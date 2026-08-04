İzmir’de Menderes Belediyesine şafak operasyonu! Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de aralarında olduğu 15 kişi gözaltında
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınırken, henüz yakalanamayan şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Menderes Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 Ağustos 2026 Salı günü saat 06.00'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
MENDERES BELEDİYESİNE OPERASYON
Operasyonda, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Belediye binası ile Çiçek'in konutunda arama yapıldığı bildirildi.
Soruşturma kapsamında toplam 16 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı, henüz yakalanamayan şüpheliyi arama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.
YEDİ AYRI SUÇLAMA YÖNELTİLDİ
Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında şu suçlamalarla soruşturma yürütülüyor:
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
- Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma
- Rüşvet
- İrtikap
- Resmî belgede sahtecilik
- Görevi kötüye kullanma
- İmar kirliliğine neden olma
Başsavcılık açıklamasında soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.
BİLİRKİŞİ HEYETİ RAPOR HAZIRLADI
Soruşturma kapsamında şüphelilere isnat edilen usulsüz eylemlerin belirlenmesi amacıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca bilirkişi heyeti görevlendirildi.
Heyet tarafından belediyedeki işlemler ve belgeler üzerinde yapılan incelemenin ardından rapor hazırlandığı bildirildi. Raporda yer alan tespitler doğrultusunda şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yanı sıra belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye meclisi üyeleri ve belediye çalışanları hakkında işlem başlatıldı.
|Sıra
|Ad Soyad
|Görevi / Unvanı
|Durumu
|1
|İlkay ÇİÇEK
|Belediye Başkanı
|—
|2
|Rüzgar SÖNMEZ
|Belediye Başkan Yardımcısı
|FİRAR
|3
|Mesut TAŞDEMİR
|Belediye Başkan Yardımcısı
|—
|4
|İbrahim YALÇA
|Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü
|—
|5
|Durmuş PARIM
|Belediye Plan ve Proje Müdürü
|—
|6
|Ömer ERYILMAZ
|Belediye Yapı Kontrol Müdürü
|—
|7
|Yaprak UÇAK
|Belediye Plan ve Proje Müdür Vekili
|—
|8
|Emre PALA
|Belediye Meclis Üyesi
|—
|9
|Özgür Cem KÖMÜR
|Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Teknisyeni
|—
|10
|Ayşen BOĞAZİÇİ YAKUT
|Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimarı
|—
|11
|Ferdi HEPYILMAZ
|Belediye Meclis Üyesi
|FİRAR
|12
|Sarper DİKEN
|Belediye Eski Yapı Kontrol Müdürü
|FİRAR
|13
|Hüseyin YILDIZ
|Belediye Eski Yapı Kontrol Müdürü
|—
|14
|İsmail PALA
|Sivil vatandaş
|—
|15
|Mustafa PALA
|Sivil vatandaş
|—
|16
|Ahmet PALA
|Sivil vatandaş
|—
Hakkında işlem yapılan şüpheliler arasında şu isimlerin bulunduğu belirtildi:
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek
Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez
Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Taşdemir
İmar ve Şehircilik Müdürü İbrahim Yalça
Plan ve Proje Müdürü Durmuş Parım
Yapı Kontrol Müdürü Ömer Eryılmaz
Plan ve Proje Müdür Vekili Yaprak Uçak
Belediye Meclisi Üyesi Emre Pala
İnşaat teknisyeni Özgür Cem Kömür
Mimar Ayşen Boğaziçi Yakut
Belediye Meclisi Üyesi Ferdi Hepyılmaz
Eski Yapı Kontrol Müdürü Sarper Diken
Eski Yapı Kontrol Müdürü Hüseyin Yıldız
Dosyada ayrıca üç sivil şüphelinin bulunduğu kaydedildi.
ÜÇ ŞÜPHELİ ARANIYOR
Operasyon sırasında 15 şüpheli gözaltına alınırken, bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ele geçirilen materyallerin de incelemeye alındığı öğrenildi.
Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.