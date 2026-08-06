Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve dönmesiyle CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in yerel seçim sürecinde kefil olduğu belediye başkanları yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarıyla tutuklandı. Son olarak Özel’in İzmir'de rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında sarf ettiği skandal sözler yeniden gündeme oturdu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in sevgilisi ile yaptığı WhatsApp yazışmalarında kirli rüşvet ağı ortaya çıkarken, yerel seçim öncesi Özgür Özel'in İlkay Çiçek için sarf ettiği "İlkay'a verin İçişleri Bakanlığı'nı yönetir" sözleri gündem oldu.

Özgür Özel'in 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi yaptığı konuşmada, "İlkay bey muhtar, acaba belediyeyi yönetir mi? Dedim ki İlkay'ı tanımıyorsunuz. İlkay'a verin İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i, İçişleri Bakanlığı'nı yönetir" dediği ortaya çıktı.