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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü! FETÖ'cü hesaplar tek tek duyurdu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2024 07:56 Güncelleme: 21.10.2024 09:51
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FETÖ'cü hesaplar ve haber siteleri, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünü duyurdu. FETÖ'nün yayın organı olan Herkül tarafından yapılan açıklamada teröristbaşının dün kaldırıldığı hastanede öldüğü paylaşıldı. İşte detaylar...

FETÖ'cü hesaplar ve haber siteleri, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünü duyurdu. FETÖ yayın organı Herkul tarafından yapılan açıklamada Fetullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede dün gece hayatını kaybettiği belirtildi.

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08:55 21 Ekim 2024

YEĞENİ DE DOĞRULADI

Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ölüm haberlerini doğruladı.
08:51 21 Ekim 2024

MEZARI BİLE HAZIR

Hatırlanacağı üzere Pensilvanya'daki örgüt evinde elebaşı Gülen'in iki ağaç arasında içi boş mezarının hazırda bekletildiği ortaya çıkmıştı.

08:45 21 Ekim 2024

FETÖ'NÜN SON GÖRÜNTÜSÜ

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ölmeden 10 gün önce yeni evinde görüntülenmişti. Dron kamerasına yakalanan Gülen apar topar siyah bir ciple bölgeden kaçırılmıştı.

08:20 21 Ekim 2024

ÖLÜM SAATİ VE YERİ BELLİ OLDU

Haberi, FETÖ yayın organı konumundaki Herkül duyurdu. Herkül sitesinin X (Twitter) hesabından yapılan paylaşımda, Gülen'in 20 Ekim'de (dün) öldüğü belirtildi.

 

08:00 21 Ekim 2024

FETULLAH GÜLEN ÖLDÜ

FETÖ'cü hesaplar ve haber siteleri, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünü duyurdu.

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