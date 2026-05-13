Tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan 5 saatlik ek ifade: Özgür Özel'den mavi valiz talimatı

"TÜM BİLDİKLERİMİ ANLATTIM" DEMİŞTİ

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimi hakkında sarsıcı iddialarda bulundu. 7 Mayıs'ta verdiği ilk ifadenin ardından "tüm bildiklerimi anlattım" diyen Yalım, yeni bir dilekçe vererek ek ifade süreci başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilen talep doğrultusunda Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Yalım'ın, CHP içindeki para trafiği ve lüks harcamalara dair itirafları siyaset gündemine bomba gibi düştü.

BELEDİYE KASASINDAN ÖZGÜR ÖZEL'E VİP ARAÇ

Tutuklu Başkan Özkan Yalım, CHP lideri Özgür Özel'in makam aracının belediye imkanlarıyla lüks bir VİP araca dönüştürüldüğünü iddia ederek, "Özgür Özel'in makam şoförü Mehmet isimli şahıs bana genel başkanın talimatını iletti, ben de kabul ettim. İki aracın faturası tek fatura halinde belediye şirketi üzerinden ödendi." ifadelerini kullanmıştı.

Bu dönüşümün maliyeti hakkında da detaylar veren Yalım, kendi aracının VİP dönüşümü için yaklaşık 25 bin Euro artı KDV ödenirken, Özgür Özel'in kullanımındaki araç için 170 bin Euro artı KDV tutarında bir ödeme yapıldığını sözlerine eklemişti.

BAHÇE DUVARINA POŞETLE BIRAKILAN PARALAR

Siyasi etik tartışmalarını alevlendirecek en çarpıcı iddia ise Özel'e yapılan nakit ödemeler olmuştu. 2023 yılı sonundaki kurultay öncesi masraflar için Özgür Özel'e toplamda 1 milyon 200 bin TL nakit verdiğini öne süren Yalım, "200 bin TL'yi Manisa'daki evin bahçe duvarında poşet içinde bıraktım, 1 milyon TL'yi ise Denizli'deki Demirkan isimli kişiye çanta içinde teslim ettim." sözleriyle para trafiğinin nasıl yürütüldüğünü aktarmıştı.

"KAMU ZARARINI ÖDEMEYE HAZIRIM"

İfadesinde pişmanlığını dile getiren ve etkin pişmanlık kapsamında her şeyi samimiyetle anlattığını belirten Özkan Yalım, "Özel hayatımla belediye başkanlığı görevimi birbirine karıştırdığım için çok pişmanım, kamu zararlarını ödemeye hazırım." şeklinde konuşmuştu.