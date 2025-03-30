Bayramda diziler yayınlanacak mı, yeni bölümler var mı? Bayramın 1. günü TV yayın akışı...
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde televizyon ekranları izleyicilere dopdolu bir program sunuyor. Bayramı sevdikleriyle birlikte ekran başında karşılamak isteyenler, 30 Mart 2025 Pazar günü televizyon kanallarında hangi yapımların yer alacağını merak ediyor. Peki bugün TV'de hangi diziler ve programlar var? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV gibi birçok kanalın güncel yayın akışı…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.03.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 13:34