A101 aktüel nisan ayı aktüel kataloğu yayınlandı: Çok amaçlı aktivite koltuğu, overlok makinesi, elektrikli süpürge satışta...
A101, 27 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloğunu yayımladı. Bu hafta mağazalarda, temel gıda ve hijyen ürünlerinde cazip indirimler dikkat çekiyor. Tuvalet kağıdı, bulgur, kaşar peyniri, yoğurt, pekmez, tahin ve sucuk gibi birçok ürün uygun fiyatlarla raflardaki yerini alacak. İşte A101'in yeni hafta fırsatları…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.03.2025 17:14