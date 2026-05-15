Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım Özgür Özel hakkında ifade vermek istedi

VIP ARAÇ DÖNÜŞÜMÜ VE EURO TRAFİĞİ İddialar sadece Türk Lirası ile sınırlı kalmadı; Özgür Özel'in kullanımındaki araç için harcanan devasa rakamlar da Yalım'ın merceği altındaydı. Araç dönüşümü için harcanan paraların Euro bazında olduğunu belirten Özkan Yalım, "Özgür Özel'in aracının VIP dönüşümü için 25 bin Euro artı KDV, genel toplamda ise 170 bin Euro artı KDV ödeme yapıldı" ifadelerini kullandı. Bu ek ifade talebinin, CHP içindeki bu gizli mali ilişkileri tamamen deşifre edip etmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

"Ben 200 bin lira parayı nakit olarak verdikten sonra Özgür Özel benimle Whatsapp üzerinden irtibata geçerek tekrardan para istedi, 'Ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla, kendi bütçene göre belirle' dedi. Ben de o zaman nakit 1 milyon lira param hazır olduğu için 1 milyon lira para ayarladım. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in o zaman grup başkanı olarak Denizli il başkanlığında kurultay delegelerini ziyaret ettiği, hatırladığım kadarıyla 14 Ekim 2023 tarihinde ben de Denizli'deydim.

'BENİM MAVİ VALİZİMİN İÇERİSİNE KOY'

13 Ekim 2023 tarihinde telefonumda 'Özgür Özel Yeni Nosu Kendi veya Danışmanı' olarak kayıtlı numara Özgür Özel'in şahsi numarasıdır. Bu numaradan bana mesaj atarak 'Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim mavi valizimin içerisine koy" şeklinde mesaj göndermişti. Telefonum incelendiğinde mesaja ulaşılabilir." 14 Ekim günü Özgür Özel ile WhatsApp üzerinden irtibata geçtiğini anlatan Yalım, şöyle devam etti: "Kendisine 1 milyon TL para getirdiğimi, nasıl teslim edeceğimi sordum. Kendisi de bana 'Demirhan ile hallet' dedi.

'1 MİLYON LİRAYI TESLİM ETTİM'

Akabinde Demirhan'la WhatsApp üzerinden görüştük. Kendisine çanta içerisinde para vereceğimi, Özgür Özel'in kendisine yönlendirdiğini, Denizli CHP il başkanlığının yaklaşık 200-250 metre ilerisinde yol kenarında bulunan aracın yanında olduğumu söyleyerek yerimi tarif ettim. Demirhan benim olduğum yere Özgür Özel'e ait araçla geldi. Özgür Özel'in aracını bazen Demirhan Gözaçan kullanmaktaydı. Kendisine koyu renkli spor bir çanta içerisinde 1 milyon lira nakit parayı teslim ettim. Çanta içerisinde 1 milyon TL olduğunu, çantayı Özgür Özel'e teslim etmesini, Özgür Özel'in bilgisi olduğunu ve beklediğini söyledim. Demirhan Gözaçan çantayı alarak Özgür Özel'in aracının içerisinde koydu. Benim bahsetmiş olduğum konum o tarihte Denizli il başkanlığının bulunduğu konumdur."

CHP lideri Özgür Özel ile Özkan Yalım'ın WhatsApp mesajları

İŞTE O İTİRAFIN YAZIŞMALARI

Özkan Yalım'ın bahsettiği "Paraları benim mavi valizime koy" talimatının kaydı da ortaya çıktı. Yalım, Özel ile yazışmalarını dosyaya sundu.

ÖZKAN YALIM: Başkanım buyrun.

ÖZGÜR ÖZEL: Özkan yarın sağlam bir paket olarak benim arabada benim valize koyalım.

ÖZGÜR ÖZEL: Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada benim mavi valizin içine koyuver.

ÖZKAN YALIM: Tamam.