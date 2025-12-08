CANLI | Futbolda ikinci dalga bahis soruşturması! Şüpheliler adliyeye sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü futbolda bahis soruşturması kapsamında 5 Aralık Cuma sabahı geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı Metehan Baltacı’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda futbolcu ve bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis soruşturmasında 2. Dalga 5 Aralık Cuma günü sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler adliyeye sevk edildi.
İşte dakika dakika 2. dalga operasyondan detaylar:
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne getirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİLER!
İstanbul merkezli 16 ilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube tarafından icra edilen operasyonlarda, eski Adana Demir Spor Başkanı Murat Sancak, eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe futbol takımı kaptanı Mert Hakan Yandaş, Yandaş adına bahis oynadığı iddia edilen Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen, daha önceki bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti cezası alan Galatasaraylı Metehan Baltacı ile TFF üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de aralarında bulunduğu 38 kişi ilk aşamada gözaltına alınmış ve sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülmüştü.
Gözaltına bulunan 38 kişi 6 Aralık Cumartesi günü Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
BAHİS SORUŞTURMASINDA İKİNCİ DALGA!
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 46 şüpheliden 38'i 5 Aralık Cuma günü gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturmaları" olarak bilinen soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başkanlığından ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 13 Kasım'daki toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan 101 futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller bulunduğu belirtildi.
KENDİ MAÇLARINA BAHİS YAPMIŞLAR!
Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen aralarında Galatasaray Spor Kulübünün profesyonel futbolcusu Metehan Baltacı'nın da olduğu 27 futbolcu hakkında gözaltı kararı olduğu anlatılan açıklamada, başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı belirlenen Fenerbahçe Spor Kulübünün profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş, 28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler çerçevesinde Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenör hakkında da gözaltı kararı verildiği bilgisi verildi.
Açıklamada, 24 Aralık 2023'te oynanan Ümraniyespor-Giresunspor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti bulunduğu aktarılarak, bu kapsamda da 1'i futbolcu 6 şahıs hakkında gözaltı kararı verildiği anlatıldı.
İŞTE HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 46 şüpheliden 38'i gözaltına alındı. İşte gözaltı kararı verilen isimler:
"Kayserispor futbolcusu Abdulsamet Burak, Sakaryaspor futbolcuları Abdurrahman Bayram, Arda Türken, Yunus Emre Tekoğul, Sivasspor futbolcusu Ahmet Abdullah Çakmak, Amedspor futbolcuları Bartu Kaya, Oktay Aydın, Uğur Adem Gezer, Hatayspor futbolcusu Cengiz Demir, Pendikspor futbolcusu Emircan Çiçek, Boluspor futbolcuları Ensar Bilir, İsmail Kalburcu, Orkun Özdemir, Çorumspor futbolcusu Eren Karadağ, Serikspor futbolcusu Erhan Çelenk, Göztepe futbolcusu İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız, Manisaspor futbolcusu Kadir Kaan Yurdakul, Samet Karabatak, Fatih Karagümrük futbolcusu Kerem Yusuf Sirkeci, Erzurumspor futbolcusu Muhammed Furkan Özhan, Bandırmaspor futbolcusu Tolga Kalender, Alanyaspor futbolcusu Yusuf Özdemir, Adana Demirspor futbolcusu Yücel Gürol, Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı, Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş ve bahis oynattığı kişi Ersen Dikmen, Trabzonspor futbolcusu Salih Malkoçoğlu, hakem Zorbay Küçük, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Altayspor Kulübü yöneticisi Emrah Çelik, spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar ile eşi Hayriye Arzu Çakar (yurt dışı), Ümraniyespor-Giresunspor maçıyla ilgili Cüneyt Semirli (yurt dışı), Ümit Kaya (yurt dışı), Koray Şanlı, Faruk Can Genç, Cenk Sarıtaş, Gamze Neli Kaya, Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile alakalı Ahmet Okatan, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya, Konyaspor futbolcusu Allasane Ndao (yurt dışı), Adana Demirspor Başkanvekili Metin Korkmaz (yurt dışı)"
