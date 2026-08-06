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Özgür Özel kime kefil olduysa rüşvetçi çıktı! Vatandaştan sert tepki

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Özgür Özel kime kefil olduysa rüşvetçi çıktı! Vatandaştan sert tepki

Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve dönmesiyle CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in yerel seçim sürecinde kefil olduğu belediye başkanları yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarıyla tutuklandı. Son olarak Özel’in İzmir'de rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında sarf ettiği skandal sözler yeniden gündeme oturdu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in sevgilisi ile yaptığı WhatsApp yazışmalarında kirli rüşvet ağı ortaya çıkarken, yerel seçim öncesi Özgür Özel'in İlkay Çiçek için sarf ettiği "İlkay'a verin İçişleri Bakanlığı'nı yönetir" sözleri gündem oldu.

Özgür Özel kime kefil olduysa rüşvetçi çıktı! Vatandaştan sert tepki - 1

Özgür Özel'in 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi yaptığı konuşmada, "İlkay bey muhtar, acaba belediyeyi yönetir mi? Dedim ki İlkay'ı tanımıyorsunuz. İlkay'a verin İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i, İçişleri Bakanlığı'nı yönetir" dediği ortaya çıktı.

Özgür Özel kime kefil olduysa rüşvetçi çıktı! Vatandaştan sert tepki - 2

Sabah'ın haberine göre vatandaşlar sosyal medyada, Menderes ile ilgili haberlere yaptığı yorumlarda Özel'i eleştirdi. Daha önce Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da arkasında duran Özel'i eleştiren vatandaşlar, "Hep aynı tipte adamlar belediye başkanı yapılmış", "Yine muhteşem öngörüsü fiyasko çıktı", "Senden ilaç bile alınmazmış" diyerek eczacı olan Özel'e tepki gösterdi.

Özgür Özel kime kefil olduysa rüşvetçi çıktı! Vatandaştan sert tepki - 3

"İZMİR KİMLERİN ELİNE DÜŞMÜŞ"

Özgür Özel'i eleştiren vatandaşlar, "Bu adamları sevgilileri yakıyor, sonra AK Parti yaptı diyorlar. Üstüne buna da inanan partililer var", "Bir oy verirken iki kere düşünmek lazım", "Verin devleti nasıl soyacak diyecekti", "İzmir kimlerin eline düşmüş", "Bunlar ülkeyi yönetmeyi herhalde gazinoda eğlenme gibi bir şey zannediyorlar" şeklinde yorumlar yaparak tepki gösterdi.

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