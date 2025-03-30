Viral Galeri Viral Liste 15.5 Milyon Emekliye 1.000 TL FARK ödemesi ne zaman? SSK, BAĞ-KUR, TARIM, EYT...

15.5 Milyon Emekliye 1.000 TL FARK ödemesi ne zaman? SSK, BAĞ-KUR, TARIM, EYT...

Emekli bayram ikramiyesi farkı ödemeleri için gözler 1000 TL'lik ikramiyenin ne zaman hesaplara yatırılacağına çevrildi. TBMM'nin emekli bayram ikramiyesini 4 bin TL'ye yükseltmesinin ardından 3 bin TL'lik kısmı emeklilere ve yaşlılık aylığı alanlara ödendi. Kalan 1000 TL farkın yatırılacağı tarih ise Resmi Gazete'de yayımlandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.03.2025 12:54 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 13:29
SGK listeyi paylaştı: 15.5 Milyon Emekliye 1.000 TL FARK ödemesi ne zaman? SSK, BAĞ-KUR, TARIM, EYT...

Milyonlarca emekli, 1000 TL'lik bayram ikramiyesi farkının ne zaman yatırılacağını merakla bekliyor. TBMM tarafından emekli bayram ikramiyesinin 4 bin TL'ye yükseltilmesinin ardından 3 bin TL'lik kısmı emeklilere ödenmeye başlandı. Kalan 1000 TL'lik fark ödemesinin yapılacağı tarih ise gözler Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından netleşmeye başladı. Peki 1000 TL fark ödemesi ne zaman yapılacak?

İKRAMİYE FARKLARI NE ZAMAN HESAPTA?
SGK listeyi paylaştı: 15.5 Milyon Emekliye 1.000 TL FARK ödemesi ne zaman? SSK, BAĞ-KUR, TARIM, EYT...

4 Bin Liranın 3 Bin Lirası Emeklilere Ödendi

Emekli bayram ikramiyesi, 2025 yılı için 3 bin TL olarak ödenmeye başlanmıştı. TBMM'de kabul edilmeyen 4 bin TL'lik artış teklifi sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 24 Mart'ta başlayan ödemeler 28 Mart'a kadar tamamlandı.

SGK listeyi paylaştı: 15.5 Milyon Emekliye 1.000 TL FARK ödemesi ne zaman? SSK, BAĞ-KUR, TARIM, EYT...

Ancak ikramiyenin 3 bin TL'lik kısmı yatırıldıktan sonra, 1000 TL'lik fark ödemesi konusunda beklenti devam ediyor.

SGK listeyi paylaştı: 15.5 Milyon Emekliye 1.000 TL FARK ödemesi ne zaman? SSK, BAĞ-KUR, TARIM, EYT...

Resmi Gazete'de Yayımlandı, Fark Ödemesi İçin Takvim Belirlenecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarılması kararı resmi olarak yürürlüğe girdi. Bu karar ile birlikte 1000 TL'lik fark ödemelerinin yapılacağı tarih de netleşmeye başladı.

SGK listeyi paylaştı: 15.5 Milyon Emekliye 1.000 TL FARK ödemesi ne zaman? SSK, BAĞ-KUR, TARIM, EYT...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fark ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin takvimi en kısa sürede açıklayacak.

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