çocuklarımız ile gençlerimizin ruh sağlığını gözeterek son derece sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla hareket etmesi esastır." ifadelerine yer verdi.

RTÜK'ün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulda meydana gelen elim olayın Üst Kurul tarafından hassasiyetle takip edildiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan bu müessif olay sonrasında medya hizmet sağlayıcılarının toplumsal huzuru, kamu düzenini ve özellikle çocuklarımız ile gençlerimizin ruh sağlığını gözeterek son derece sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla hareket etmesi esastır. Bu kapsamda, bilgi kirliliğinin önlenmesi ve soruşturmanın selameti açısından yalnızca yetkili resmi makamların yapacağı açıklamaların esas alınması, olay anına ait şiddet unsurları travmatik, korkutucu ve kargaşa doğurucu görüntü ile içeriklerin paylaşılmaması, kamuoyunda infial uyandırabilecek doğruluğu teyit edilmemiş spekülatif bilgilere yer verilmemesi ve öğrenci, aile ile eğitim camiasının mahremiyetine azami düzeyde riayet edilmesi gerekmektedir. Toplumsal hassasiyetlerimizi zedeleyecek ve şiddeti özendirici nitelikteki olası yayınlar konusunda Üst Kurulumuz tarafından ivedilikle yasal yaptırım sürecinin işletileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

09:28

SALDIRGANIN SİLAHLA GELİŞİ VE KAÇIŞI KAMERADA

Saldırganın elinde silahla okul önüne geldiği anlar, ardından ateş açması ve olay yerinden kaçması çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

MANİSA'DA OKUL ÖNÜNDE DEHŞET SAÇAN SALDIRGANIN KAÇIŞ ANI KAMERA
Ahaber
09:20

VELİLER OKULA AKIN ETTİ

Olayın duyulması üzerine çok sayıda veli de okula gelerek çocuklarına ulaşmaya çalıştı. Kolluk kuvvetleri, endişeli velileri sakinleştirmekte güçlük çekerken okul çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

09:12

ACI HABER GELDİ

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Silahlı bir kişinin saldırısı sonucu 1 öğrencimiz hayatını kaybetti. 4 öğrencimiz yaralandı." açıklamasını yaptı.

09:05

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Manisa Valiliği, "Turgutlu ilçemiz İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alınmıştır. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edilmiş olup, ekiplerimizin olayla ilgili çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

08:45

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜ

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir şüphelinin silahla etrafa rastgele ateş açması sonucu yaralanan öğrenciler olduğu öğrenilirken olay yerinden ilk görüntüler geldi.

MANİSA'DA OKUL ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI: YARALI ÖĞRENCİLER VAR
08:45

SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

Polis, yaya olarak kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Ahaber
08:43

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesi ve olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

 

Ahaber
08:42

YARALI ÖĞRENCİLER VAR

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi.

Edinilen ilk bilgilere göre, şüpheli bir şahıs okul önünde henüz bilinmeyen bir nedenle silahla etrafa rastgele ateş açtı. Saldırı sırasında yaralanan öğrencilerin olduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapıldı.

Ahaber
08:41

MANİSA'DA OKULA SİLAHLI SALDIRI

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir şüphelinin silahla etrafa rastgele ateş açması sonucu yaralanan öğrenciler olduğu öğrenildi.

Ahaber
#Manisa #Turgutlu
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