Viral Galeri Viral Liste 1-2-3-4 çocuğa 5 bin lira verilecek! Bakan Göktaş'tan müjde: Doğum yapan anneler başvurabilecek

1-2-3-4 çocuğa 5 bin lira verilecek! Bakan Göktaş'tan müjde: Doğum yapan anneler başvurabilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı uygulamasına ilişkin önemli bir duyuruda bulundu. Bakan Göktaş, bayram sonrası başlayacak başvurularla birlikte yeni doğan çocuklar için maddi destek sağlanacağını açıkladı. Uygulama kapsamında 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan her bir ilk çocuk için 5 bin lira, ikinci çocuk için anneye 1500 lira ve üçüncü çocuk itibarıyla yine anneye 5 bin lira nakdi destek verileceği belirtildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.03.2025 16:19 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 16:19
1-2-3-4 çocuğa 5 bin lira verilecek! Bakan Göktaş’tan müjde: Doğum yapan anneler başvurabilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan doğum yardımı desteği, yeni doğan çocuğu olan ailelerin maddi yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Anne ve babaların en çok merak ettiği konuların başında ise bu yardımın kimlere verileceği, başvuru sürecinin nasıl işleyeceği ve ödemelerin ne şekilde yapılacağı geliyor. İşte doğum yardımıyla ilgili tüm detaylar...

1-2-3-4 çocuğa 5 bin lira verilecek! Bakan Göktaş’tan müjde: Doğum yapan anneler başvurabilecek

Doğum Yardımı Destekleri Aileleri Rahatlatacak

Doğum yardımı başvurularının bayram sonrası başlayacağını belirten Göktaş, "Bu sene biliyorsunuz Aile Yılı, 85 milyon vatandaşlarımızla ailelerimizin huzuru, refahı için her türlü çalışmaları devam ediyoruz. Özellikle doğum yardımlarımız da biliyorsunuz artık Meclis'ten geçti. Bayram sonrasında inşallah başvuruları alacağız.

1-2-3-4 çocuğa 5 bin lira verilecek! Bakan Göktaş’tan müjde: Doğum yapan anneler başvurabilecek

İlk doğan çocuklarımıza, 2025 yılının 1 Ocak itibarıyla doğan her bir çocuğumuza 5 bin liralık tek seferlik desteğimiz, ikinci çocuğumuza 1500 liralık annenin hesabına desteğimiz, üçüncü çocuk itibarıyla da annenin hesabına 5 bin liralık nakdi desteğimiz olacak.

1-2-3-4 çocuğa 5 bin lira verilecek! Bakan Göktaş’tan müjde: Doğum yapan anneler başvurabilecek

Şimdiden bütün vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabii bu süreçte bizlere destek olan bütün milletvekillerimize teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten yoğun mesai harcadılar bayram arifesi, bayrama yetişsin ve bayram sonrasında da arkadaşlarımıza bu güzel hizmetlerimizi 'Aile Yılı'na yaraşır bir şekilde yakıştırmak ve bütün vatandaşlarımızın istifadesine sunmak için bunlar çok çok kıymetli" diye konuştu.

1-2-3-4 çocuğa 5 bin lira verilecek! Bakan Göktaş’tan müjde: Doğum yapan anneler başvurabilecek

Doğum Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından, öncelikle çocuğun nüfus kaydı Kimlik Paylaşım Sistemine (KPS) işlenmelidir. Ardından başvuru sahibi, Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesini eksiksiz doldurarak şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla ilgili kuruma iletmelidir.

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