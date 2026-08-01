Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, kamu kaynaklarının nasıl şahsi çıkarlar için kullanıldığını gözler önüne serdi. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre; belediye şirketlerinde sigortalı ve maaşlı görünen personelin, aslında Özkan Yalım'a ait otel, restoran ve eğlence mekanlarında hizmet verdiği belirlendi. Emniyet güçlerinin Yalım'a ait işletmelerde yaptığı aramalarda, 52 dijital materyal ile 36 fiziki belgeye el konularak incelemeye alındı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, söz konusu usulsüzlük nedeniyle oluşan kamu zararının 16 milyon 866 bin 240 lirayı bulduğu kaydedildi. Operasyon kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Özkan Yalım'ın otelde gözaltına alındığı sırada yanında olan belediye çalışanı Seher A.'nın da bulunduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden F.E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 15 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi.

Belediyeden maaş aldığı belirlenen bazı şüphelilerin aynı zamanda Yalım'a ait şirketin maaş bordrolarında da yer aldığı, şirket adına çeşitli işlemler yürüttüğünün belirlendiği ifade edildi. Şüphelilerin mesai saatleri içerisinde belediye hizmet binaları yerine özel işletmelerin bulunduğu bölgelerde yoğun şekilde baz sinyali verdiği, HTS kayıtları ve kamera görüntüleriyle bu durumun desteklendiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde, ortaya çıkan kamu zararının dudak uçuklatan boyutu da netleşti. Yetkililer, söz konusu hayali istihdam ve usulsüz ödemeler nedeniyle oluşan kamu zararının tam olarak 16 milyon 866 bin 240 lira olduğunu raporladı. Bu devasa rakamın, belediye bütçesinden usulsüz şekilde aktarıldığı vurgulandı.

ADLİYEDE HAREKETLİ DAKİKALAR: 9 TUTUKLAMA

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve aralarında daha önce firari olan ancak sonradan teslim olan A.A.'nın da bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından O.A, E.A, S.A. ve O.B.V. serbest bırakılırken; hakim karşısına çıkan şüphelilerden A.R.D, F.D, S.A, A.Y, R.K, M.Ş, B.K, K.A. ve A.A. "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı. H.B, Y.A. ve K.T. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu toplam 5 sanığın ana soruşturma kapsamındaki tutukluluk halleri devam ediyor. Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyal ve belgelere ilişkin incelemelerinin sürdüğü belirtildi.