Yerli otomobil desteği nedir, kimler faydalanabilir? İlk arabam yerli otomobil destek programı başvuruları başladı mı?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çok çocuklu ailelerin otomobil sahibi olmasını kolaylaştırmak için yeni bir destek programı hazırlıyor. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" adıyla hayata geçirilmesi planlanan bu proje, özellikle düşük gelirli ailelere uzun vadeli ve uygun finansman seçenekleri sunmayı amaçlıyor. Üç veya daha fazla çocuğu olan ailelere özel avantajlı ödeme koşulları sağlayacak programın detayları ve başvuru süreci merakla bekleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi