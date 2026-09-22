Manisa Turgutlu'da İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde silahlı saldırı: Yaralılar var! Kaçan saldırgan yakalandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde kimliği belirsiz bir saldırgan silahla etrafa rastgele ateş açtı. Derse girmeye hazırlanan öğrencilerin hedef olduğu olayda yaralananlar oldu. İhbar üzerine okula çok sayıda ekip sevk edildi. Saldırgan kısa süre içinde emniyet güçlerince yakalandı. Manisa Valiliği olayda 8 kişinin yaralandığını açıkladı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın silahla etrafa ateş açması sonucu yaralanan öğrencilerin olduğu öğrenildi.
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SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırının faili yakalandı. Saldırıda 8 kişi etkilenirken, güvenlik güçlerince gözaltına alınan şüphelinin 15 yaşındaki H.O. olduğu belirlendi.
VALİLİK AÇIKLADI: 8 YARALI
Manisa Valiliği, Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen silahlı dehşete ilişkin ilk resmi bilanço ve detayları kamuoyuyla paylaştı. Saldırıda 8 kişinin etkilendiğini açıklayan Valilik, kanlı olayın failinin emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.
Valilik tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
22 Eylül 2026 günü saat 07.59 sıralarında, Turgutlu ilçemiz İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alınmıştır. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. Olayla ilgili ilk belirlemelere göre 8 kişinin etkilendiği öğrenilmiştir. Yaralıların, en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanmıştır. Olayın ardından silahla ateş ettiği değerlendirilen şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır.
SALDIRGAN YAKALANDI
Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek saldırganı kısa sürede yakaladı.