Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem! Uzmanlar vatandaşları uyardı

11:47 16 Ekim 2024

Prof. Dr. Hasan Sözbilir A Haber canlı yayınında Malatya'da meydana gelen depremle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sözbilir'in açıklamalarından derlenenler:

2020'deki Elazığ depreminin hemen güney ucunda olan bir nokta burası. Yani Elazığ depreminde oluşan yüzey kırığının güney ucu. Bu aynı zamanda 6 Şubat depreminin de kuzeyi. Yani arada bilim insanlarının şöyle bir görüşü vardı; 6 Şubat depreminin yüzey kırığı. Bu 2020'deki Elazığ depreminin Pütürge depreminin yüzey kırığı arasında bir parça kalmıştı kırılmayan. Şu anda gördüğüm kadarıyla büyük olasılıkla o parça kırıldı. Normalde bilim insanları o parça üzerinde 6.8 büyüklüğünde bir deprem bekliyordu. Şu anda işte 5.9-6 gibi deprem oldu. 6.8 büyüklüğünde bir deprem bekleniyordu. O aradaki kırılmayan parça üzerinde şu anda 6 civarında bir deprem oldu. Yani hani birazcık onu karşılar gibi duruyor. Bu parça kırılmadığı için her iki depremde de sismik boşluk sınıfında değerlendirilen bir parçaydı. Dolayısıyla büyük bir bölümüyle kırılmış oldu.

SINIR DEĞERLER! 6 ŞİDDETİNDE OLSA YIKIM OLURDU

Tabii 5.9 6 gibi değerler bunlar sınır değerler ya eşik değerler daha doğrusu. Yani can ve mal kaybının Türkiye'de başladığı sınır değerleri 6.1-6.2 olsa can ve mal kaybı mutlaka olurdu. 5.9 sınır mutlaka tabii hasar gören binalar mutlaka vardır. Ama can kaybı olmaması şu ana kadar sevindirici diye düşünüyorum. Şu anda gördüğüm kadarıyla bu deprem öncesinde öncü depremler de olmuş şu anda son bir aylık deprem aktivitesine bakıyorum öncü depremler de epey bu parça üzerinde gerçekleşmiş. Tabii ki artçı depremler de olacak. Yani şu anda bunu ana şok kabul ettiğimizde 5’e kadar vuran artçı depremler beklenebilir. Tabii ki şu başlangıçta insanlar panikle dışarı çıkmışlardır zaten dışarıdadır çoğu insan. Ama bundan sonrası resmi makamların verdiği bilgilere göre hareket etmek gerekiyor.



DEPREMİN SURİYE’DE HİSSEDİLMESİ

Yani bizim zaten Türkiye'deki depremlerin hemen hemen hepsi sığ odaklı depremler. Yani 10-15 kilometre derinliğinde olan depremler. Bu anlamda geniş alanlarda da hissediliyor. Yani en az zaten 100 kilometre yarıçaplı bir daire içindeki her taraf bu depremi hisseder. Bu bazen 200 kilometreye kadar da çıkabilir. Yani Suriye'den hissedilmesi anormal bir durum değil. Benzer şekilde kuzeyde belki Trabzon'a kadar hissedilme durumu olabilir.

6 ya da 5.9 büyüklüğünde bir deprem 8 civarındaki bir şiddete karşılık gelir. Yani yıkımın sınırındaki bir şiddet değeri bu sarsılma anlamında. dolayısıyla hani böyle can ve mal kaybının sınırında olan bir deprem olduğu için şu anda ucuz atlattık diyebiliriz.

Tabii biz özellikle 6 Şubat depreminden sonra bu kırılan fayın etrafındaki bütün kırıkları çalışıyoruz. Yani 1.5 2 yıla yakın zamandır şu anda bizim konu ile ilgili bütün bilim insanları bu yaz dönemini arazide geçirdi. Sürekli o faylar üzerinde geziyoruz. O faylar üzerinde hendekler açıyoruz. Fayların içine bakıyoruz. Yani tehlikenin boyutunu önceden görmeye çalışıyoruz. En son mesela Malatya fayında çalışmalar yaptık. Onun da güçlü bir niteliği var. Yani güçlü bir fayımız yine kırılmayan faylardan bir tanesi. Tabii 6 Şubat depreminde kırılan fay parçalarının uçlarında ki kısımlarda ya da stresin birikmesini bekliyoruz doğal olarak. Bunlardan bir tanesi de burasıydı zaten şu anda kırılan parça. Bir diğeri Malatya tarafındaki parça. Savrum-Adana tarafına doğru giden parça üzerinde önemli bir stres birikimi var. Yani bu faylar deprem üreteceklerdir. Dolayısıyla bu tür faylar üzerinde ki ya da o faylara yakın olan illerimiz de risk azaltma çalışmalarına çok önem verilmesi gerekiyor hızlandırılması gerekiyor.