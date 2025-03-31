Meteoroloji tatil bölgeleri dahil tek tek uyardı: Sağanak, çöl tozu ve fırtına kuvvetli geliyor! 31 Mart hava durumu

Ege Denizi'nde Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Ege Denizi'nin güneyinde etkili olacak fırtınaya karşı uyardı. Bugün öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden saatte 50 ila 75 kilometre hızla esecek fırtınanın, Salı sabah saatlerinde yer yer 90 kilometreye ulaşması bekleniyor. Fırtınanın Salı akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Deniz ulaşımında aksamalara neden olabilecek bu hava olayına karşı denizcilerin ve bölge halkının tedbirli olması gerekiyor.