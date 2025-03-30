X (TWITTER) ÇÖKTÜ MÜ? X erişim sorunu son dakika: Neden giriş yapamıyorum? Akış yenilenmeme sorunu

Downdetector

Downdetector gibi izleme sitelerinde de yoğun şekilde bildirilen problem, X'in teknik ekibi tarafından yapılan müdahaleyle kısa sürede çözüldü. Şu an itibarıyla kullanıcılar platforma sorunsuz şekilde giriş yapabiliyor ve "size özel" akışı yeniden düzgün şekilde görüntüleyebiliyor.