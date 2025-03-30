Bayramda diziler yayınlanacak mı, yeni bölümler var mı? Bayramın 1. günü TV yayın akışı...

🎬30 Mart 2025 Pazar - Kanal D Yayın Akışı

07:00 – Kavak Yelleri (Tekrar)

08:30 – Konuştukça (Yeni Bölüm)

09:45 – Magazin D Pazar (Yeni Bölüm)

12:45 – Evrim Akın ile Ev Gezmesi (Yeni Bölüm)

13:45 – Arda'nın Ramazan Mutfağı (Yeni Bölüm)

14:30 – Yumurcak: Köprüaltı Çocuğu (Türk Sineması)

16:30 – Eşref Rüya (Tekrar)

18:30 – Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 – Şarkılar Bizi Söyler (Tekrar)

00:15 – Ben Hur Adına

🎬30 Mart 2025 Pazar - Star TV Yayın Akışı

07:00 – İki Aile (Yerli Dizi - Tekrar)

08:45 – Kral Kaybederse

11:00 – Tülin Şahin ile Moda (Yeni Bölüm)

12:00 – Vahe ile Evdeki Mutluluk (Yeni Bölüm)

14:15 – Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa (Yeni Bölüm)

15:30 – Yapay Zeka Çağı Yükleniyor (Yeni Bölüm)

16:15 – Gelenekten Geleceğe Bayramlar (Yeni Bölüm)

16:45 – Sahipsizler (Yerli Dizi - Tekrar)

19:00 – Star Haber (Canlı)

20:00 – Düğün Dernek 2: Sünnet (Yerli Film)

22:30 – Düğün Dernek 2: Sünnet (Yerli Film - Tekrar)