Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım Özgür Özel hakkında ifade vermek istedi
Son dakika haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, yararlandığı etkin pişmanlık kapsamında 12 Mayıs Salı günü 5 saatlik ek ifade vermişti. Yalım’ın CHP lideri Özgür Özel ile ilgili ek ifade vermek için talepte bulunduğu öğrenildi.
Siyaset gündemine bomba gibi düşen "para trafiği" iddialarında yeni bir perde aralanıyor. Tutuklu bulunan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik nakit para ve VIP araç temini iddialarıyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ek ifade vermek için başvurdu.
Daha önce iki kez "etkin pişmanlık" kapsamında itiraflarda bulunan Yalım'ın, bu kez para teslimatlarının tüm ayrıntılarını ve gizli kalan detayları tek tek anlatacağı öğrenildi.
ADLİYE KORİDORLARINDA HAREKETLİ DAKİKALAR
Özkan Yalım'ın avukatı aracılığıyla yaptığı başvuru, İstanbul Adalet Sarayı'nda büyük bir hareketliliğe neden oldu. Süreci yakından takip eden A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Özkan Yalım, bugün itibarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatı aracılığıyla bir başvuru yaptı. Bu başvuru süreci değerlendirilecek ve savcılığın talebi doğrultusunda Yalım'ın yeniden ek ifadesi alınabilecek" sözleriyle son durumu paylaştı.
1 MİLYON 200 BİN LİRALIK SKANDALIN AYRINTILARI
Yalım'ın daha önceki ifadelerinde dile getirdiği iddialar, CHP içindeki kurultay sürecine dair karanlık noktaları işaret ediyor. İlk ifadesinde Özgür Özel'e büyük miktarda nakit para verdiğini iddia eden Özkan Yalım, "Özgür Özel'e toplamda 1 milyon 200 bin lirayı nakit olarak verdim" ifadelerini kullandı. Bu paranın kurultay masrafları için kullanıldığını öne süren Yalım, paraların teslimat yöntemini ise akıllara durgunluk veren detaylarla anlattı.
BAHÇE DUVARINDA POŞETLE PARA TESLİMATI
Haberin en çarpıcı kısımlarından biri ise paraların nasıl el değiştirdiğiyle ilgili. Yalım, paranın bir kısmını bizzat bir bahçe duvarına bıraktığını iddia ederek, "200 bin lirayı Manisa'daki evin bahçe duvarına bir poşet içinde bıraktım, 1 milyon lirayı ise Denizli'de Demirkan isimli şahsa çanta içinde teslim ettim" sözleriyle kirli trafiği aktardı. Yeni verilecek ek ifadede, bu isimlerin ve adreslerin daha da detaylandırılması bekleniyor.