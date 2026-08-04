CHP'li Menderes Belediyesi İlkay Çiçek'in rüşvet mesajları ortaya çıktı: Ben yürüyen parayım bebeğim

Menderes Belediyesi'nin yapı kullanım izni, inşaat ruhsatı, imar durumu değişikliği vb. ile ilgili ihbar dilekçesinde sosyal medyaya da yansıyan yazışmaların, görevlendirilen bilirkişi heyetinin raporu doğrultusunda usulsüzlükler ile örtüştüğü tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Menderes Belediyesi'nin yapmış olduğu usulsüzlükler ile ilgili M.Y. isimli verdiği ihbar dilekçesi dikkate alındı.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in sosyal medyaya yansıyan yazışmalarında , "Sen merak etme bebeğim. Herkes beni saf zannediyor ama ben …Geçenlerde Rüzgar (Belediye Başkan Yardımcısı) birkaç iş adamından para aldı. Benim payıma düşeni almadım. Şoförüm Tolga'ya aldırttım. Ben kendim almıyorum Tolga'nın üstünden alıyorum" cümleleri ile örgütlü olarak rüşvet suçunu diğer şüpheliler ile birlikte işledikleri belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in sevgilisi ile yaptığı whatsapp konuşmaları da kirli rüşvet çarkını ortaya koydu.

O konuşmalardan birinde Çiçek, sevgilisine para fotoğrafı göndermesi üzerine, "Aşkım bana neden para gönderiyorsun" sorusuna, "Ben yürüyen parayım bebeğim. Ben muhtarlıktan gelmeyim. Her işin karşılığında para alırım. Ben para almaya alışkınım aşkım" yanıtını verdi.

Çiçek, sevgilisinin dikkatli olmasını söylediği bir başka mesajına ise, "Merak etme aşkım. Her şey benim kontrolümde. Ben bulaşmıyorum. Bütün işleri Murat Taşdemir ve Rüzgar üzerinden yürütüyorum. Ben kimseden almıyorum. Bu salakları kullanıyorum. Herkes beni salak zannediyor ama ben akıllıyım aşkım"