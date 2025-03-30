1-2-3-4 çocuğa 5 bin lira verilecek! Bakan Göktaş’tan müjde: Doğum yapan anneler başvurabilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan doğum yardımı desteği, yeni doğan çocuğu olan ailelerin maddi yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Anne ve babaların en çok merak ettiği konuların başında ise bu yardımın kimlere verileceği, başvuru sürecinin nasıl işleyeceği ve ödemelerin ne şekilde yapılacağı geliyor. İşte doğum yardımıyla ilgili tüm detaylar...