Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ifadesi ortaya çıktı | Özgür Özel'e "özel" tarife: 1.2 milyon TL verdim!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın "etkin pişmanlık" ifadesine ahaber.com.tr ulaştı. Yalım, belediye kaynaklarının nasıl şahsi işlere ve CHP Genel Merkezi'ne aktarıldığını tek tek itiraf etti. Yalımı'ın en dikkat çeken ifadelerinden biri de Kurultay öncesi Özgür Özel'e 1.2 milyon TL nakit para teslim ettiğini söyledi.

Yolsuzluk ve rüşvet suçundan tutuklanan, gayri ahlaki ilişkileri ve bankamatikçi sevgilileriyle gündeme gelen Özkan Yalım'ın "etkin pişmanlık" ifadesi ortaya çıktı.

Yalım'ın ifadesindeki en sarsıcı iddialardan biri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tahsis edilen lüks araçla ilgili oldu. Yalım, hem kendisi hem de Özgür Özel için alınan iki aracın VIP dönüşüm bedellerinin Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini itiraf etti.

"KAMU ZARARI OLUŞTURDUĞUM İÇİN PİŞMANIM"

Savcılık sorgusunda etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiğini belirten Özkan Yalım, belediye kaynaklarını şahsi iş ve ilişkilerinde kullandığını kabul ederek pişman olduğunu söyledi.

Yalım, "Kamu zararı oluşturacak şekilde belediye kaynaklarını şahsi iş ve ilişkilerimde kullandığım için pişmanım, oluşan zararı gidereceğime söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULAR BELEDİYE KADROSUNDA GÖSTERİLDİ İDDİASI

İfadede en dikkat çeken başlıklardan biri Uşakspor futbolcularına yönelik ödeme sistemi oldu. Yalım, futbolcuların maaşlarının karşılanabilmesi için bazı isimlerin belediye personeli gibi gösterildiğini anlattı.

Yalım, "24 futbolcudan yaklaşık 10 tanesini belli dönemlerde belediyede işçi kadrosunda göstererek maaş almalarını sağladım. Bu maaşlar futbolculara yapılacak ödemelerden mahsup edildi. Ayrıca iki futbolcunun eşini de belediyede personel olarak gösterdik. Bunlardan biri fiilen çalıştı ancak diğeri çalışmadı" dedi.

BASKETBOL TAKIMI ÜZERİNDEN UŞAKSPOR'A PARA AKTARILDI İDDİASI

Savcılık ifadesinde belediye bütçesinden yapılan spor destekleriyle ilgili de çarpıcı detaylar yer aldı. "İlkler Şehri" isimli basketbol takımına verilen desteklerin bir bölümünün futbolculara aktarıldığı öne sürüldü.

Yalım, "Yaklaşık 3-4 ay boyunca her ay 1.4 milyon TL ödeme yapıldı. Bunun yaklaşık 400 bin TL'si basketbol takımı için kullanıldı ancak kalan yaklaşık 1 milyon TL Uşakspor futbolcularının ödemelerine mahsup edildi" şeklinde konuştu.

"BAĞIŞ PARALARININ BİR KISMINI ŞİRKET BORÇLARIMDA KULLANDIM"

İfadede Uşakspor'a yapılan bağışlarla ilgili dikkat çekici açıklamalar da yer aldı. Yalım, bazı bağış paralarını geçmişte yaptığı ödemelere karşılık olarak kendi şirket hesaplarında kullandığını söyledi.

Yalım, "Uşakspor'a bağış olarak gelen nakit paraların bir kısmını daha önce şahsi hesabımdan yaptığım ödemelere mahsup olacak şekilde kullandım. Bazı dönemlerde şirketimin SGK ödemelerini de bu şekilde karşıladım" ifadelerini kullandı.

BATTANİYEYE SARILI 130 BİN DOLAR İDDİASI

Soruşturma dosyasında yer alan en dikkat çekici bölümlerden biri de 130 bin dolarlık borç para iddiası oldu. Özkan Yalım, jeotermal arazi yatırımı için iş insanı Metin Çekçek'ten borç aldığını anlattı.

Yalım, "2025 yılı Eylül aylarında Metin Çekçek'ten 130 bin dolar borç aldım. Para, kardeşi Çetin Çekçek'in iş yerinde battaniyeye sarılı şekilde teslim edildi. Ben de imzalı bir borç kağıdı verdim" dedi.

"GÖNÜL İLİŞKİSİM OLDU" DEDİ, ORTAK DAİREYİ ANLATTI

İfadede özel hayata ilişkin bölümler de yer aldı. Yalım, belediyede çalışan Ebru Yurtuluğ ile ilişki yaşadığını ve birlikte kullanmak amacıyla ortak daire satın aldığını söyledi.

Yalım, "Ebru Yurtuluğ ile yaklaşık 2-3 ay süren bir gönül ilişkim oldu. Safir Sitesi'nde bir daire satın aldım. Dairenin yüzde 50 hissesi benim, yüzde 50 hissesi Ebru Yurtuluğ adına kayıtlıydı. Ancak bu evde hiç yaşamadık" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE ŞİRKETİNDEN HALI GÖNDERİLDİ

Yalım, belediye iştiraki olan "Dokur Evi"nden söz konusu daireye halı gönderildiğini de kabul etti.

Yalım, "Dokur Evi'nden 4 adet halının eve gönderilmesi talimatını verdim. Şoförüm halıları alıp eve götürdü. Bu nedenle oluşan kamu zararını ödemek isterim" dedi.

BELEDİYE ARAÇLARIYLA ŞAHSİ EŞYALAR TAŞINDI

Savcılık ifadesinde belediyeye ait araçların şahsi taşınma işlerinde kullanıldığı da anlatıldı. Ankara ve İzmir'de bulunan eşyaların belediye araçlarıyla Uşak'a taşındığı belirtildi.

Yalım, "Devlet Malzeme Ofisi'nden alınan araçların boş gelmemesi için Ankara'daki eşyalarımı aynı araçlarla taşıttım. İzmir'de oğlumun kullandığı evdeki eşyaları da belediyeye ait araçlarla getirttim" ifadelerini kullandı.

EŞİ VE OĞLU BELEDİYE ARAÇLARINI KULLANDI

Özkan Yalım, belediyeye ait araçların ailesi tarafından kullanıldığını da kabul etti.

Yalım, "Belediyeye ait çeşitli araçların eşim ve küçük oğlum tarafından kullanıldığı doğrudur. Oğlum belediyeye ait araçla Çeşme'deki yazlığa götürülüp getirildi" dedi.

VIP ARAÇ DÖNÜŞÜMÜNDE "ÖZGÜR ÖZEL" DETAYI

İfadede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen araçla ilgili de dikkat çeken bir bölüm yer aldı.

Yalım, "Benim kullanımım için alınan V300 aracın VIP dönüşümü İstanbul'da yapıldı. Aynı firma Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen Mercedes V300'ün dönüşümünü de yaptı. Her iki aracın faturalarının tek fatura halinde düzenlenerek belediye şirketi tarafından ödendiğini biliyorum" şeklinde konuştu.

Yalım ayrıca kendi kullanımındaki araç için yaklaşık 25 bin Euro + KDV, Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen araç için ise yaklaşık 170 bin Euro + KDV ödeme yapıldığını hatırladığını söyledi.

"CHP KURULTAYI ÖNCESİ 1.2 MİLYON TL VERDİM"

Savcılık ifadesindeki en çarpıcı iddialardan biri de CHP kurultayı öncesine ilişkin oldu.

Yalım, "2023 yılı sonunda CHP kurultayı öncesinde yapılan kongrelerde kullanılmak üzere Özgür Özel'e toplam 1 milyon 200 bin TL nakit para verdim. Bunun 200 bin TL'sini Manisa'daki evine bıraktım, 1 milyon TL'yi ise Denizli'de Demirkan isimli şahsa teslim ettim" ifadelerini kullandı.

OTELDE KAYITSIZ KONAKLAMA İDDİASI

Yalım, CHP'li isimlerin zaman zaman kendisine ait otelde konakladığını ve kayıt açılmadığını da söyledi.

Yalım, "CHP milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları zaman zaman otelde konaklıyordu ancak ücret alınmadığı için otel kaydı açılmıyordu. Özgür Özel de geçmişten gelen tanışıklığımız nedeniyle yaklaşık 7-8 kez otelde kaldı" dedi.

TELEFON DETAYI VE "SUÇ KASTI YOKTU" SAVUNMASI

Gözaltı sürecinde Seher Akay'ın üzerinde bulunan telefonun kendisine ait olduğunu söyleyen Yalım, söz konusu kişinin suç kastı bulunmadığını öne sürdü.

Yalım, "Telefon bana aitti. Belediyeye götürmesi için kendisine vermiştim. Herhangi bir suç kastı yoktur" ifadelerini kullandı.

"PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİĞİMİ CEZAEVİNDE ÖĞRENDİM"

İfadesinin sonunda CHP'den ihraç edildiğini cezaevinde öğrendiğini belirten Yalım, daha önce istifa dilekçesi verdiğini ancak dikkate alınmadığını savundu.

Yalım, "Cezaevinde CHP genel merkezinden gelen mektup sonrası partiden ihraç edildiğimi öğrendim. Daha önce verdiğim istifa dilekçesinin dikkate alınmadığını düşünüyorum" dedi.

AVUKATLARDAN TAHLİYE TALEBİ

İfadenin sonunda söz alan müdafiler ise müvekkillerinin tüm bildiklerini açık şekilde anlattığını savunarak tahliye talebinde bulundu.

Şüpheli müdafileri, "Müvekkilimiz tüm bildiklerini samimi şekilde anlatmıştır. Deliller toplanmıştır, karartılacak delil yoktur. Öncelikle tahliyesini, aksi halde adli kontrol uygulanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.