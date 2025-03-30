Avrasya Tüneli bugün ücretsiz mi? 2025 Avrasya Tüneli geçiş ücret tarifesi

Ramazan Bayramı nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) bağlı otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak. Ancak Avrasya Tüneli gibi yap-İşlet-devret modeliyle işletilen projeler bu uygulamaya dâhil değil. Bu nedenle, bayram tatili boyunca Avrasya Tüneli'nden geçişler üretlendirilmeye devam edecek.