2026 Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararları kapsamında Hava Pilot Albay Özlem Karapınar, 30 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla tuğgeneralliğe terfi etti. Uzun yıllara yayılan uçuş tecrübesi, arama kurtarma görevleri ve eğitim alanındaki kritik sorumluluklarıyla öne çıkan Karapınar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın üst komuta kademesine yükseldi.

İlk Kadın Tuğgeneral (Paşa) Özlem Karapınar (Foto: Ahaber.com.tr)

HAVA HARP OKULUNDAN TUĞGENERALLİĞE UZANAN KARİYER

12 Nisan 1977'de İzmir'de doğan Hava Pilot Tuğgeneral Özlem Karapınar, lise öğrenimini İzmir Bornova'daki Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nde tamamladı. 1993 yılında Hava Harp Okulu'na giren Karapınar, 30 Ağustos 1997'de teğmen rütbesiyle mezun oldu.

Pilotaj eğitimini 2'nci Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkezi Komutanlığında tamamlayan Karapınar, 1999 yılında 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına atandı. Burada 224'üncü Filo Komutanlığında CN-235 uçağında Harbe Hazırlık eğitimini başarıyla tamamladı.

FARKLI GÖREVLERDE KRİTİK SORUMLULUKLAR ÜSTLENDİ

2000-2007 yılları arasında 1'inci Taktik Hava Kuvveti 201'inci Filo Komutanlığında ikinci pilot ve uçak komutanı olarak görev yapan Karapınar, 2007 yılında 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığına atandı.

Bu görev sürecinde Arama Kurtarma Komutanlığında helikopter pilotluğu yapan Karapınar, daha sonra Arama Kurtarma Komutanı olarak önemli operasyonlarda görev üstlendi.

2011 yılında Hava Eğitim Komutanlığı Karargâh Başkanlığı Harekât Eğitim Başkanlığı Eğitim Sistem Geliştirme Şube Müdürlüğünde görev alan Karapınar, eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesine katkı sundu.

EĞİTİM VE DENETİM ALANINDA GÖREV ALDI

2017 yılında 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığına Harekât Eğitim Tetkik Subayı olarak atanan Karapınar, sonraki yıllarda Harekât Plan Subaylığı, Harekât ve Uçuş Eğitim Kısım Amirliği ile Akademik Eğitim Merkezi Uçuş Prensipleri Öğretmenliği görevlerini yürüttü.

4 BİN SAATİ AŞAN UÇUŞ TECRÜBESİ

Çeşitli uçak tiplerinde yaklaşık 4 bin 20 saat uçuş tecrübesine sahip olan Hava Pilot Tuğgeneral Özlem Karapınar, 2026 yılı Yüksek Askerî Şûra kararları kapsamında 30 Ağustos 2026 tarihinde tuğgeneralliğe terfi etti.

Evli ve bir çocuk annesi olan Karapınar, İngilizce biliyor.