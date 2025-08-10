AFAD duyurdu! Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem İstanbul'da da hissedildi | Bakan Yerlikaya A Haber'de: Taramalar sürüyor
İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin " AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be an takip ediyoruz." dedi. Ayrıca Balıkesir'de deprem nedeniyle binanın yıkıldığı görüldü. Başkan Erdoğan depreme ilişkin geçmiş olsun dileyerek "İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz." dedi. A Haber canlı yayınına katılan Bakan Yerlikaya "Tarama faaliyetleri sürüyor. 112'ye 4 ihbar geldi şuana kadar. Balıkesir'e geçiyorum şu an. Geçmiş olsun diklerimizi iletiyoruz. 2 kişi enkaz altında kaldı." dedi.
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD ilk detayları paylaştı.
ARTÇILAR DEVAM EDİYOR
Deprem sonrası artçılar devam ediyor. AFAD 6.1'lik deprem sonrası 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.
YIKILAN BİNA ENKAZINDA KURTARMA ÇALIŞMALARI
AFAD AÇIKLADI: 7 ARTÇI MEYDANA GELDİ
AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
10 Ağustos 2025 tarihinde, saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
7 ARTÇI MEYDANA GELDİ
Deprem Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde hissedilmiştir. Şu ana kadar büyüklüğü 3.0 üzerinde toplam 7 artçı deprem meydana gelmiştir
PERSONEL VE ARAÇ SEVKİ YAPILDI
An itibarıyla, saha taramaları devam etmektedir. Çanakkale, İzmir, Afyonkarahisar, Uşak, Bursa, Sakarya, Kütahya, Bilecik, Manisa, Kocaeli AFAD İl Müdürlüklerinden arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere personel ve araç sevki yapılmıştır.
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup, tüm afet gruplarının temsilcileri AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde toplanacaktır. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeler takip edilmektedir.
BAKAN YERLİKAYA A HABER'DE: 2 KİŞİ ENKAZ ALTINDA
İçişleri Bakanı Ali Yerlkaya A Haber'de önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Yerlikaya'nın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekidle:
Tarama faaliyetleri sürüyor. 112'ye 4 ihbar geldi şuana kadar. Balıkesir'e geçiyorum şu an. Geçmiş olsun diklerimizi iletiyoruz. 2 kişi enkaz altında kaldı.
BALIKESİR VALİSİ: ÇÖKEN BİNADAN 2 KİŞİ KURTARILDI
BAŞKAN ERDOĞAN: ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ
Başkan Erdoğan: Balıkesir’de meydana gelen ve bölge illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Rabb’im ülkemizi her türlü felaketten korusun.
NACİ GÖRÜR UYARDI: EVLERDEN BİR MÜDDET UZAK DURUN
Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarıda bulunarak "Şimdi Alakır-Sındırgı/Balıkesir’de 6,1 deprem oldu. Deprem Simav Fay Zonu, Sındırgı Segmanı üzerinde. Sağ yönlü, yanal bir fay niteliğinde. Küçük deprem değil, hasar olabilir. Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun." dedi.
AFAD UYARDI: RİSKLİ BİNALARA GİRMEYİN
AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin.
YIKILAN BİNALAR VAR!
Balıkesir'de deprem nedeniyle bir binanın yıkıldığı görüldü. İşte o görüntüler..
ARTÇILAR DEVAM EDİYOR
Deprem sonrası artçılar devam ediyor. AFAD 6.1'lik deprem sonrası 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.
İSTANBUL VALİLİĞİ: SAHA TARAMALARINA BAŞLANDI
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Balıkesir'in Sındırgı İlçesi'nde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da da hissedildi. An itibariyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış olup, saha ekiplerimiz tarama çalışmalarına başlamıştır."
OLUMSUZLUK VAR MI? BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Balıkesir Sındırgı'da 6.1büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be an takip ediyoruz.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
AFAD BÜYÜKLÜĞÜ AÇIKLADI: 6.1
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, Marmara ve Ege Bölgesi'nde birçok ilde hissedildi.
