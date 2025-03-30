Kurban Bayramı bu yıl hangi tarihte idrak edilecek, kaç gün sürecek? 2025 Dini Bayramlar takvimi DİYANET

Ramazan Bayramı'nın idrak edilmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı'nın tarihini ve tatil süresini merak ediyor. Hicri takvime göre zilhicce ayına denk gelen bayram bu yıl haziran ayının ilk haftasında kutlanacak. Bayram tatilinin süresi ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Kurban Bayramı 2025 Ne Zaman?
Dört gün sürecek olan Kurban Bayramı, arefe günüyle birlikte toplamda beş günlük bir periyoda yayılacak. İşte 2025 Kurban Bayramı'nın gün gün takvimi:
Arefe Günü: 5 Haziran Perşembe
Bayramın 1. Günü: 6 Haziran Cuma
Bayramın 2. Günü: 7 Haziran Cumartesi
Bayramın 3. Günü: 8 Haziran Pazar
Bayramın 4. Günü: 9 Haziran Pazartesi
Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak?
Bayramın ikinci ve üçüncü günleri hafta sonuna denk geldiğinden tatilin süresi konusunda resmi makamların açıklamaları yakından takip ediliyor. Mevcut takvime göre Kurban Bayramı tatilinin 4,5 gün olması bekleniyor. Ancak kamu çalışanları için bayram tatilinin hafta içine genişletilip genişletilmeyeceği konusunda henüz kesin bir açıklama yapılmadı.