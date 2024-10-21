Latif Erdoğan A Haber'de anlattı: ABD ve MOSSAD FETÖ’yü besliyor... FETÖ bölünecek ve dağılacak!

08:30 21 Ekim 2024

ÇÖKÜŞ BAŞLADI

Gazeteci Mustafa Tanyeri: Fetullah Gülen tek başına yola çıkmış birisi değil. Planlanmış kurgulanmış ve içerisinde özellikle Amerikan gizli servisinin olduğu bir hazırlıktan bahsediyoruz. Onun desteğiyle dünyanın birçok ülkesinde özellikle eğitim adı altında faaliyetler yapıldı. Bunun toplam boyutunu bilemiyoruz. 15 Temmuz’dan sonra bu örgütte ciddi bir çöküş başladı. Şu an örgütün içerisinde çok büyük kavgalar var. Bölünmeler var.

Gülen ve etrafındaki ilk halka diyebileceğimiz insanların birçok olaya şahit olduğunu onlarda bir takım özel bilgilerin olduğunu düşünüyorum. Gülen’i teslim etmediyse bu ilk halkayı da teslim etmeyecektir ABD. Kendi adamları olduğu için iade olacağını düşünmüyorum.

Fetullah Gülen’in bir koruma altında olduğunu biliyoruz ama diğerleri için ben aynı şekilde bir koruma olduğunu düşünmüyorum. Onlar aslında farklı farklı yerlerde hepsi de yakın eyaletlerde değil. Bunlar sıradan bir hayat yaşıyormuş görünümündeler.

Kendisine bir anlamda genel sekreterlik yapan veya her türlü işini gören çok yakındaki yeğeniyle evli Cevdet Türkyolu bu işleri organize ediyor. Bir anlamda Gülen’i de saklamaya çalışan bir adam olarak şikayetler vardı. Burada diğerleri için devlet koruması olduğunu düşünmüyorum. En yakındaki insanların da ABD devletinin organizasyonları tarafından koruma sağlanacağını düşünmüyorum. Bana göre ABD’nin son dönemde özellikle 15 Temmuz’dan sonra bu darbenin başarısız olmasından sonra ben Fetullah Gülen’i gözden çıkardığını ama bugüne kadar ki ilişkiler doğrultusunda Türkiye’ye iade edilmediğini ve ABD’nin artık onun üzerine bir hesap yapmadığını düşünenlerdenim.

Bu kimseleri ABD’nin asla kullanacağını düşünmüyorum.

Amerika da gözden çıkardı bu örgütü artık ABD’nin de herhangi bir şekilde bu kalan üyelerin içerisinden bir lider çıkarma gibi bir çabasının olmayacağına kesinlikle inanıyorum.