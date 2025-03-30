Avrasya Tüneli bugün ücretsiz mi? 2025 Avrasya Tüneli geçiş ücret tarifesi

Ramazan Bayramı nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) bağlı otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak. Ancak Avrasya Tüneli gibi yap-İşlet-devret modeliyle işletilen projeler bu uygulamaya dâhil değil. Bu nedenle, bayram tatili boyunca Avrasya Tüneli'nden geçişler üretlendirilmeye devam edecek.
Hangi Yollar Bayramda Ücretsiz?
Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, KGM sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bayram boyunca ücretsiz olacak. Ancak aşağıdaki yap-İşlet-devret kapsamındaki yollar ve köprülerden geçişler ürete tabi olacak:
Avrasya Tüneli
Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil)
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu (Körfez Geçişi dahil)
Avrasya Tüneli Geçiş Ücreti Ne Kadar?
Avrasya Tüneli'nde geçerli olan güncel tarife, 13 Ocak 2025 itibariyle şu şekilde belirlendi:
Otomobiller: 225 TL
Minibüsler: 337,5 TL
Motosikletler: 175 TL