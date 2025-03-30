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Avrasya Tüneli bugün ücretsiz mi? 2025 Avrasya Tüneli geçiş ücret tarifesi

Ramazan Bayramı tatili yaklaşırken sürücüler köprü ve otoyollardaki geçiş ücretleriyle ilgili detayları merak ediyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bayram süresince ücretsiz olacak. İstanbul trafiğinin önemli noktalarından biri olan Avrasya Tüneli’nin bu uygulamaya dahil olup olmadığı sürücüler için büyük bir soru işareti. Peki 30 Mart (bugün) itibarıyla Avrasya Tüneli’nde geçiş ücreti uygulanacak mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.03.2025 15:49
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Avrasya Tüneli bugün ücretsiz mi? 2025 Avrasya Tüneli geçiş ücret tarifesi

Ramazan Bayramı nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) bağlı otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak. Ancak Avrasya Tüneli gibi yap-İşlet-devret modeliyle işletilen projeler bu uygulamaya dâhil değil. Bu nedenle, bayram tatili boyunca Avrasya Tüneli'nden geçişler üretlendirilmeye devam edecek.

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Hangi Yollar Bayramda Ücretsiz?

Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, KGM sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bayram boyunca ücretsiz olacak. Ancak aşağıdaki yap-İşlet-devret kapsamındaki yollar ve köprülerden geçişler ürete tabi olacak:

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Avrasya Tüneli

Osmangazi Köprüsü

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil)

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu (Körfez Geçişi dahil)

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Avrasya Tüneli Geçiş Ücreti Ne Kadar?

Avrasya Tüneli'nde geçerli olan güncel tarife, 13 Ocak 2025 itibariyle şu şekilde belirlendi:

Otomobiller: 225 TL

Minibüsler: 337,5 TL

Motosikletler: 175 TL

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Gece saat 00.00 ile 04.59 arasında ise bu üretlere yüzde 50 indirim uygulanıyor:

Otomobiller: 112,5 TL

Minibüsler: 168,75 TL

Motosikletler: 87,5 TL

Bayram tatili boyunca Avrasya Tüneli'nden geçmeyi planlayan sürcüler, bu tarifeye göre geçiş ücretlerini hesaplayabilir.

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