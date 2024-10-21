FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü! FETÖ'cü hesaplar tek tek duyurdu

FETÖ'cü hesaplar ve haber siteleri, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünü duyurdu. FETÖ yayın organı Herkul tarafından yapılan açıklamada Fetullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede dün gece hayatını kaybettiği belirtildi.

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08:55 21 Ekim 2024 YEĞENİ DE DOĞRULADI Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ölüm haberlerini doğruladı.



08:51 21 Ekim 2024 MEZARI BİLE HAZIR Hatırlanacağı üzere Pensilvanya'daki örgüt evinde elebaşı Gülen'in iki ağaç arasında içi boş mezarının hazırda bekletildiği ortaya çıkmıştı.



08:45 21 Ekim 2024 FETÖ'NÜN SON GÖRÜNTÜSÜ FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ölmeden 10 gün önce yeni evinde görüntülenmişti. Dron kamerasına yakalanan Gülen apar topar siyah bir ciple bölgeden kaçırılmıştı.



08:20 21 Ekim 2024 ÖLÜM SAATİ VE YERİ BELLİ OLDU Haberi, FETÖ yayın organı konumundaki Herkül duyurdu. Herkül sitesinin X (Twitter) hesabından yapılan paylaşımda, Gülen'in 20 Ekim'de (dün) öldüğü belirtildi.



08:00 21 Ekim 2024 FETULLAH GÜLEN ÖLDÜ FETÖ'cü hesaplar ve haber siteleri, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünü duyurdu.





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