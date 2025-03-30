A101 aktüel nisan ayı aktüel kataloğu yayınlandı: Çok amaçlı aktivite koltuğu, overlok makinesi, elektrikli süpürge satışta...

A101 27 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bu hafta temel gıda ve temizlik ürünlerinden elektronik eşyalara kadar geniş bir yelpazede indirimler dikkat çekiyor. Nisan ayının ilk Aldın Aldın kataloğunda Volta VM5 Neo üç tekerlekli moped, Onvo 75 inç Frameless Ultra HD QLED TV, beyaz eşyalar ve çeşitli mutfak gereçleri de yer alıyor. İşte A101'in yeni haftaya özel fırsatları…