CHP'li Menderes Belediyesi İlkay Çiçek'in rüşvet mesajları ortaya çıktı: Ben yürüyen parayım bebeğim
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP'li Menderes Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Operasyonda, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Çiçek'in sevgilisi ile yaptığı WhatsApp konuşmaları ortaya çıkarken kirli rüşvet ağı da deşifre oldu. Çiçek'in mesajlarında sevgilisine "Ben yürüyen parayım bebeğim" dediği ortaya çıktı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Menderes Belediyesi'nin yapmış olduğu usulsüzlükler ile ilgili M.Y. isimli verdiği ihbar dilekçesi dikkate alındı.
Menderes Belediyesi'nin yapı kullanım izni, inşaat ruhsatı, imar durumu değişikliği vb. ile ilgili ihbar dilekçesinde sosyal medyaya da yansıyan yazışmaların, görevlendirilen bilirkişi heyetinin raporu doğrultusunda usulsüzlükler ile örtüştüğü tespit edildi.
"PARAYI ŞOFÖRÜM ÜZERİNDEN ALIYORUM"
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in sosyal medyaya yansıyan yazışmalarında, "Sen merak etme bebeğim. Herkes beni saf zannediyor ama ben …Geçenlerde Rüzgar (Belediye Başkan Yardımcısı) birkaç iş adamından para aldı. Benim payıma düşeni almadım. Şoförüm Tolga'ya aldırttım. Ben kendim almıyorum Tolga'nın üstünden alıyorum" cümleleri ile örgütlü olarak rüşvet suçunu diğer şüpheliler ile birlikte işledikleri belirlendi.
WHATSAPP KONUŞMALARI KİRLİ ÇARKI ORTAYA KOYDU
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in sevgilisi ile yaptığı whatsapp konuşmaları da kirli rüşvet çarkını ortaya koydu.
O konuşmalardan birinde Çiçek, sevgilisine para fotoğrafı göndermesi üzerine, "Aşkım bana neden para gönderiyorsun" sorusuna, "Ben yürüyen parayım bebeğim. Ben muhtarlıktan gelmeyim. Her işin karşılığında para alırım. Ben para almaya alışkınım aşkım" yanıtını verdi.
Çiçek, sevgilisinin dikkatli olmasını söylediği bir başka mesajına ise, "Merak etme aşkım. Her şey benim kontrolümde. Ben bulaşmıyorum. Bütün işleri Murat Taşdemir ve Rüzgar üzerinden yürütüyorum. Ben kimseden almıyorum. Bu salakları kullanıyorum. Herkes beni salak zannediyor ama ben akıllıyım aşkım"
BAŞKAN DAHİL 13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Dosya kapsamda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında operasyon için bu sabah düğmeye basıldı.