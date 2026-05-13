Tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan 5 saatlik ek ifade: Özgür Özel'den mavi valiz talimatı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, yararlandığı etkin pişmanlık kapsamında dün(12 Mayıs Salı) 5 saatlik ek ifade verdi. Yalım ifadesinde, CHP Genel Merkezi, partinin 38. Olağan Kurultayı ve CHP lideri Özgür Özel’e yönelik ağır çarpıcı iddialarda bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
30 Mart'ta tutuklanan Yalım emniyet ve savcılık beyanında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebini ileterek bu kapsamda geçtiğimiz günlerde ifade vermişti.
5 SAATLİK İFADE
Etkin pişmanlıktan yararlanan Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım dün ek ifade verdi. Saat 13.30 itibarıyla başlayan ek ifadenin yaklaşık 5 saat sürdüğü öğrenildi.
EK İFADEDE ÇARPICI İDDİALAR: "700 DELEGEYLE TEMAS KURDUM"
Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeye ulaşılırken, açıklamalardaki en çarpıcı detaylardan biri Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin iddialar oldu.
Sabah'ın haberine göre yaklaşık 700 delegeyle bizzat temas kurduğunu ve Özel'e destek istediğini belirten Yalım, "Bazı delegelerin talepleri oldu. Bu genellikle çocuklarının veya yakınlarının belediyelerle iştiraklerinde işe alınmaları yönündeydi" ifadesini kullandı.
Yalım, 115 delegenin imzasını CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'ye teslim ettiğini kaydetti.