Firari Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez yakalandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında firari olarak aranan Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, saklandığı adrese düzenlenen MİT ve Emniyet İstihbarat destekli operasyonda İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" , "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Rüşvet", "İrtikap", "Resmi belgede sahtecilik", "Görevi kötüye kullanma' ve 'İmar kirliliğine neden olma" suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
BAŞKAN ÇİÇEK DAHİL 15 KİŞİ GÖZALTINDA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP'li Menderes Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
"İŞLERİ RÜZGAR ÜZERİNDEN YÜRÜTÜYORUM"
Çiçek'in sevgilisi ile yaptığı WhatsApp konuşmaları kirli rüşvet çarkını da ortaya koydu. Başkan İlkay Çiçek, sevgilisinin dikkatli olmasını söylediği bir başka mesajında, "Merak etme aşkım. Her şey benim kontrolümde. Ben bulaşmıyorum. Bütün işleri Murat Taşdemir ve Rüzgar üzerinden yürütüyorum. Ben kimseden almıyorum. Bu salakları kullanıyorum. Herkes beni salak zannediyor ama ben akıllıyım aşkım" ifadelerini kullanmıştı.
SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranan Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez saklandığı evde MİT ve Emniyet İstihbarat destekli operasyonla İl Jandarma Komutanlığı JASAT unsurları tarafından yakalandı.