Tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan 5 saatlik ek ifade: Özgür Özel'den mavi valiz talimatı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, yararlandığı etkin pişmanlık kapsamında dün(12 Mayıs Salı) 5 saatlik ek ifade verdi. Yalım ifadesinde, CHP Genel Merkezi, partinin 38. Olağan Kurultayı ve CHP lideri Özgür Özel’e yönelik ağır çarpıcı iddialarda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ÖZGÜR ÖZEL'E POŞETLE PARA VE VIP ARAÇ KIYAĞI

30 Mart'ta tutuklanan Yalım emniyet ve savcılık beyanında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebini ileterek bu kapsamda geçtiğimiz günlerde ifade vermişti.

5 SAATLİK İFADE

Etkin pişmanlıktan yararlanan Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım dün ek ifade verdi. Saat 13.30 itibarıyla başlayan ek ifadenin yaklaşık 5 saat sürdüğü öğrenildi.

EK İFADEDE ÇARPICI İDDİALAR: "700 DELEGEYLE TEMAS KURDUM"

Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeye ulaşılırken, açıklamalardaki en çarpıcı detaylardan biri Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin iddialar oldu.

Sabah'ın haberine göre yaklaşık 700 delegeyle bizzat temas kurduğunu ve Özel'e destek istediğini belirten Yalım, "Bazı delegelerin talepleri oldu. Bu genellikle çocuklarının veya yakınlarının belediyelerle iştiraklerinde işe alınmaları yönündeydi" ifadesini kullandı.

Yalım, 115 delegenin imzasını CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'ye teslim ettiğini kaydetti.

BELEDİYE KASASINDAN VIP DÖNÜŞÜM

Yalım, Uşakspor'a bağış olarak verilen para ve çeklerin bir kısmını şahsi işlerinde kullandığını da itiraf etti. CHP lideri Özgür Özel'in kullanımındaki aracın VIP dönüşüm ücretini belediye kasasından karşıladığını bir kez daha tekrarladı.

ÖZEL'DEN MAVİ VALİZ TALİMATI

Manisa İl Kongresi sonrası yaşananları daha ayrıntılı olarak anlatan Yalım, 13 Ekim 2023'te telefonunda "Özgür Özel Yeni Numarası" olarak kayıtlı hattan gelen mesajda, "Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim mavi valizimin içerisine koy" yazdığını söyledi.

Denizli'de 1 milyon lirayı koyu renk spor çanta içinde Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini söyledi. Yalım, "Demirhan, Özel'in aracıyla geldi. Çantanın içinde 1 milyon TL olduğunu söyledim. Araca koydu" ifadesini kullandı.

"CHP GENEL MERKEZİ KORKTUĞU İÇİN YALAN SÖYLÜYOR"

İfadesinin son bölümünde ise CHP yönetimine tepki gösteren Yalım şunları söyledi: "CHP Genel Merkezi, bu konunun açığa çıkmasından korktuğu için yalan beyanda bulunuyor. Beni yalancı durumuna düşürmeye çalışıyorlar."

NE OLMUŞTU?

Yalım yeni bir ek ifade verme talebi üzerine Çağlayan Adliyesi'ne götürülmüştü.

"TÜM BİLDİKLERİMİ ANLATTIM" DEMİŞTİ

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimi hakkında sarsıcı iddialarda bulundu. 7 Mayıs'ta verdiği ilk ifadenin ardından "tüm bildiklerimi anlattım" diyen Yalım, yeni bir dilekçe vererek ek ifade süreci başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilen talep doğrultusunda Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Yalım'ın, CHP içindeki para trafiği ve lüks harcamalara dair itirafları siyaset gündemine bomba gibi düştü.

BELEDİYE KASASINDAN ÖZGÜR ÖZEL'E VİP ARAÇ
Tutuklu Başkan Özkan Yalım, CHP lideri Özgür Özel'in makam aracının belediye imkanlarıyla lüks bir VİP araca dönüştürüldüğünü iddia ederek, "Özgür Özel'in makam şoförü Mehmet isimli şahıs bana genel başkanın talimatını iletti, ben de kabul ettim. İki aracın faturası tek fatura halinde belediye şirketi üzerinden ödendi." ifadelerini kullanmıştı.

Bu dönüşümün maliyeti hakkında da detaylar veren Yalım, kendi aracının VİP dönüşümü için yaklaşık 25 bin Euro artı KDV ödenirken, Özgür Özel'in kullanımındaki araç için 170 bin Euro artı KDV tutarında bir ödeme yapıldığını sözlerine eklemişti.

BAHÇE DUVARINA POŞETLE BIRAKILAN PARALAR
Siyasi etik tartışmalarını alevlendirecek en çarpıcı iddia ise Özel'e yapılan nakit ödemeler olmuştu. 2023 yılı sonundaki kurultay öncesi masraflar için Özgür Özel'e toplamda 1 milyon 200 bin TL nakit verdiğini öne süren Yalım, "200 bin TL'yi Manisa'daki evin bahçe duvarında poşet içinde bıraktım, 1 milyon TL'yi ise Denizli'deki Demirkan isimli kişiye çanta içinde teslim ettim." sözleriyle para trafiğinin nasıl yürütüldüğünü aktarmıştı.

"KAMU ZARARINI ÖDEMEYE HAZIRIM"
İfadesinde pişmanlığını dile getiren ve etkin pişmanlık kapsamında her şeyi samimiyetle anlattığını belirten Özkan Yalım, "Özel hayatımla belediye başkanlığı görevimi birbirine karıştırdığım için çok pişmanım, kamu zararlarını ödemeye hazırım." şeklinde konuşmuştu.

