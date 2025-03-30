Haberler Liste Haberleri Kurban Bayramı bu yıl hangi tarihte idrak edilecek, kaç gün sürecek? 2025 Dini Bayramlar takvimi DİYANET

Kurban Bayramı bu yıl hangi tarihte idrak edilecek, kaç gün sürecek? 2025 Dini Bayramlar takvimi DİYANET

Kurban Bayramı'nın tarihi yaklaştıkça milyonlarca vatandaş bayram günlerini ve tatil süresini merak ediyor. Hicri takvime göre zilhicce ayına denk gelen ve dört gün süren Kurban Bayramı bu yıl haziran ayında idrak edilecek. Peki 2025 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, resmi tatil kaç gün sürecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.03.2025 13:52
ABONE OL
Kurban Bayramı bu yıl hangi tarihte idrak edilecek, kaç gün sürecek? 2025 Dini Bayramlar takvimi DİYANET

Ramazan Bayramı'nın idrak edilmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı'nın tarihini ve tatil süresini merak ediyor. Hicri takvime göre zilhicce ayına denk gelen bayram bu yıl haziran ayının ilk haftasında kutlanacak. Bayram tatilinin süresi ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

A Haber foto arşivA Haber foto arşiv

Kurban Bayramı 2025 Ne Zaman?

Dört gün sürecek olan Kurban Bayramı, arefe günüyle birlikte toplamda beş günlük bir periyoda yayılacak. İşte 2025 Kurban Bayramı'nın gün gün takvimi:

A Haber foto arşivA Haber foto arşiv

Arefe Günü: 5 Haziran Perşembe

Bayramın 1. Günü: 6 Haziran Cuma

Bayramın 2. Günü: 7 Haziran Cumartesi

A Haber foto arşivA Haber foto arşiv

Bayramın 3. Günü: 8 Haziran Pazar

Bayramın 4. Günü: 9 Haziran Pazartesi

A Haber foto arşivA Haber foto arşiv

Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak?

Bayramın ikinci ve üçüncü günleri hafta sonuna denk geldiğinden tatilin süresi konusunda resmi makamların açıklamaları yakından takip ediliyor. Mevcut takvime göre Kurban Bayramı tatilinin 4,5 gün olması bekleniyor. Ancak kamu çalışanları için bayram tatilinin hafta içine genişletilip genişletilmeyeceği konusunda henüz kesin bir açıklama yapılmadı.

SON DAKİKA