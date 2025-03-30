15.5 Milyon Emekliye 1.000 TL FARK ödemesi ne zaman? SSK, BAĞ-KUR, TARIM, EYT...

Emekli bayram ikramiyesi farkı ödemeleri için gözler 1000 TL'lik ikramiyenin ne zaman hesaplara yatırılacağına çevrildi. TBMM'nin emekli bayram ikramiyesini 4 bin TL'ye yükseltmesinin ardından 3 bin TL'lik kısmı emeklilere ve yaşlılık aylığı alanlara ödendi. Kalan 1000 TL farkın yatırılacağı tarih ise Resmi Gazete'de yayımlandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi