1-2-3-4 çocuğa 5 bin lira verilecek! Bakan Göktaş'tan müjde: Doğum yapan anneler başvurabilecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı uygulamasına ilişkin önemli bir duyuruda bulundu. Bakan Göktaş, bayram sonrası başlayacak başvurularla birlikte yeni doğan çocuklar için maddi destek sağlanacağını açıkladı. Uygulama kapsamında 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan her bir ilk çocuk için 5 bin lira, ikinci çocuk için anneye 1500 lira ve üçüncü çocuk itibarıyla yine anneye 5 bin lira nakdi destek verileceği belirtildi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.03.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 16:19