Latif Erdoğan A Haber'de anlattı: ABD ve MOSSAD FETÖ’yü besliyor... FETÖ bölünecek ve dağılacak!

14:18 22 Ekim 2024

Sadece istihbarat kaynağı olarak kullanıyor demek yanlış olur. Bu örgüt yetiştirilirken alternatif bir İslam olarak kuruldu. Bundan sonraki süreçte tamamen İngilizlerin her zamanki felsefesi ve harekat tarzında olduğu gibi İslam aleyhinde kullanılacaktır bunlar her yerde. Bütün o ülkelerde İslami inkişafları önlemek için bunlar kullanılacaktır. Nerelerde kullanılır bunu zaman gösterecek. Mutlaka bir zihniyet kayması oldu. İslam’dan uzaklaştırıldı bu insanlar. Eski saf ve durulukları kalmadı. Dolayısıyla bundan sonra her emre abade hale getirildiler.

KİRLİ PARAYA NE OLACAK?

Telaffuz edilen rakamlar nakit olarak ellerinde olacağını zannetmiyorum. Mülkleri sayarak belki o rakamlara ulaşılabilir. 100 milyardan 200 milyardan bahsediliyor. Bunlar okulların mülk bedelleriyle olabilir. Ama ellerindeki nakit de az değildir. Şu anda ABD de MOSSAD da onları besliyor. Para olarak bir sıkıntısı olacağını zannetmiyorum.

Mustafa Özcan tek başına finansa hükmetmekle cemaate hükmedecek hale gelmez. Bunu kabullenmesi için alt tabakanın bir sürü meziyet lazım. O meziyetlerin hiçbirisi onda yok. Güvenilen bir insan değil. Onların içinde Suat Yıldırım, İsmail Büyükçelebi, Abdullah Yılmaz gibi isimlere nispeten güven vardır. Ama onlarda da o kabiliyet yoktur. Tek lider olması söz konusu olmaz. Finans gücü de onların dağılmasını bölünmesini önlemez.