21 Ekim 2024, Pazartesi
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü! FETÖ'cü hesaplar tek tek duyurdu
FETÖ'cü hesaplar ve haber siteleri, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünü duyurdu. FETÖ'nün yayın organı olan Herkül tarafından yapılan açıklamada teröristbaşının dün kaldırıldığı hastanede öldüğü paylaşıldı. İşte detaylar...
FETÖ'cü hesaplar ve haber siteleri, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünü duyurdu. FETÖ yayın organı Herkul tarafından yapılan açıklamada Fetullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede dün gece hayatını kaybettiği belirtildi.
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08:55 21 Ekim 2024
YEĞENİ DE DOĞRULADI
Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ölüm haberlerini doğruladı.
08:51 21 Ekim 2024
MEZARI BİLE HAZIR
Hatırlanacağı üzere Pensilvanya'daki örgüt evinde elebaşı Gülen'in iki ağaç arasında içi boş mezarının hazırda bekletildiği ortaya çıkmıştı.
08:45 21 Ekim 2024
FETÖ'NÜN SON GÖRÜNTÜSÜ
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ölmeden 10 gün önce yeni evinde görüntülenmişti. Dron kamerasına yakalanan Gülen apar topar siyah bir ciple bölgeden kaçırılmıştı.
08:20 21 Ekim 2024
ÖLÜM SAATİ VE YERİ BELLİ OLDU
Haberi, FETÖ yayın organı konumundaki Herkül duyurdu. Herkül sitesinin X (Twitter) hesabından yapılan paylaşımda, Gülen'in 20 Ekim'de (dün) öldüğü belirtildi.
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