Viral Galeri Viral Liste A101 aktüel nisan ayı aktüel kataloğu yayınlandı: Çok amaçlı aktivite koltuğu, overlok makinesi, elektrikli süpürge satışta...

A101 aktüel nisan ayı aktüel kataloğu yayınlandı: Çok amaçlı aktivite koltuğu, overlok makinesi, elektrikli süpürge satışta...

A101, 27 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloğunu yayımladı. Bu hafta mağazalarda, temel gıda ve hijyen ürünlerinde cazip indirimler dikkat çekiyor. Tuvalet kağıdı, bulgur, kaşar peyniri, yoğurt, pekmez, tahin ve sucuk gibi birçok ürün uygun fiyatlarla raflardaki yerini alacak. İşte A101'in yeni hafta fırsatları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.03.2025 17:14
A101 aktüel nisan ayı aktüel kataloğu yayınlandı: Çok amaçlı aktivite koltuğu, overlok makinesi, elektrikli süpürge satışta...

A101 27 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bu hafta temel gıda ve temizlik ürünlerinden elektronik eşyalara kadar geniş bir yelpazede indirimler dikkat çekiyor. Nisan ayının ilk Aldın Aldın kataloğunda Volta VM5 Neo üç tekerlekli moped, Onvo 75 inç Frameless Ultra HD QLED TV, beyaz eşyalar ve çeşitli mutfak gereçleri de yer alıyor. İşte A101'in yeni haftaya özel fırsatları…

A101 aktüel nisan ayı aktüel kataloğu yayınlandı: Çok amaçlı aktivite koltuğu, overlok makinesi, elektrikli süpürge satışta...

3 NİSAN ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU

Onvo 75 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 29.999 TL

Hı-Level 58 İnç 4K Ultra HD TV 15.999 TL

Onvo 32 İnç Frameless HD Ready Google TV 5.999 TL

Çok Amaçlı Aktivite Koltuğu 9.999 TL

A101 aktüel nisan ayı aktüel kataloğu yayınlandı: Çok amaçlı aktivite koltuğu, overlok makinesi, elektrikli süpürge satışta...

Çelik Çay Makinesi 2.199 TL

Schafer Stand Mikser 3.799 TL

Overlok Makinesi 7.999 TL

Multi Blender Seti 1.899 TL

Samsung Süpürge 4.299 TL

Saç Kurutma Makinesi 749 TL

A101 aktüel nisan ayı aktüel kataloğu yayınlandı: Çok amaçlı aktivite koltuğu, overlok makinesi, elektrikli süpürge satışta...

Filtre Kahve Makinesi 4.499 TL

Stand Mikser 3.799 TL

Konuşan Cam Çay Makinesi 2.599 TL

Mutfak Robotu 1.599 TL

Cam Demlikli Çay Makinesi 1.299 TL

Blender Seti 1.099 TL

A101 aktüel nisan ayı aktüel kataloğu yayınlandı: Çok amaçlı aktivite koltuğu, overlok makinesi, elektrikli süpürge satışta...

Mini Masa Tenisi 4.999 TL

Koşu ve Yürüyüş Bandı 6.990 TL

Spor İstasyonu 11.899 TL

Spin Bike 4.490 TL

Saten Gecelik 179 TL

Dantelli Sabahlık 199 TL

Dantelli Şortlu Takım 249 TL

Kadın Pijama Takımı 449 TL

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