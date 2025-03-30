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Bayramda diziler yayınlanacak mı, yeni bölümler var mı? Bayramın 1. günü TV yayın akışı...

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde televizyon ekranları izleyicilere dopdolu bir program sunuyor. Bayramı sevdikleriyle birlikte ekran başında karşılamak isteyenler, 30 Mart 2025 Pazar günü televizyon kanallarında hangi yapımların yer alacağını merak ediyor. Peki bugün TV'de hangi diziler ve programlar var? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV gibi birçok kanalın güncel yayın akışı…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.03.2025 13:34 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 13:34
Bayramda diziler yayınlanacak mı, yeni bölümler var mı? Bayramın 1. günü TV yayın akışı...

Ramazan Bayramı haftasında televizyon kanallarının yayın akışlarında önemli değişiklikler yaşanıyor. Tatil dönemlerinde izleyici alışkanlıklarını göz önünde bulunduran kanal yönetimleri birçok dizinin yeni bölümlerine ara vererek programlarını revize ediyor. 2025 Ramazan Bayramı'nda da sevilen dizilerin büyük bir kısmı yayın hayatına kısa bir mola verecek. Bayram boyunca ekranlarda ağırlıklı olarak özel programlar film kuşakları ve dizilerin tekrar bölümleri yer alacak. İşte kanal kanal 30 Mart Pazar günü yayın akışı...

Bayramda diziler yayınlanacak mı, yeni bölümler var mı? Bayramın 1. günü TV yayın akışı...

🎬30 Mart 2025 Pazar - ATV Yayın Akışı

07:30 – ATV'de Hafta Sonu
10:00 – Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 – Dizi TV
12:10 – Kuruluş Osman (186. Bölüm)
15:10 – Şansımı Seveyim (Yerli Sinema)
17:00 – Sağ Salim 2: Sil Baştan (Yerli Sinema)
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Bal Kaymak (Yerli Sinema)
22:00 – Ajan Johnny İş Başında (TV'de İlk - Yabancı Sinema)
23:50 – Bal Kaymak (Yerli Sinema)

Bayramda diziler yayınlanacak mı, yeni bölümler var mı? Bayramın 1. günü TV yayın akışı...

🎬30 Mart 2025 Pazar - TRT 1 Yayın Akışı

05:10 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:10 – Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
06:10 – Avrupalı Müslümanlar
06:45 – Bayram Namazı
07:45 – Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket
08:15 – Bayram Sevinci
10:00 – Türk Sineması: Rafadan Tayfa Dehliz Macerası
11:45 – Enine Boyuna
13:00 – Alişan ile Hayata Gülümse
15:50 – Vefa Sultan
17:30 – Kod Adı Kırlangıç
19:00 – Ana Haber
20:00 – 3'te 3
22:00 – Teşkilat

Bayramda diziler yayınlanacak mı, yeni bölümler var mı? Bayramın 1. günü TV yayın akışı...

🎬30 Mart 2025 Pazar - Kanal D Yayın Akışı

07:00 – Kavak Yelleri (Tekrar)
08:30 – Konuştukça (Yeni Bölüm)
09:45 – Magazin D Pazar (Yeni Bölüm)
12:45 – Evrim Akın ile Ev Gezmesi (Yeni Bölüm)
13:45 – Arda'nın Ramazan Mutfağı (Yeni Bölüm)
14:30 – Yumurcak: Köprüaltı Çocuğu (Türk Sineması)
16:30 – Eşref Rüya (Tekrar)
18:30 – Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 – Şarkılar Bizi Söyler (Tekrar)
00:15 – Ben Hur Adına

🎬30 Mart 2025 Pazar - Star TV Yayın Akışı

07:00 – İki Aile (Yerli Dizi - Tekrar)
08:45 – Kral Kaybederse
11:00 – Tülin Şahin ile Moda (Yeni Bölüm)
12:00 – Vahe ile Evdeki Mutluluk (Yeni Bölüm)
14:15 – Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa (Yeni Bölüm)
15:30 – Yapay Zeka Çağı Yükleniyor (Yeni Bölüm)
16:15 – Gelenekten Geleceğe Bayramlar (Yeni Bölüm)
16:45 – Sahipsizler (Yerli Dizi - Tekrar)
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Düğün Dernek 2: Sünnet (Yerli Film)
22:30 – Düğün Dernek 2: Sünnet (Yerli Film - Tekrar)

Bayramda diziler yayınlanacak mı, yeni bölümler var mı? Bayramın 1. günü TV yayın akışı...

🎬30 Mart 2025 Pazar - Show TV Yayın Akışı

08:00 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
10:00 – Pazar Sürprizi (Canlı)
13:00 – Hayat Bayram Olsa
15:15 – Bahar (Tekrar)
18:25 – Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)
20:00 – Tokatçı (Türk Sineması)
21:45 – Korkusuz Korkak (Türk Sineması)
23:30 – Deha (Tekrar)

🎬30 Mart 2025 Pazar - TV8 Yayın Akışı

06:00 – Dizi
08:00 – Türkiye'nin Doktorları (Program)
09:00 – Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm - Program)
10:00 – Gazete Magazin (Yeni Bölüm - Program)
13:15 – Ben Eşimi Bilmez Miyim (Yeni Bölüm - Yarışma)
16:30 – Survivor Panorama (Canlı - Program)
20:00 – Survivor All Star - Gönüllüler (Yeni Bölüm - Yarışma)

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