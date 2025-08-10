10 Ağustos 2025, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Canlı Anlatım Gündem Haberleri

AFAD duyurdu! Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem İstanbul'da da hissedildi | Bakan Yerlikaya A Haber'de: Taramalar sürüyor

CANLI ANLATIM GÜNDEM
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2025 19:55 Güncelleme: 10.08.2025 21:00
ABONE OL
Balıkesir’de 6.1 büyüklüğünde deprem

İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin " AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be an takip ediyoruz." dedi. Ayrıca Balıkesir'de deprem nedeniyle binanın yıkıldığı görüldü. Başkan Erdoğan depreme ilişkin geçmiş olsun dileyerek "İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz." dedi. A Haber canlı yayınına katılan Bakan Yerlikaya "Tarama faaliyetleri sürüyor. 112'ye 4 ihbar geldi şuana kadar. Balıkesir'e geçiyorum şu an. Geçmiş olsun diklerimizi iletiyoruz. 2 kişi enkaz altında kaldı." dedi.

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD ilk detayları paylaştı.

AHaber CANLI YAYIN

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Deprem sonrası artçılar devam ediyor. AFAD 6.1'lik deprem sonrası 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.

CANLI ANLATIM
20:57 10 Ağustos 2025

YIKILAN BİNA ENKAZINDA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Balıkesir'deki depremde yıkılan binanın enkazında arama çalışmaları yapılıyor. İşte o çalışmalardan görüntüler...
20:53 10 Ağustos 2025

AFAD AÇIKLADI: 7 ARTÇI MEYDANA GELDİ

AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

10 Ağustos 2025 tarihinde, saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

7 ARTÇI MEYDANA GELDİ

Deprem Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde hissedilmiştir. Şu ana kadar büyüklüğü 3.0 üzerinde toplam 7 artçı deprem meydana gelmiştir

PERSONEL VE ARAÇ SEVKİ YAPILDI

An itibarıyla, saha taramaları devam etmektedir. Çanakkale, İzmir, Afyonkarahisar, Uşak, Bursa, Sakarya, Kütahya, Bilecik, Manisa, Kocaeli AFAD İl Müdürlüklerinden arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere personel ve araç sevki yapılmıştır.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup, tüm afet gruplarının temsilcileri AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde toplanacaktır. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeler takip edilmektedir.

20:43 10 Ağustos 2025

BAKAN YERLİKAYA A HABER'DE: 2 KİŞİ ENKAZ ALTINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlkaya A Haber'de önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Yerlikaya'nın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekidle: 

Tarama faaliyetleri sürüyor. 112'ye 4 ihbar geldi şuana kadar. Balıkesir'e geçiyorum şu an. Geçmiş olsun diklerimizi iletiyoruz. 2 kişi enkaz altında kaldı. 

20:38 10 Ağustos 2025

BALIKESİR VALİSİ: ÇÖKEN BİNADAN 2 KİŞİ KURTARILDI

Balıkesir Valisi çöken bşnadan 2 kişinin kurtarıldığını açıkladı. 
20:36 10 Ağustos 2025

BAŞKAN ERDOĞAN: ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Başkan Erdoğan: Balıkesir’de meydana gelen ve bölge illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Rabb’im ülkemizi her türlü felaketten korusun.

20:29 10 Ağustos 2025

NACİ GÖRÜR UYARDI: EVLERDEN BİR MÜDDET UZAK DURUN

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarıda bulunarak "Şimdi Alakır-Sındırgı/Balıkesir’de 6,1 deprem oldu. Deprem Simav Fay Zonu, Sındırgı Segmanı üzerinde. Sağ yönlü, yanal bir fay niteliğinde. Küçük deprem değil, hasar olabilir. Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun." dedi.

20:25 10 Ağustos 2025

AFAD UYARDI: RİSKLİ BİNALARA GİRMEYİN

AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin.

 

20:25 10 Ağustos 2025

YIKILAN BİNALAR VAR!

Balıkesir'de deprem nedeniyle bir binanın yıkıldığı görüldü. İşte o görüntüler..

YIKILAN BİNALAR VAR!
20:18 10 Ağustos 2025

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Deprem sonrası artçılar devam ediyor. AFAD 6.1'lik deprem sonrası 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.

 

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR
20:08 10 Ağustos 2025

İSTANBUL VALİLİĞİ: SAHA TARAMALARINA BAŞLANDI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Balıkesir'in Sındırgı İlçesi'nde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da da hissedildi. An itibariyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış olup, saha ekiplerimiz tarama çalışmalarına başlamıştır."

20:04 10 Ağustos 2025

OLUMSUZLUK VAR MI? BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Balıkesir Sındırgı'da 6.1büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be an takip ediyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

20:01 10 Ağustos 2025

AFAD BÜYÜKLÜĞÜ AÇIKLADI: 6.1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, Marmara ve Ege Bölgesi'nde birçok ilde hissedildi.

 

 

.
AFAD BÜYÜKLÜĞÜ AÇIKLADI: 6.1
19:55 10 Ağustos 2025

İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN DEPREM!

İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi..
Daha Fazla Gör