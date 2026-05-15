Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım Özgür Özel hakkında ifade vermek istedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Son dakika haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, yararlandığı etkin pişmanlık kapsamında 12 Mayıs Salı günü 5 saatlik ek ifade vermişti. Yalım’ın CHP lideri Özgür Özel ile ilgili ek ifade vermek için talepte bulunduğu öğrenildi.

Siyaset gündemine bomba gibi düşen "para trafiği" iddialarında yeni bir perde aralanıyor. Tutuklu bulunan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik nakit para ve VIP araç temini iddialarıyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ek ifade vermek için başvurdu.

ÖZGÜR ÖZEL'E PARA POŞETLERİYLE SERVET

Daha önce iki kez "etkin pişmanlık" kapsamında itiraflarda bulunan Yalım'ın, bu kez para teslimatlarının tüm ayrıntılarını ve gizli kalan detayları tek tek anlatacağı öğrenildi.

ADLİYE KORİDORLARINDA HAREKETLİ DAKİKALAR
Özkan Yalım'ın avukatı aracılığıyla yaptığı başvuru, İstanbul Adalet Sarayı'nda büyük bir hareketliliğe neden oldu. Süreci yakından takip eden A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Özkan Yalım, bugün itibarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatı aracılığıyla bir başvuru yaptı. Bu başvuru süreci değerlendirilecek ve savcılığın talebi doğrultusunda Yalım'ın yeniden ek ifadesi alınabilecek" sözleriyle son durumu paylaştı.

1 MİLYON 200 BİN LİRALIK SKANDALIN AYRINTILARI
Yalım'ın daha önceki ifadelerinde dile getirdiği iddialar, CHP içindeki kurultay sürecine dair karanlık noktaları işaret ediyor. İlk ifadesinde Özgür Özel'e büyük miktarda nakit para verdiğini iddia eden Özkan Yalım, "Özgür Özel'e toplamda 1 milyon 200 bin lirayı nakit olarak verdim" ifadelerini kullandı. Bu paranın kurultay masrafları için kullanıldığını öne süren Yalım, paraların teslimat yöntemini ise akıllara durgunluk veren detaylarla anlattı.

BAHÇE DUVARINDA POŞETLE PARA TESLİMATI
Haberin en çarpıcı kısımlarından biri ise paraların nasıl el değiştirdiğiyle ilgili. Yalım, paranın bir kısmını bizzat bir bahçe duvarına bıraktığını iddia ederek, "200 bin lirayı Manisa'daki evin bahçe duvarına bir poşet içinde bıraktım, 1 milyon lirayı ise Denizli'de Demirkan isimli şahsa çanta içinde teslim ettim" sözleriyle kirli trafiği aktardı. Yeni verilecek ek ifadede, bu isimlerin ve adreslerin daha da detaylandırılması bekleniyor.

VIP ARAÇ DÖNÜŞÜMÜ VE EURO TRAFİĞİ
İddialar sadece Türk Lirası ile sınırlı kalmadı; Özgür Özel'in kullanımındaki araç için harcanan devasa rakamlar da Yalım'ın merceği altındaydı. Araç dönüşümü için harcanan paraların Euro bazında olduğunu belirten Özkan Yalım, "Özgür Özel'in aracının VIP dönüşümü için 25 bin Euro artı KDV, genel toplamda ise 170 bin Euro artı KDV ödeme yapıldı" ifadelerini kullandı. Bu ek ifade talebinin, CHP içindeki bu gizli mali ilişkileri tamamen deşifre edip etmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

ÖZEL'İN TORPİL LİSTESİ DEŞİFRE OLDU

Tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında sunduğu WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi. Mesajlarda, CHP lideri Özel'in, Yalım'a 3 kişilik "torpil" listesi ilettiği ortaya çıktı.

YALIM RÜŞVET PAZARLIĞINI ANLATMIŞTI
Ek ifade veren Yalım kurultay sürecinde Özgür Özel'e nakit para verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Ben 200 bin lira parayı nakit olarak verdikten sonra Özgür Özel benimle Whatsapp üzerinden irtibata geçerek tekrardan para istedi, 'Ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla, kendi bütçene göre belirle' dedi. Ben de o zaman nakit 1 milyon lira param hazır olduğu için 1 milyon lira para ayarladım. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in o zaman grup başkanı olarak Denizli il başkanlığında kurultay delegelerini ziyaret ettiği, hatırladığım kadarıyla 14 Ekim 2023 tarihinde ben de Denizli'deydim.

'BENİM MAVİ VALİZİMİN İÇERİSİNE KOY'
13 Ekim 2023 tarihinde telefonumda 'Özgür Özel Yeni Nosu Kendi veya Danışmanı' olarak kayıtlı numara Özgür Özel'in şahsi numarasıdır. Bu numaradan bana mesaj atarak 'Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim mavi valizimin içerisine koy" şeklinde mesaj göndermişti. Telefonum incelendiğinde mesaja ulaşılabilir." 14 Ekim günü Özgür Özel ile WhatsApp üzerinden irtibata geçtiğini anlatan Yalım, şöyle devam etti: "Kendisine 1 milyon TL para getirdiğimi, nasıl teslim edeceğimi sordum. Kendisi de bana 'Demirhan ile hallet' dedi.

'1 MİLYON LİRAYI TESLİM ETTİM'
Akabinde Demirhan'la WhatsApp üzerinden görüştük. Kendisine çanta içerisinde para vereceğimi, Özgür Özel'in kendisine yönlendirdiğini, Denizli CHP il başkanlığının yaklaşık 200-250 metre ilerisinde yol kenarında bulunan aracın yanında olduğumu söyleyerek yerimi tarif ettim. Demirhan benim olduğum yere Özgür Özel'e ait araçla geldi. Özgür Özel'in aracını bazen Demirhan Gözaçan kullanmaktaydı. Kendisine koyu renkli spor bir çanta içerisinde 1 milyon lira nakit parayı teslim ettim. Çanta içerisinde 1 milyon TL olduğunu, çantayı Özgür Özel'e teslim etmesini, Özgür Özel'in bilgisi olduğunu ve beklediğini söyledim. Demirhan Gözaçan çantayı alarak Özgür Özel'in aracının içerisinde koydu. Benim bahsetmiş olduğum konum o tarihte Denizli il başkanlığının bulunduğu konumdur."

İŞTE O İTİRAFIN YAZIŞMALARI
Özkan Yalım'ın bahsettiği "Paraları benim mavi valizime koy" talimatının kaydı da ortaya çıktı. Yalım, Özel ile yazışmalarını dosyaya sundu.
ÖZKAN YALIM: Başkanım buyrun.
ÖZGÜR ÖZEL: Özkan yarın sağlam bir paket olarak benim arabada benim valize koyalım.
ÖZGÜR ÖZEL: Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada benim mavi valizin içine koyuver.
ÖZKAN YALIM: Tamam.

