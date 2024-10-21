Latif Erdoğan A Haber'de anlattı: ABD ve MOSSAD FETÖ’yü besliyor... FETÖ bölünecek ve dağılacak!
Teröristbaşı Fetullah Gülen vatana ihanet etti ve vatansız olarak öldü. FETÖ'de yeni elebaşı kim olacak? Hangi isimlere suikast yaptılar? Devlete nasıl sızdılar? Gülen dini nasıl istismar etti? Neden Türkiye seçildi? Tüm detaylar A Haber canlı yayınında masaya yatırıldı. Yazar Latif Erdoğan, A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır’ın sorularını yanıtladı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, FETÖ elebaşının yerine geçecek ismi açıkladı.
FETÖ'ye yakın siteler ve yeğeni teröristbaşı Fetullah Gülen'in öldüğünü duyurdu. Peki, FETÖ ne olacak? FETÖ'nün yeni örgüt lideri kim olacak?
Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, Gazeteci Mustafa Tanyeri, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer, Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar, Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yazar Latif Erdoğan, A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır'ın sorularını yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"MOTİVASYON KAYBI OLACAK"
Yazar Latif Erdoğan: Mutlaka motivasyon eksiği olur. Örgütü motive eden şey Fetullah Gülen’in mehdiyet ve mesihiyediydi. Dünyayı idare edecek konuma gelecekti. Bütün yapılanmalar bütün yaptırımlar onlar açısından buna göre yapılıyordu. Bu olmayacağına göre artık öldüğüne göre böyle bir şansları yok. Dolayısıyla çok büyük bir motivasyon kaybı olacak.
Bu bölünmeye vesile olur mu noktasından bakacak olursak. Zaten o yapı Fetullah Gülen’den sonra yaşayamayacak bir tarzda kurulmuştur. Lider merkezlidir. Her şeyi lider halleder. İstişare heyeti veya heyet olsa bile üst düzey heyet olsa bile onlar da Gülen'den izinsiz tek adım atamayan insanlardan oluşan bir heyetti o. Göstermelikti bir yönüyle. Dolayısıyla Gülen'in ölümü demek o cemaatin ölümü demektir. Bitmesi demektir.
“ABD KULLANMA SÜRECİNİ DOLDURDU”
ABD açısından kriminal gücü bitti. Bu yönüyle ABD artık onu kullanma sürecini doldurdu. Benim tahminim veya öngörüm tamamen İngilizlere havale edildi bundan sonraki süreç. İstihbaratı ele aldı onları. Onların da yöntemi böl-parçala-yönettir. Dolayısıyla artık tek vücut bir örgüt olmaktan çıkmışlardır. Önce 3'e 5'e bölerler sonra da parça parça ayırırlar. Zannediyorum oradan 72 fırka çıkar. Parçalara ayırırlar.
HANGİ İSİMLER ÖNE ÇIKIYOR?
Ön plana çıkan isimler vardı fakat onların hiçbirisi Gülen’den boşalan yeri dolduracak çapta kabiliyette insanlar değil. Zaten öyle olsa yaşayamazlar bu örgüt içinde. Dolayısıyla mevcut olanlar içinde İsmail Büyükçelebi şanslı onlar açısından. Suat Yıldırım var. Abdullah Yılmaz var. 2-3 koyunu versen güdemeyecek insanlar bunlar. Bunlarla bir örgüt idare edilmez. Mustafa Özcan'ın sinsilikten tilkilikten başka bir kabiliyeti yoktur. Para elinde olduğu için mühür ondadır ama lider kabul edilebilecek çapta bir adam değil.
Lider yok içlerinde dolayısıyla o lider boşluğu yaşanacak. Hiçbir zaman eski gücüne ulaşamaz bundan sonraki süreçte. Bitmiştir bu iş.
"ABD VE MOSSAD BESLİYOR"
Sadece istihbarat kaynağı olarak kullanıyor demek yanlış olur. Bu örgüt yetiştirilirken alternatif bir İslam olarak kuruldu. Bundan sonraki süreçte tamamen İngilizlerin her zamanki felsefesi ve harekat tarzında olduğu gibi İslam aleyhinde kullanılacaktır bunlar her yerde. Bütün o ülkelerde İslami inkişafları önlemek için bunlar kullanılacaktır. Nerelerde kullanılır bunu zaman gösterecek. Mutlaka bir zihniyet kayması oldu. İslam’dan uzaklaştırıldı bu insanlar. Eski saf ve durulukları kalmadı. Dolayısıyla bundan sonra her emre abade hale getirildiler.
KİRLİ PARAYA NE OLACAK?
Telaffuz edilen rakamlar nakit olarak ellerinde olacağını zannetmiyorum. Mülkleri sayarak belki o rakamlara ulaşılabilir. 100 milyardan 200 milyardan bahsediliyor. Bunlar okulların mülk bedelleriyle olabilir. Ama ellerindeki nakit de az değildir. Şu anda ABD de MOSSAD da onları besliyor. Para olarak bir sıkıntısı olacağını zannetmiyorum.
Mustafa Özcan tek başına finansa hükmetmekle cemaate hükmedecek hale gelmez. Bunu kabullenmesi için alt tabakanın bir sürü meziyet lazım. O meziyetlerin hiçbirisi onda yok. Güvenilen bir insan değil. Onların içinde Suat Yıldırım, İsmail Büyükçelebi, Abdullah Yılmaz gibi isimlere nispeten güven vardır. Ama onlarda da o kabiliyet yoktur. Tek lider olması söz konusu olmaz. Finans gücü de onların dağılmasını bölünmesini önlemez.
"DAHA DİKKATLİ OLMAK LAZIM"
Bence daha dikkatli olmak lazım. Çünkü daha önce merkez belliydi FETÖ mercek altına alındığı zaman hareket tarzı belli oluyordu şimdi o ölünce artık pek çok merkez oluşacak. Ondan dolayı Türkiye elbette şimdiye kadarki gibi devlet olarak çok dikkatli olması lazım. Milletin de dikkatli olması lazım. İş bitti onlarla mücadeleye gerek yok gibi bir yanlış yola girilirse hatalı olur. Bundan sonra bence FETÖ’nün şahsıyla değil de zihniyetleriyle mücadele etmek lazım.
Sayın Cumhurbaşkanımızın sözünü hiçbir zaman akıldan çıkarmayalım acırsak acınacak hale geliriz. Bunlarda zalimlik hep devam edecektir. Buldukları zaman fırsat yine aynı şeyleri yapacaklardır. Ama eski güçlerinde olmaycaklar. 15 Temmuz öncesindeki bir güce asla artık daha kavuşamazlar.
Bölünecekler, parçalanacaklar sonra da dağılacaklar.
En az 10 seneyi alır onlardaki sürecin inişe inmesi. Çok güçlü bir motivasyonla çok güçlü bir kadrolaşmayla oralara gidildi. Basit bir olay değil bu. Onların dağılması gitmesi ve toplumdaki itibarlarını kaybetmesi en az bir 10 seneyi ister. Bu 10 senede bizim gayret etmemiz lazım.
KUMPAS VE MÜDAHALE GİRİŞİMLERİ
7 Şubat MİT kumpası, Gezi provokasyonu, 17-25 Aralık yargı darbesi ve ardından 15 Temmuz darbe girişimleri…
FETÖ CİNAYETLERİ
Bir ülkede fikir insanları akil adamlar diyebileceğimiz ya da kanaat önderleri pozisyonundaki insanların uğradığı suikast büyük bir kaos oluşturmaya hayli hayli yetiyor. Türkiye’yi güvensiz bir ülkeye çevirme mesajı vermek için yapılan bu operasyonu FETÖ’nün yapmış olduğu ortaya çıktı.
Necip Hablemitoğlu ilk zikredenlerden birisi. Konuşmalarında FETÖ’nün devletin kurumlarına sızmaya çalışan bir örgüt olduğunu ve bunun önüne geçilmesi gerektiğini söylüyordu. Hunharca bir saldırıyla katledildi 18 Aralık 2002’de.
Rahip Sontoro da daha sonra yapılan incelemelerde FETÖ ile ilgisi olduğu ortaya çıktı. Yabancı bir misyona yapılan suikast dışarıdaki insanların Türkiye’de azınlıklık olarak yaşayan insanların huzur içinde olmadığı mesajını vermeye çalışan bir yöntemdi.
17 Mayıs 2006’de Danıştay saldırısında inanılmaz bir kaos yaşanmıştı. Ülkedeki yargı sisteminin bile korunamayacağı algısını vermek için inanılmaz bir provokatif eylem olduğu ortaya çıkmıştı.
Hrant Dink işine giderken yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.
Zirve Yayınevi katliamı – 18 Nisan 20027
4 kişi katledilmişti.
Behçet Oktay – 25 Şubat 2009
İntihar etti dendi. Aslında FETÖ’nün gömdüğü silahların yerini tespit ettiği için bir cinayete kurban gittiği de değerlendiriliyor.
Muhsin Yazıcıoğlu - 25 Mart 2009
Helikopter kazası olarak belirtildi ancak acil servis ile konuşmalarda yer tespiti söylemesine rağmen bir türlü enkaza ulaşılamaması ve bazı delillerin yok edildiği tespitleri.
Haydar Meriç – 18 Haziran 2011
FETÖ’cü polisler takibe aldı. Cansız bedeni deniz kenarında bulundu.
Andrey Karlov – 19 Aralık 2016
Bu vahşi cinayetin görüntüleri de var. Arkasında duran bir FETÖ’cünün silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetmişti. Rusya Türkiye ilişkilerini ortadan kaldırmaya yönelik bir planlamaydı. FETÖ’nün parmağı olduğu ortaya çıktı.
NEDEN TÜRKİYE SEÇİLDİ?
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür: Adamı seçmiş olmalarında bir hikmet var. Ne yapmak istediğini nasıl yapmak istediğini inanılmaz bir şekilde anlatıyor. Seçilmesinde küresel bir boyut olduğu görülüyor. Dünyanın 178 ülkesinde şu anda var olan bir yapıdan söz etmek mümkün değil bugüne kadar. Böyle bir yapı yok demek ki bu başka bir şey. Küresel çapta bir örgütlenmeden söz ediyoruz. Her tarafta FETÖ var. Büyük bir istihbarat ağının kurulduğunu görüyoruz. Türkiye’nin seçilmiş olması hem Türkiye’nin tarihi derinliğini hem de İslam coğrafyasıyla çok yakından ilişkili. Başka türlü böyle bir yapıyı dünyanın her tarafına yaymak mümkün değil. Ancak Türkiye üzerinden bunu yapmak mümkündü. Bu açıdan da dikkat etmemiz gerekir. Ender bir örgütle karşı karşıyayız.
Bu bitmiş değil. Onu kullanmak için ellerinden geleni yapacaklar. Ama örgütte sarsıntı var kavgalar yaşanıyor. Bu sarsıntı bitirmeye götürür mü? Ben götürmez diye düşünüyorum. Yerine bir isim bulurlar o isimle kullanmaya devam ederler.
Fetullah Gülen kadar şeytani bir akla sahip olan bir isim kadar etkili olabilir mi? Evet olmayabilir. Buna karşı Türkiye’nin de mücadelesi var.
FETÖ DEVLETE NASIL SIZDI?
Sinsi örgüt FETÖ nasıl yapılandı? FETÖ elebaşı Fetullah Gülen FETÖ'nün kirli planlarını böyle anlatmıştı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER
TERÖRİST GÜLEN DİNİ NASIL İSTİSMAR ETTİ?
FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen dini kendi çıkarları için nasıl kullandı?
İŞTE O GÖRÜNTÜLER
“HER DEVLETTE BİR FETÖ VAR”
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: Bunlar ABD tarafından dizayn edilen benzer teşkilatlanmalarla ülkeleri kontrol altına aldığı bir yapı. ABD giremediği 100’den fazla ülkeye sızdı okullarla. Öğretmen kılıklı ajanlarla sızdı. Bu yapı yıllarca işledi. İlk yıkıldığı yer 15 Temmuz oldu. Biz 15 Temmuz’da sadece ülkeyi değil bana göre kıtaları ipten aldık.
Bu işin hala içinde olan birçok ülke var. Arkasında ABD, CIA istihbarat aklı var. Bu küresel çetenin bir oyunu. Her devlette bir FETÖ var. Paralel yapı her ülkede böyle bir bağ kurmaya çalıştı.
"BU ALÇAK İÇİN YAS TUTANLAR İÇİMİZDE"
Hukukçu Avukat Serkan Toper: Ömrünü Türkiye vakfetmiş bir alçak bugün öldü. Sosyal medyada bolca hain köpek söylemleri görüyorum köpek dostlarımıza haksızlık yapmayın köpekler sadıktır. Fetullah Gülen köpek kadar değeri olmayan bir alçaktır. Bu alçağın ölmesiyle bu tehlikeler sona ermez. Bu alçak için yas tutan hainler içimizde varlar. Onların şu anda sadece seslerini kıstık. Tekrar yüksek sesle bağırabilmek için uygun ortamı bekliyorlar.
15 Temmuz şehitlerinin vebalini ödeyecek. Terör örgütüne ulaştırdıkları bilgilerle şehit ettikleri kahraman Mehmetçiğin vebalini ödeyecek. Tür milletinin de tam bağımsızlık mücadelesini akamete uğratmak suretiyle kocaman bir milletin vebalini ödeyecekler. Böyle bir vatansız alçağın cenazesinin Türkiye’ye gelmediğini görüyoruz. Allah öyle büyük. Türk milleti de dualı bir millet.
"ÇOK BÜYÜK HASAR VERECEK"
Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer: Çok güzel bir güne uyandık. Müjdeli bir gün. Sadece Türk milletinin değil emperyalizme ve siyonizme karşılık bütün dünyanın özgür halkları açısından çok kıymetli çok güzel bir gün. Çünkü ölen Pensilvanya’daki iblis sadece Türk milletine karşı düşmanlık eden bir örgüt değildi.
Bütün dünyada ABD istihbaratının aparatı olarak onun bir öncüsü olarak şövalyesi olarak göğüs göğse çarpışan teröristlerin başıydı. Gelmiş geçmiş en büyük terör örgütüydü. Ölmesi örgüt mensuplarına çok büyük hasar verecektir.
YERİNE KİM GEÇECEK?
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek: Öldüğünü önceden zaten dün akşamki A Haber yayınımızı izlerlerse Fetullah Gülen’in ağır hasta olduğunu altının bezlendiğini ölürse ne olur, Türkiye’ye getirilir mi getirilmez mi konuşmuştuk.
Bundan sonra Fetullah Gülen öldükten sonra yerine kim geçecek, nasıl bir örgüt yapılanması olacak? Biraz önce eskiden üst düzey olarak örgütte yer almış daha sonra ilişiğini kesen bir kişiyle konuştuğumda şunu diyor artık yıllardır darbeden dolayı içeride suskun kalan sesini yükseltmeyen ve sessizce bekleyen binlerce örgüt üyesi artık susmayacak muhtemelen bu konu ile ilgili hepsi konuşmaya başlayacak. Örgütte dağılma çok net bir şekilde başlayacak. Fetullah Gülen’in yerine geçmesi beklenen Suat Yıldırım diye bir molla. O da kaçak yurt dışında firari. Suat Yıldırım’ın en yaşlı örgüt üyesi olarak onun geçmesi bekleniyor.
Ama örgütü asıl yönetenler Cevdet Türkyolu. Sürekli yanında olan özel kalem müdürü olan kişi. Artık hiçbir hükmü kalmadı.
Örgütün içinde çok büyük çözülmeler olacak. İtiraflar gelecek. Örgüt kesinlikle dağılacak.
“BİTTİ DEMEK İÇİN ERKEN”
TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel: Fetullah Gülen öldü ve FETÖ örgütü bitti demek için erken. Bir şekilde bu örgüt varlığını sürdürmeye çalışacak. Ama yekpare mi olacak? Bölünmeyecekse başka bir isimle devam edecekse çok daha tehlikeli bir hale de gelebilir. İntikam duygusuyla çok daha tehlikeli bir hale de gelebilir. O yüzden rehavete kapılmamak gerekiyor. Bakan Fidan’ın açıklamaları önemli. Bu örgütün elemanları şu anda istihbarat örgütlerinin elinde diyor.
Devlet içinde eylem ve operasyon yapabilme kabiliyetini ben yitirdiğini kanaatindeyim. Kripto hücreler de var. Ama ahtapot gibi devleti sarıp operasyon yapma kabiliyetini yitirdiği kanaatindeyim.
ORTAYA ÇIKIŞ DÖNEMİ
Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik: Bu örgütü bağımsız bir örgüt olarak düşünmek son derece yanlış. Kuruluşu zaten çok anlamlı. Ne zaman Fetullah Gülen’in ortaya çıkışı Gladyo’nun Soğuk Savaş döneminde Türkiye’yi tamamen Amerikan güdümüne sokma sürecinde ortaya çıkmış bir isim.
Ölümünden sonra bu güce kimin yön vereceği son derece önemli. Amerika’da bu işle ilgilenenlerin bunu gündemlerine aldıklarını sanıyorum.
"ABD VE AVRUPA AYAĞI OLARAK BÖLÜNEBİLİR"
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu: Devletimiz de bu konuda nihai teyidini bizimle paylaşmış durumda. Vatan topraklarının asla kabul etmeyeceği bir karakter bu. Kime hizmet ediyorsa herhalde onun topraklarında defnedilecektir.
ABD ve Avrupa ayağı olarak bu örgütün bölünme ihtimali var.
"ÖRGÜT DEVAM EDEBİLİR"
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi: Emin Pazarcı: Değişik duygular içindeyim. Bu adam ve örgütü bana çok çektirdi. İşsiz kaldım işten çıkardılar. 6 ay kadar işsiz kaldım. Pek çok operasyon çekmeye çalıştılar. Bugün Gazetesi’ni satın almıştı Akın İpek gazeteden kovdular. Tazminatımı vermediler. İyi kötü bir tazminat aldım. Ciddi mücadeleler içine girdim. O dönemde de hakkındaki fikrim belliydi. ABD’nin Türkiye’deki uç karakolu olarak görevini yapıyordu. Türkiye’yi kirletme amacıyla burada bulunan bir kişiydi kaçtı. Öldü. Bundan sonra kurtulduk mu bunu konuşmak lazım.
Eskisi kadar da güçlü olmayacaklar. Bu örgüt devam edebilir. Bir terör örgütü olarak Türkiye'ye düşman bir hareket olarak devam edecek. Bir süre daha biz bunlarla uğraşacağız gibi geliyor bana.
"TÜRKİYE BİR PİSLİKTEN KURTULDU”
Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar: Türkiye bir pislikten kurtuldu bir baş belasından kurtuldu. Bu kısma odaklanmak lazım. Birçok nesli mahveden bir girişimin başıydı. Kendi insanımızı kendimize yabancılaştıran ve ülkemizin parasıyla insan kaynaklarıyla bir başka devlet için casusluk örgütü kuran bir kişiden bahsediyoruz.
Bu örgütün bir kıymeti kalmadı. Örgüt içerisinde yarış başlayacak rekabet başlayacak. Kalanların paylaşımı meselesi gündeme gelecek. Çok ciddi anlamda kavgaları beraberinde getirecek. Örgüt büyük bir olasılıkla çözülecek.
"HAİNLİK YARIŞI BAŞLAYACAK"
Ekrem Kızıltaş: Bu iddia yeğeni tarafından duyuruldu. Fetullahçı yayın organlarında doğrulandı. Son zamanlarda pek kendisiyle alakalı görüntü yayınlanıyordu. Eski video kayıtları yayınlanıyordu. Bu arada bazı görüntülerde de adeta boş boş baktığına dair şeyler vardı. Bu arada kaçırıldığı haberleri de vardı. Belki bu tedavi amaçlı yer değiştirmeler de olabilir.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN GELECEĞİ AÇISINDAN NE ANLATIR?
Son dönemlerde son birkaç aydır pek kendisinde olmadığı kontrolü zaten elden kaçırdığı örgüt içerisinde Mustafa Özcan ve benzeri bir takım isimlerin hakimiyet kavgasını sürdürdüğü bu kaçırma iddialarının da bu hakimiyet kavgasının bir uzantısı olduğu kontrolü tamamen terör örgütü liderinin yakınındaki bir takım isimlerin kendi ellerine aldıklarına dair çeşitli rivayetler vardı.
Kontrolün terör örgütünün diğer bazı isimleri arasında ciddi bir hakimiyet kavgası zannediyorum maddi imkanları paylaşma kavgası gücü paylaşma kavgası var. Büyük ihtimalle bundan sonra CIA ve diğer kuruluşlar da bu işi kimin üzerinden yürüyeceği kavgası sürüyordu. Zaten kendisinde olmadığı dönemlerde başlamış olan bu kavganın ölüm doğrulandığında ki zaten onlar kendi aralarında mutlaka biliyorlardır bunu bu kavganın çok daha şiddetleneceğini ve nihai bir noktaya aralarındaki kavganın belki şimdiye kadar görülmedik bir şekilde tuhaf bir hale geleceğini söyleyebiliriz.
Bu hakimiyet kavgası şu ana kadar belli bir aşamaya ulaşmıştır. Ölümüne kadar bir takım kesimler atmaları gereken adımları atmışlardır. Bu örgütün iplerini tutan güç CIA de muhataplarının sağlık durumunu gidişatını bu işin geleceğini ciddi şekilde hesap ettikleri için örgüte sağladıkları büyük miktarda paranın kim tarafından yönetilmesi gerektiğini falan bu işi saplama bağlamışlardır.
Kendi aralarında hainlik yarışı çekişmesi başlayacaktır.
Bunların hala aramızda olduğu hatta belki bir takım devlet kurumlarında falan oldukları da kesin. Buradan hareketle örgütün yeni yapılanması ölüm sonrası yeniden yapılanmasında tekrar bu işin tepe noktasında olmayı ele alacak kişinin yine sağda solda girişimlerde bulunacağı açık.
“ABD GÖZDEN ÇIKARDI”
ÇÖKÜŞ BAŞLADI
Gazeteci Mustafa Tanyeri: Fetullah Gülen tek başına yola çıkmış birisi değil. Planlanmış kurgulanmış ve içerisinde özellikle Amerikan gizli servisinin olduğu bir hazırlıktan bahsediyoruz. Onun desteğiyle dünyanın birçok ülkesinde özellikle eğitim adı altında faaliyetler yapıldı. Bunun toplam boyutunu bilemiyoruz. 15 Temmuz’dan sonra bu örgütte ciddi bir çöküş başladı. Şu an örgütün içerisinde çok büyük kavgalar var. Bölünmeler var.
Gülen ve etrafındaki ilk halka diyebileceğimiz insanların birçok olaya şahit olduğunu onlarda bir takım özel bilgilerin olduğunu düşünüyorum. Gülen’i teslim etmediyse bu ilk halkayı da teslim etmeyecektir ABD. Kendi adamları olduğu için iade olacağını düşünmüyorum.
Fetullah Gülen’in bir koruma altında olduğunu biliyoruz ama diğerleri için ben aynı şekilde bir koruma olduğunu düşünmüyorum. Onlar aslında farklı farklı yerlerde hepsi de yakın eyaletlerde değil. Bunlar sıradan bir hayat yaşıyormuş görünümündeler.
Kendisine bir anlamda genel sekreterlik yapan veya her türlü işini gören çok yakındaki yeğeniyle evli Cevdet Türkyolu bu işleri organize ediyor. Bir anlamda Gülen’i de saklamaya çalışan bir adam olarak şikayetler vardı. Burada diğerleri için devlet koruması olduğunu düşünmüyorum. En yakındaki insanların da ABD devletinin organizasyonları tarafından koruma sağlanacağını düşünmüyorum. Bana göre ABD’nin son dönemde özellikle 15 Temmuz’dan sonra bu darbenin başarısız olmasından sonra ben Fetullah Gülen’i gözden çıkardığını ama bugüne kadar ki ilişkiler doğrultusunda Türkiye’ye iade edilmediğini ve ABD’nin artık onun üzerine bir hesap yapmadığını düşünenlerdenim.
Bu kimseleri ABD’nin asla kullanacağını düşünmüyorum.
Amerika da gözden çıkardı bu örgütü artık ABD’nin de herhangi bir şekilde bu kalan üyelerin içerisinden bir lider çıkarma gibi bir çabasının olmayacağına kesinlikle inanıyorum.
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