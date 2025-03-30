X (TWITTER) ÇÖKTÜ MÜ? X erişim sorunu son dakika: Neden giriş yapamıyorum? Akış yenilenmeme sorunu

"Sana özel" akışın yenilenmemesi ve hata mesajlarıyla gündeme gelen platform, normale döndü. Kullanıcılar artık X'e sorunsuz şekilde erişebiliyor.
X Platformundaki Erişim Sorunu Giderildi
Son saatlerde teknik aksaklıklarla gündeme gelen sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), yaşanan erişim sorununu çözüme kavuşturdu. Kullanıcılar, saat 17.00 civarında başlayan sorunlar nedeniyle platforma girişte zorluk yaşadıklarını ve "sana özel akış yenilenmeme" uyarısıyla karşılaştıklarını belirtmişti.
Downdetector gibi izleme sitelerinde de yoğun şekilde bildirilen problem, X'in teknik ekibi tarafından yapılan müdahaleyle kısa sürede çözüldü. Şu an itibarıyla kullanıcılar platforma sorunsuz şekilde giriş yapabiliyor ve "size özel" akışı yeniden düzgün şekilde görüntüleyebiliyor.
Kullanıcılar, özellikle "sana özel akış yenilenmeme" uyarısının sıkça karşılarına çıktığını ifade etti.