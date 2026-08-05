Firari Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez yakalandı

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BAŞKAN ÇİÇEK DAHİL 15 KİŞİ GÖZALTINDA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP'li Menderes Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

"İŞLERİ RÜZGAR ÜZERİNDEN YÜRÜTÜYORUM"

Çiçek'in sevgilisi ile yaptığı WhatsApp konuşmaları kirli rüşvet çarkını da ortaya koydu. Başkan İlkay Çiçek, sevgilisinin dikkatli olmasını söylediği bir başka mesajında, "Merak etme aşkım. Her şey benim kontrolümde. Ben bulaşmıyorum. Bütün işleri Murat Taşdemir ve Rüzgar üzerinden yürütüyorum. Ben kimseden almıyorum. Bu salakları kullanıyorum. Herkes beni salak zannediyor ama ben akıllıyım aşkım" ifadelerini kullanmıştı.