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X (TWITTER) ÇÖKTÜ MÜ? X erişim sorunu son dakika: Neden giriş yapamıyorum? Akış yenilenmeme sorunu

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), kullanıcıların yaşadığı erişim problemlerinin ardından yeniden sorunsuz şekilde hizmet vermeye başladı. Saat 17.00 sularında başlayan teknik aksaklıklar, kısa sürede platformun teknik ekibi tarafından giderildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.03.2025 18:29 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 18:31
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X TWITTER ÇÖKTÜ MÜ? X erişim sorunu son dakika: Neden giriş yapamıyorum? Akış yenilenmeme sorunu

"Sana özel" akışın yenilenmemesi ve hata mesajlarıyla gündeme gelen platform, normale döndü. Kullanıcılar artık X'e sorunsuz şekilde erişebiliyor.

X Platformundaki Erişim Sorunu Giderildi

Son saatlerde teknik aksaklıklarla gündeme gelen sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), yaşanan erişim sorununu çözüme kavuşturdu. Kullanıcılar, saat 17.00 civarında başlayan sorunlar nedeniyle platforma girişte zorluk yaşadıklarını ve "sana özel akış yenilenmeme" uyarısıyla karşılaştıklarını belirtmişti.

DowndetectorDowndetector

Downdetector gibi izleme sitelerinde de yoğun şekilde bildirilen problem, X'in teknik ekibi tarafından yapılan müdahaleyle kısa sürede çözüldü. Şu an itibarıyla kullanıcılar platforma sorunsuz şekilde giriş yapabiliyor ve "size özel" akışı yeniden düzgün şekilde görüntüleyebiliyor.

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Kullanıcılar, özellikle "sana özel akış yenilenmeme" uyarısının sıkça karşılarına çıktığını ifade etti.

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X'ten Resmi Açıklama Bekleniyor

X platformu cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmış olmasa da, sorunun geniş çapta giderildiği kullanıcı deneyimleriyle doğrulandı. Kesintinin nedenine ilişkin detaylar paylaşıldıkça haberimiz güncellenecektir.

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