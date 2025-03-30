Kurban Bayramı bu yıl hangi tarihte idrak edilecek, kaç gün sürecek? 2025 Dini Bayramlar takvimi DİYANET

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Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak?

Bayramın ikinci ve üçüncü günleri hafta sonuna denk geldiğinden tatilin süresi konusunda resmi makamların açıklamaları yakından takip ediliyor. Mevcut takvime göre Kurban Bayramı tatilinin 4,5 gün olması bekleniyor. Ancak kamu çalışanları için bayram tatilinin hafta içine genişletilip genişletilmeyeceği konusunda henüz kesin bir açıklama yapılmadı.