Uşak Belediyesi'ne operasyon! 'Belediyeden maaş, özel şirkette mesai' soruşturması

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen ve eski Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait işletmelerde çalışmayı sürdüren 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Kamu zararının 16 milyon 866 bin 240 lirayı bulduğu tespit edildi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'a yönelik yürüttüğü soruşturmada, belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen bazı personelin Yalım'a ait otel, restoran ve eğlence mekanlarında çalışmayı sürdürdüğü iddiasına ilişkin dikkat çekici delillere ulaşıldı. Dört işletmede ele geçirilen 52 dijital materyal ve 36 fiziki belge; maaş listeleri, banka kayıtları, WhatsApp yazışmaları, kamera görüntüleri ve HTS verileriyle birlikte incelendi. Dosyada, bazı şüphelilerin mesai saatlerinde özel şirket bölgesinden yüzü aşkın kez sinyal verdiği, şirket adına çek imzaladığı ve belediyeden maaş alırken şirket muhasebesini yürüttüğü tespitlerine yer verildi. Özkan Yalım dışındaki şüpheliler için hesaplanan ödeme tutarı 16 milyon 866 bin lirayı aşarken 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

DÖRT İŞLETMEDE 52 DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 29 Mart 2026'da, Özkan Yalım'a ait Yalımlar Tekstil bünyesinde faaliyet gösteren Yalım Garden Otel, Ahenk Ocakbaşı, Holly Stone ve Jolly Joker isimli dört işletmede arama yapıldı. Saat 19.00 ile 23.00 arasında gerçekleştirilen aramalarda 52 dijital materyal ile 36 fiziki belgeye el konuldu. Ele geçirilen deliller üzerine "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "fuhuş" suçları yönünden soruşturma başlatıldı. Dijital materyaller, fiziki evraklar, SGK kayıtları, kamera görüntüleri, HTS verileri ve tanık anlatımları birlikte incelendi. Başsavcılık, belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen bazı kişilerin fiilen Özkan Yalım'a ait özel işletmelerde çalışmayı sürdürdüğüne ilişkin bulgulara ulaştı.

BELEDİYEDE SİGORTALI, YALIMLAR TEKSTİLDE ÇALIŞAN!

Soruşturmada ilk olarak daha önce Yalımlar Tekstil ve Yalım Petrol bünyesinde çalışan, ardından Uşak Belediyesine bağlı şirketlere geçirilen 12 kişi tespit edildi. SGK ile yapılan yazışmalar sonucunda her iki tarafta da kaydı bulunan 8 kişi daha belirlendi. Dosya kapsamındaki değerlendirmeye göre toplam 22 şüpheli, belediye şirketlerinde çalışıyor ve maaş alıyor görünmesine rağmen Yalımlar Tekstil ile bağlarını koparmadı. Şüphelilerin bir bölümünün mesailerinin önemli kısmını belediye yerine Yalım'a ait işletmelerde geçirdiği öne sürüldü. Seher Akay'ın ise belediye çalışanı olmasına rağmen işe gitmeden maaş aldığı yönünde açık kaynak bulgularına ulaşıldığı kaydedildi. Özkan Yalım dışındaki şüphelilerin Uşak Belediyesine bağlı şirketlerde çalıştıkları dönemlere ilişkin hesaplanan ödeme miktarının 16 milyon 866 bin 240 lira 14 kuruş olduğu belirtildi.

BAZ KAYITLARI MESAİYİ ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturmanın en önemli delillerinden birini şüphelilerin HTS ve baz kayıtları oluşturdu. 21 şüphelinin 1 Aralık 2025 ile 1 Nisan 2026 tarihleri arasındaki kayıtları incelendi. Şüphelilerin, Yalımlar Tekstil işletmelerinin yakınındaki baz istasyonlarından ne sıklıkla sinyal aldıkları araştırıldı.

Dosyadaki tespitlere göre:

- Şirketin muhasebecisi olduğu belirtilen Ceren Yeşildağ, işletme bölgesinden 126 kez sinyal verdi. Bu sinyallerin 101'i mesai saatlerinde kaydedildi.

- Muhasebe müdürü Hüseyin Yaman, işletme çevresinden 86 kez sinyal verdi. Bunların 71'i mesai saatleri içindeydi.

- Barış Kartal'ın bölgede 114 kez, Mehmet Şah'ın 79 kez, Recep Koyuncu'nun ise 56 kez sinyal verdiği belirlendi.

- Eski şoför ve danışman Cihan Aras'ın 15 sinyalinin 9'unun mesai saatleri içinde olduğu tespit edildi.

- Fatma Eryanık'ın işletme bölgesinde hiç bulunmadığı, Sinan Altay'ın 6, Kadir Can Aras'ın ise 5 kez sinyal verdiği kaydedildi.

Diğer şüphelilerin büyük bölümünün işletme çevresinden en az 10 kez sinyal aldığı belirtildi. Başsavcılık, bu verileri şüphelilerin belediyede çalışıyor görünmelerine rağmen özel şirkette faaliyet yürüttükleri iddiasını destekleyen deliller arasında değerlendirdi.

ŞİRKET BAĞLARI DEVAM ETMİŞ

Dijital ve fiziki belgelerdeki tespitler de şüphelilerin Yalımlar Tekstil ile ilişkilerinin sürdüğüne ilişkin önemli ayrıntılar ortaya koydu. Ceren Yeşildağ'ın şirket hesabından para çekmeye yetkili olduğu; Yeşildağ, Hüseyin Yaman, Fatih Dinçer ve Barış Kartal'ın isimlerinin Yalımlar Tekstil'in Kasım 2025 tarihli maaş listesinde bulunduğu belirlendi. Hüseyin Yaman'ın aramada ele geçirilen bir çeki Yalımlar Tekstil adına imzaladığı, Mehmet Şah'a ait banka hesap özetinin de şirket dosyaları arasında bulunduğu tespit edildi. Tanık anlatımlarına göre Ceren Yeşildağ, belediyede sigortalı görünmesine rağmen mesaisine Yalımlar Tekstil'de başlıyor ve öğle saatlerine kadar şirketin muhasebe işlerini yürütüyordu. Hüseyin Yaman'ın da muhasebe müdürü sıfatıyla Yeşildağ'ı kontrol ettiği belirtildi. Dosyada Cihan Aras'ın şirketteki tek yetkili olduğu ve belediyeye alınacak personelin de kendisi tarafından belirlendiği yönünde tanık ifadelerine yer verildi. Aramalarda bulunan el yazısı notta ise Cihan Aras'ın şirketten kalan alacağının bir bölümünün "belediyede mesai yazılarak ödeneceğine" ilişkin ifade bulunduğu kaydedildi.

KAMERA VE TELEFON KAYITLARI ÖZEL İŞLETMELERİ GÖSTERDİ

Holly Stone ve Jolly Joker isimli işletmelerin kamera görüntülerinde de belediye personeli olarak kayıtlı bazı şüphelilerin özel işletmelerde çalıştığına ilişkin görüntülere ulaşıldı. Holly Stone'un girişinde Fatih Dinçer, Recep Koyuncu ve Serdal Karaköse'nin farklı günlerde aynı saat aralıklarında güvenlik görevlisi olarak bulunduğu tespit edildi. Yalım Garden Otel'in kamera kayıt cihazının bozuk olması nedeniyle görüntülere ulaşılamadı. Ahenk Ocakbaşı'na ait iki kayıt cihazının da imajları alınmasına rağmen açılamadığı ve kriminal incelemenin sürdüğü belirtildi. Şirket hattının takılı olduğu bir telefonda yapılan incelemede ise şüphelilerin rehbere özel işletmelerdeki görevleriyle kaydedildikleri ortaya çıktı. Fatih Dinçer'in "Fatih Ahenk", Ceren Yeşildağ'ın "Muhasebe Ceren", Serdal Karaköse ve Recep Koyuncu'nun "Güvenlik", Mehmet Şah'ın "Işıkçı", Ogüncan Akduman'ın ise "Holly Ogün" şeklinde kayıtlı olduğu belirlendi.

17 ŞÜPHELİYE OPERASYON YAPILDI

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen deliller doğrultusunda Özkan Yalım ve diğer şüphelilerin kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediklerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Başsavcılık tarafından bu sabah 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin başka soruşturmalar kapsamında tutuklu olduğu belirtildi. Dosyada Özkan Yalım'ın eski şoförü ve danışmanı Cihan Aras, şirket muhasebecisi Ceren Yeşildağ ve muhasebe müdürü Hüseyin Yaman'ın tutuklu şüpheliler arasında bulunduğu kaydedildi. Soruşturma kapsamında belediye bordroları ile özel şirket kayıtları arasındaki bağlantıların, para hareketlerinin ve diğer şüphelilerin rollerinin araştırılmasına devam ediliyor.