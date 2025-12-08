CANLI | Futbolda ikinci dalga bahis soruşturması! 29 şüpheliye tutuklama talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü futbolda bahis soruşturması kapsamında 5 Aralık Cuma sabahı geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, Ahmet Çakar hakkında verilen gözaltı kararı ise kaldırıldı. Öte yandan, 197 futbolcunun daha PFDK’ya sevk edildiği ve isim listesinin kamuoyuyla paylaşıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında 29 şüpheliye tutulama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis soruşturmasında 2. Dalga 5 Aralık Cuma günü sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler adliyeye sevk edildi.
İşte dakika dakika 2. dalga operasyondan detaylar:
FUTBOLCULARDAN METEHAN BALTACI’NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen futbolda bahis soruşturması kapsamında geçtiğimiz saat itibarıyla savcılık ifadeleri tamamlandı. Konuya ilişkin son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, adliyeye sevk edilen isimleri tek tek saydı. Mercan, hakkında yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen Metehan Baltacı’nın ortaya çıkan ifadesine ilişkin konuşarak şu ifadeleri kullandı:
İŞTE TUTUKLANAN İSİMLER
“Kimler tutuklamaya sevk edildi, kimler adli kontrol talebiyle sevk işlemleri yapıldı, dilerseniz onlardan başlayalım. Toplamda 29 isim için tutuklama talebiyle sevk işlemleri yapıldı. Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğlu, Metehan Baltacı, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Murat Sancak. Şimdi Murat Sancak'a bir parantez açacak olursak aslında biraz önce söylediğim isimler maç sonucunu etkilemeye teşebbüs suçlamalarıyla Sulh Ceza Hakimliklerine sevk edildi. Murat Sancak'sa aklama suçundan Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Endao, Ensar Bilir, Oktay Aydın, Yücel Gürol, Mert Hakan Yandaş, Ersan Dikmen, Kerem Yusuf Sircici, Emircan Çiçek, Ahmet Okatatan, Gürhan Sümmes, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya, Ümit Kaya gibi isimler tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen isimler. 10 kişi de adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Onlar da Zorbay Küçük, Gamze Neli Kaya, Uğur Kaan Yıldız, Tolga Kalender, Samet Karabatak, Salih Malkoçoğlu, İsmail Kalburcu, Erhan Çelenk, Cengiz Demir, Abdülsamet Burak.
36 KUPON OYNAMIŞ
Şimdi aslında soruşturmanın detaylarına bakacak olursak da hem Metehan Baltacı için hem de Mert Hakan için önemli tespitler var savcılık tarafından. Dilerseniz Metehan Baltacı ile başlayalım. Savcılığın tespitleri şu yönde: Galatasaray ve Eyüpspor futbolcusu olduğu dönemde 1800 TL arasında değişen tutarlar 36 kupon yaptığı, 920 TL tutarında 5 kuponun kazandığını tespit edilmiş durumda. Kupon yaptığı maçta 18 kişilik geniş kadroya girmemiştir. Galatasaray'da olduğu dönemde şahıs oynama şekli olarak kendi takımı kazanmıştır dedi ve bir kuponda da yine 2,5 üst oynamış şeklinde yani bir maçta 3 gol olur şeklinde yapılan tespitler var. Vermiş olduğu ifadede sadece yasal bahis sitesinden bahis oynadığını, asla yasa dışı bahis oynamadığını söyledi.”
29 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 39 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifadeleri görevlendirilen 19 savcı tarafından alınıyor. Geçirdiği kalp krizi sonrası anjiyo olan spor yorumcusu Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı ise kaldırıldı. Şüphelilerden aralarında Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin katipoğlu ve Ümit Kaya’nın da bulunduğu 29 kişi tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Öte yandan 10 şüpheli ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 46 kişiden 38'i gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler arasında futbol yorumcusu Ahmet Çakar, futbolcular Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Ankaraspor kulüp sahibi Ahmet Okatan, kulüp başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, TFF üst klasman hakemi Zorbay Küçük, Antalyaspor yöneticisi Emrah Çelik, Serikspor futbolcusu Erhan Çelenk ve Alanyaspor futbolcusu Yusuf Özdemir yer alırken soruşturma kapsamında 5 şüphelinin de yurtdışında olduğu tespit edilmişti.
37 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan 37 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
19 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ
Gözaltına alınan 39 şüphelinin savclılıktaki ifadeleri sürüyor. Şüphelilerin ifadeleri 19 savcı tarafından alınıyor. Şüpheliler ifade işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilecek.
ÇAKAR HAKKINDAKİ GÖZALTI KARARI KALDIRILDI
Diğer yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan spor yorumcusu Ahmet Çakar kalp krizi geçirdi. Geçirdiği kalp krizinin ardından hastanede tedaviye alınan Çakar’ın sağlık durumu nedeniyle hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı. Çakar tedavisinin ardından sağlık durumuna göre ifade vermek için adliyeye mevcutlu olarak getirilecek.
29 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin katipoğlu ve Ümit Kaya’nın da bulunduğu 29 kişi tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Öte yandan Zorbay Küçük, Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
197 FUTBOLCU DAHA PFDK'YA SEVK EDİLDİ
TFF, 197 amatör futbolcunun bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
"Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10.11.2025 tarihinde PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde profesyonel liglerde yer alan kulüplerin "A Takım" listelerinde yer alan veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 658 futbolcudan bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki 197 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 08.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."
İŞTE O İSİMLER:
Abdulkadir Çelik - Afyonspor Kulübü
Abdulkadir Açar - İnkılap Futbol Spor Kulübü
Abdullah Doğukan Yaldız - Edirnespor
Abdulmelik Hanalp - Nazilli Spor A.Ş.
Adar Alkan - Amed Sportif Faaliyetler
Ahmet Demirelli - Kasımpaşa A.Ş.
Ahmet Küçükaydın - Giresunspor
Ahmet Sezer - Karabük İdmanyurdu Spor
Ahmet Arda Birinci - Adana Demirspor A.Ş.
Ahmet Arda Çakmak - Nazilli Spor A.Ş.
Ali Şentürk - İnkılap Futbol Spor Kulübü
Ali Arkın Yılmaz - Artvin Hopaspor
Ali Kubilay Altunay - İnkılap Futbol Spor Kulübü
Ali Osman Döner - Nazilli Spor A.Ş.
Alperen Duman - Afyonspor Kulübü
Alperen Kahraman - Oktaş Uşak Spor A.Ş.
Arda Bayram - MKE Ankaragücü
Arda Uysal - Afyonspor Kulübü
Ayberk Deniz - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.
Aziz Demir - Pazarspor
Aziz Astağaç - Polatlı 1926 Spor Kulübü
Aziz Can Temel - Oktaş Uşak Spor A.Ş.
Bahadır Gölgeli - Kilis 1984 A.Ş.
Baraa Kaya - Yozgat Belediyesi Bozok Spor
Baran Karakoç - Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.
Bartu Saltan - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş.
Batuhan Uçan - Edirnespor
Bedran Ekin - Eskişehirspor Kulübü
Bekir Can Uğur - Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor
Berk Zerenman - Eskişehirspor Kulübü
Berk Demirtaş - İnkılap Futbol Spor Kulübü
Berk Kırkıcı - Nazilli Spor A.Ş.
Berkay Özdeniz - İnkılap Futbol Spor Kulübü
Berkay Yılmaz - İnkılap Futbol Spor Kulübü
Berkay Güntay - Kestel Çilek Spor Kulübü
Berkcan Cengiz - Karabük İdmanyurdu Spor
Berke Şenözlüler - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş.
Berke Açan - İnkılap Futbol Spor Kulübü
Buğra Özkan - Söke 1970 Spor Kulübü
Buğra Can Yıldırım - Mdgrup Osmaniyespor
Buğra Serhat Güneş - Amasyaspor FK
Bulut Güç - Giresunspor
Can Polat Kayan - Pazarspor
Cenk Çalışkan - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Cenker Özdemir - Karacabey Belediye Spor A.Ş.
Çağatay Faik Gümüşkaya - Artvin Hopaspor
Demir Yavuz - Adana Demirspor A.Ş.
Deniz Tığlıoğlu - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Doğukan Bostan - Nazilli Spor A.Ş.
Dolunay Göl - Silivrispor
Efe Pehlivan - Altay
Efe Alp Uysal - Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor
Ege Teomete - Giresunspor
Egemen Günce - Eskişehirspor Kulübü
Ekin Arda Atmaca - Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.
Ekrem Koçak - Anagold 24Erzincanspor
Emir Yıldız - Nazilli Spor A.Ş.
Emir Can Yusuf - Yalova FK 77 Spor Kulübü
Emirhan Yılmazer - Yeni Malatyaspor
Emirhan Özer - Astor Enerji Çankaya Spor Kulübü
Emirhan Tak - Edirnespor
Emirhan Adak - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Emirhan Al - Kestel Çilek Spor Kulübü
Emirhan Esmen - Nazilli Spor A.Ş.
Emre Derge - Kepez Spor Futbol A.Ş.
Emre Suna - Eskişehirspor Kulübü
Emre Nuri Bilgin - Kestel Çilek Spor Kulübü
Emrullah Eren - Kozan Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.
Enes Nas - Yeni Malatyaspor
Enes Üstün - Denizli İdmanyurdu Güreller Spor Kulübü
Enes Karaoğlu - Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor
Ensar Sultansuyu - Karşıyaka
Eray Sürül - Afyonspor Kulübü
Erdem Dağlı - Sakaryaspor A.Ş.
Eren Akar - Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor
Eren Altıntaş - Karabük İdmanyurdu Spor
Ertuğ Yakan - 1926 Bulancakspor
Eyüp Ensar Bozkurt - Suvermez Kapadokya Spor
Fatih Kılıç - Nazilli Spor A.Ş.
Faysal Berdan Kaya - Niğde Belediyesi Spor
Fırat Güleryüz - Yalova FK 77 Spor Kulübü
Furkan Arslan - Afyonspor Kulübü
Furkan Eren - Kestel Çilek Spor Kulübü
Gökdeniz Kara - Afyonspor Kulübü
Görkem Özalper - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Hakan Berfun Sayar - Silifke Belediye Spor
Haktan Yüce - Edirnespor
Halef Keklik - Afyonspor Kulübü
Halil Can Durmuş - Suvermez Kapadokya Spor
Halil Fatih Açıkgöz - Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor
Halil Gürkan Erdoğan - İnkılap Futbol Spor Kulübü
Halit Rıfkı Yılmaz - Adana 01 Futbol Kulübü SK
Harun Akhan - Suvermez Kapadokya Spor
Hasan Berke Kayacan - Karabük İdmanyurdu Spor
Hasan Talha Ceylan - Nazilli Spor A.Ş.
Hidayet Mert Demir - Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü
Hulusi Terzioğlu - Pazarspor
Hüseyin Eşkol - Çayeli Spor Kulübü
İbrahim Çam - Niğde Belediyesi Spor
İnan Mengütaş - Nazilli Spor A.Ş.
İsa Satıcı - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü
Kaan Gücavlı - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Kemal Aksu - Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor
Kemal Kaan Kılıç - Kdz. Ereğli Belediye Spor
Koray Ege Sağım - Bursa Nilüfer Futbol A.Ş.
Mahmut Emin Kabul - Karabük İdmanyurdu Spor
Mehmet Güzel - Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor
Mehmet Biricik - Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü
Mehmet Akif Cingöz - Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor
Mehmet Ali Akın - Nazilli Spor A.Ş.
Mehmet Arda İşbilir - Oktaş Uşak Spor A.Ş.
Mehmet Bavver Özbahçeci - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Mehmet Efe Yüzbaşıoğlu - SMS Grup Sarıyer Spor
Mehmet Emin Mumcu - Afyonspor Kulübü
Mehmet Eren Aktaş - Afyonspor Kulübü
Mehmet Görkem Aras - Afyonspor Kulübü
Mehmet Mert Pala - Nazilli Spor A.Ş.
Mehmet Salih Demircan - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Mehmet Tuğrul Başkan - Kırıkkale FK Spor Kulübü
Mert Aydın - Edirnespor
Mert Gayıp - Edirnespor
Mert Yurdakul - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Mertcan Koç - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Metin Barutçu - Nazilli Spor A.Ş.
Miraç Uzunoğlu - Boluspor
Miralay Bekir Bakır - Oktaş Uşak Spor A.Ş.
Muhammed Doğan - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor
Muhammed Gelturan - Ağrı 1970 Spor Kulübü
Muhammed Asaf Hacısalihoğlu - KCT 1461 Trabzon FK
Muhammed Bilal Karayel - Kırıkkale FK Spor Kulübü
Muhammed Raşid Kocaman - Ankara Demirspor
Muhammet Özer - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Muhammet Furkan Azak - Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor
Muharrem Şahinkaya - Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor
Murat Eltürk - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü
Mustafa Çiçek - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor
Mustafa Alşimşek - 52 Orduspor FK
Mustafa İnan - Eskişehirspor Kulübü
Mustafa Bilge Diyadin - Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor
Mustafa Talha Öz - Adanaspor A.Ş.
Mutlu Arda Alim - İnkılap Futbol Spor Kulübü
Muzaffer Doğan - Edirnespor
Muzaffer Dolu - Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor
Mücahit Emre Şahin - Kestel Çilek Spor Kulübü
Oğuz Kilitçi - Sakaryaspor A.Ş.
Oğuz Duman - GMG Kastamonuspor
Oğuzhan Çelik - 12 Bingöl Spor
Okan Sarı - Eskişehirspor Kulübü
Oruç Efe Gürlek - Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor
Osman Gümüş - Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.
Osman Erol - Orduspor 1967 A.Ş.
Ozan Karabacak - Edirnespor
Ömer Oğuz - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor
Ömer Çetinbaş - Nazilli Spor A.Ş.
Ömer Faruk Kurt - Nazilli Spor A.Ş.
Ömer Latif Ateş - Afyonspor Kulübü
Ömer Yiğit Kirişkuzu - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Ramis Şahin - Orduspor 1967 A.Ş.
Recep Metin - Nazilli Spor A.Ş.
Salih Oktay - Altay
Salih Talha Kürçer - Serik Spor Futbol A.Ş.
Sami Aras - Mdgrup Osmaniyespor
Saruhan Fındıkçı - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Sefa Gülay - Adana Demirspor A.Ş.
Selahattin Özen - Nazilli Spor A.Ş.
Selçuk Kaya - İnkılap Futbol Spor Kulübü
Semih İlğun - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Semih Berk Çakır - Denizli İdmanyurdu Güreller Spor Kulübü
Sertan Sevener - Menemen Futbol Kulübü
Şerafettin Bodur - Kırıkkale FK Spor Kulübü
Şevki Çoban - Silifke Belediye Spor
Taha Yeşilbaş - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Tahsin Can Demiran - Edirnespor
Talha Garip - Yeni Malatyaspor
Talha Özler - Eskişehirspor Kulübü
Talha Gök - Silifke Belediye Spor
Talha Enes Külekçi - Giresunspor
Taner Türk - Nazilli Spor A.Ş.
Tugay Keleş - Karabük İdmanyurdu Spor
Tunahan Öztürk - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Tümer Oruç - İnegöl Kafkas Spor Kulübü
Uğurkan Cebeli - Afyonspor Kulübü
Ulaş Deniz - Silifke Belediye Spor
Umut Akpınar - Oktaş Uşak Spor A.Ş.
Utku Büyükköse - Afyonspor Kulübü
Utkucan Buğra Boğa - Afyonspor Kulübü
Vefa Gültek - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Yakup Kenar - Adana 01 Futbol Kulübü SK
Yakup Ekinci - 1926 Bulancakspor
Yasin Yaşar - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.
Yiğit Siraç Çoban - Muğlaspor Kulübü
Yunus Emre Yıldız - Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.
Yusuf Eroğlu - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.
Yusuf Uzabacı - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.
Yusuf Enes Çınar - İnkılap Futbol Spor Kulübü
Yusuf Tan Reis - Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü
Yusufcan Kutlu - Nazilli Spor A.Ş.
ÇAKAR HAKKINDA KARAR
BÖYLE GÖTÜRÜLDÜLER!
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Galatasaray Spor Kulübünün futbolcusu Metehan Baltacı, Fenerbahçe Spor Kulübünün futbolcusu Mert Hakan Yandaş, üst klasman hakemi Zorbay Küçük ve eski Adana Demirspor Spor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın da aralarında bulunduğu 37 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne getirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİLER!
İstanbul merkezli 16 ilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube tarafından icra edilen operasyonlarda, eski Adana Demir Spor Başkanı Murat Sancak, eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe futbol takımı kaptanı Mert Hakan Yandaş, Yandaş adına bahis oynadığı iddia edilen Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen, daha önceki bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti cezası alan Galatasaraylı Metehan Baltacı ile TFF üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de aralarında bulunduğu 38 kişi ilk aşamada gözaltına alınmış ve sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülmüştü.
Gözaltına bulunan 38 kişi 6 Aralık Cumartesi günü Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
BAHİS SORUŞTURMASINDA İKİNCİ DALGA!
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 46 şüpheliden 38'i 5 Aralık Cuma günü gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturmaları" olarak bilinen soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başkanlığından ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 13 Kasım'daki toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan 101 futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller bulunduğu belirtildi.
KENDİ MAÇLARINA BAHİS YAPMIŞLAR!
Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen aralarında Galatasaray Spor Kulübünün profesyonel futbolcusu Metehan Baltacı'nın da olduğu 27 futbolcu hakkında gözaltı kararı olduğu anlatılan açıklamada, başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı belirlenen Fenerbahçe Spor Kulübünün profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş, 28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler çerçevesinde Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenör hakkında da gözaltı kararı verildiği bilgisi verildi.
Açıklamada, 24 Aralık 2023'te oynanan Ümraniyespor-Giresunspor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti bulunduğu aktarılarak, bu kapsamda da 1'i futbolcu 6 şahıs hakkında gözaltı kararı verildiği anlatıldı.
İŞTE HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 46 şüpheliden 38'i gözaltına alındı. İşte gözaltı kararı verilen isimler:
"Kayserispor futbolcusu Abdulsamet Burak, Sakaryaspor futbolcuları Abdurrahman Bayram, Arda Türken, Yunus Emre Tekoğul, Sivasspor futbolcusu Ahmet Abdullah Çakmak, Amedspor futbolcuları Bartu Kaya, Oktay Aydın, Uğur Adem Gezer, Hatayspor futbolcusu Cengiz Demir, Pendikspor futbolcusu Emircan Çiçek, Boluspor futbolcuları Ensar Bilir, İsmail Kalburcu, Orkun Özdemir, Çorumspor futbolcusu Eren Karadağ, Serikspor futbolcusu Erhan Çelenk, Göztepe futbolcusu İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız, Manisaspor futbolcusu Kadir Kaan Yurdakul, Samet Karabatak, Fatih Karagümrük futbolcusu Kerem Yusuf Sirkeci, Erzurumspor futbolcusu Muhammed Furkan Özhan, Bandırmaspor futbolcusu Tolga Kalender, Alanyaspor futbolcusu Yusuf Özdemir, Adana Demirspor futbolcusu Yücel Gürol, Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı, Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş ve bahis oynattığı kişi Ersen Dikmen, Trabzonspor futbolcusu Salih Malkoçoğlu, hakem Zorbay Küçük, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Altayspor Kulübü yöneticisi Emrah Çelik, spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar ile eşi Hayriye Arzu Çakar (yurt dışı), Ümraniyespor-Giresunspor maçıyla ilgili Cüneyt Semirli (yurt dışı), Ümit Kaya (yurt dışı), Koray Şanlı, Faruk Can Genç, Cenk Sarıtaş, Gamze Neli Kaya, Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile alakalı Ahmet Okatan, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya, Konyaspor futbolcusu Allasane Ndao (yurt dışı), Adana Demirspor Başkanvekili Metin Korkmaz (yurt dışı)"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2026 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Başvuru, ücret ve celp takvimi
- Doğum izni süresi uzuyor: Kamu ve özel sektör çalışanlarına yeni haklar
- 82 ve 83 plaka geliyor mu? Türkiye’de il sayısı artabilir: Yeni liste açıklandı
- A101'e 11 Aralık’ta neler geliyor? Yeni aktüel liste yayınlandı: Su sebili, ısıtıcı
- Memura en düşük 60.000 TL maaş! Seyyanen zam+2 formüllü hesap: Öğretmen, polis...
- Dondurucu hava İstanbul'da! Yağışlar şiddetlenecek, sokaklar bembeyaz olacak
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz indirimi geliyor mu?
- GTA 6 için yeni tarih: Oyuncular bekleyişte! GTA 6 resmi çıkış tarihi ne zaman?
- 2026 Baba Vanga kehanetleri gündemde: Baba Vanga kimdir?
- Bu gen bozulursa şizofreni başlıyor olabilir! GRIN2A araştırması gündemde
- MEB 2025-2026 takvimi: Sömestr ne zaman? Karne ve 15 tatil tarihleri
- TCMB aralık faiz kararı ne zaman açıklanacak? İndirim mi gelecek sabit mi kalacak?