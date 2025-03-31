Viral Galeri Viral Liste Meteoroloji tatil bölgeleri dahil tek tek uyardı: Sağanak, çöl tozu ve fırtına kuvvetli geliyor! 31 Mart hava durumu

Meteoroloji tatil bölgeleri dahil tek tek uyardı: Sağanak, çöl tozu ve fırtına kuvvetli geliyor! 31 Mart hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Mersin, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Çorum dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Özellikle Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kahramanmaraş, Adıyaman, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.03.2025 06:39
Meteoroloji tatil bölgeleri dahil tek tek uyardı: Sağanak, çöl tozu ve fırtına kuvvetli geliyor! 31 Mart hava durumu

Türkiye genelinde yeni haftaya sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr etkisiyle giriliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, bazı illerde fırtına ve toz taşınımı da hayatı olumsuz etkileyebilir. İşte bölge bölge hava durumu değerlendirmesi:

Meteoroloji tatil bölgeleri dahil tek tek uyardı: Sağanak, çöl tozu ve fırtına kuvvetli geliyor! 31 Mart hava durumu

Ege Denizi'nde Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Ege Denizi'nin güneyinde etkili olacak fırtınaya karşı uyardı. Bugün öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden saatte 50 ila 75 kilometre hızla esecek fırtınanın, Salı sabah saatlerinde yer yer 90 kilometreye ulaşması bekleniyor. Fırtınanın Salı akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Deniz ulaşımında aksamalara neden olabilecek bu hava olayına karşı denizcilerin ve bölge halkının tedbirli olması gerekiyor.

Meteoroloji tatil bölgeleri dahil tek tek uyardı: Sağanak, çöl tozu ve fırtına kuvvetli geliyor! 31 Mart hava durumu

İstanbul'da Yağış Haftalarca Sürecek

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da yağışın önümüzdeki beş gün boyunca aralıklarla devam edeceğini belirtti. "Bugün hava sıcaklığı 19 derece civarında, ancak yarından itibaren birkaç derece düşüş gösterecek. Yağış öğleden sonra başlayacak ve bölgesel olarak etkili olacak. Bayramın üçüncü gününden sonra, Çarşamba itibarıyla sıcaklıkta belirgin bir düşüş yaşanacak," dedi.

Meteoroloji tatil bölgeleri dahil tek tek uyardı: Sağanak, çöl tozu ve fırtına kuvvetli geliyor! 31 Mart hava durumu

Şen'e göre, önümüzdeki hafta boyunca şehir genelinde yağış sürecek ve hava sıcaklıkları mevsim normallerinin bir miktar altında kalacak.

Meteoroloji tatil bölgeleri dahil tek tek uyardı: Sağanak, çöl tozu ve fırtına kuvvetli geliyor! 31 Mart hava durumu

Güney Ege ve Akdeniz'de Şiddetli Yağış

Özellikle Antalya ve çevresinde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Muğla ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde de yağışların devam etmesi beklenirken, tatilcilerin olası sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

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