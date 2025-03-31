Meteoroloji tatil bölgeleri dahil tek tek uyardı: Sağanak, çöl tozu ve fırtına kuvvetli geliyor! 31 Mart hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Mersin, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Çorum dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Özellikle Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kahramanmaraş, Adıyaman, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.03.2025 06:39