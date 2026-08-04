Menderes Belediyesi'ndeki rüşvetin ses kayıtları ahaber.com.tr'de: 800 bin TL'lik pazarlık

(Foto: Ahaber.com.tr)
"500 BİN LİRA VERSE..."
Bilirkişi raporunda yer alan ilk ses kaydında tarafların ruhsat işlemleri ve kredi süreci üzerine konuştuğu görüldü.
Konuşmanın ilerleyen bölümünde Erkek Sesi 2, "Ben sizin iyiliğinizi düşünüyorum. 500 bin lira verse duyurumun parası çıkacak 400'ün." sözleriyle ödeme miktarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bunun üzerine Erkek Sesi 1, "Olmaz hakikaten paramız bitti." ifadelerini kullanırken, Erkek Sesi 2, "Senin şu an o parayı yatıracak durumun yoksa tamam mı madem öyleyse bir daha konuşalım." dedi.
İlgili rüşvet diyaloğunun deşifresi şu şekilde:
Erkek Sesi 2, "Ben sizin iyiliğinizi düşünüyorum. 500 bin lira verse duyurumun parası çıkacak, 400'ün." ifadelerini kullandı.
Erkek Sesi 1, "Olmaz, hakikaten paramız bitti." dedi.
Erkek Sesi 2, "Senin şu an o parayı yatıracak durumun yoksa tamam mı? Madem öyleyse bir daha konuşalım." sözleriyle karşılık verdi.
Erkek Sesi 1, "Ben anladım Müdürüm. Abim 500 vermeyin, bunu biraz daha düşürelim çünkü borçlarımız çok fazla var. Onun kulağı geldi herhalde. O dedi hani 100 vereyim, 50 de şöyle vereyim." ifadelerini kullandı.
Erkek Sesi 2, "Yatıracak olan kişiyi belediyeye gönderin." dedi.
Erkek Sesi 1, "Ama işte o kısmında biraz riskli değil mi müdürüm?" diye sordu.
Erkek Sesi 2, "(Anlaşılmıyor)." ifadelerini kullandı.
Erkek Sesi 1, "Onunla benim o kısmı yapacak bir tek Adil abi var bizim satış danışmanımız. Bizim yıllardır yanımızda o da yapar mı o işi?" dedi.
Erkek Sesi 2, "Onu ben hiç tanımıyorum." ifadelerini kullandı.
Erkek Sesi 1, "Gayrimenkul, emlakçı demiyoruz işte kibarca. Biz emlakçıya vermiyoruz, kendimiz satıyoruz ya." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.
Erkek Sesi 2, "Yanınızda hareket eden biriyse öyle olur." dedi.
Erkek Sesi 1, "Ama şey müdürüm 4 yıldır yanımızda emekli astsubay şeydir yani." ifadelerini kullandı.
Erkek Sesi 2, "Sonuçta zorunlu olarak sanki şey yapıyormuş gibi o duruma da sokmak istemiyorum, gönülden yapıyor olması gerekiyor bir defa." dedi.
(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)
"500'DEN 250'YE İNDİ"
İkinci ses kaydında ise talep edilen rakamın yeniden konuşulduğu görüldü.
Deşifreye göre Erkek Sesi 1, "Müdürüm şu an da benim iki tane taşınırım var. Abimle de konuştum. Bana dedi ki '250 de senden, 250 de ben vereyim bu alışverişimizi yapınca Jandarma ruhsatı çıkartırken o sıra kendimizi toparlarız, veririz' dedi." ifadelerini kullandı.
Konuşmanın devamında Erkek Sesi 1, "Söylemiştim abim daha bir şey yapacak da rakam bir kere çok yüksek. İki şey müdürüm orası karşılığı zaten yarısı bizim değil." sözleriyle istenen bedelin yüksek olduğunu dile getirdi.
İşte o diyaloğun deşifresi:
Erkek Sesi 1, "Müdürüm şu an da benim iki tane taşınırım var. Abimle de konuştum abi dedim seni pazartesi çağıracaklar. Bana dedi ki '250 de senden, 250 de ben vereyim. Bu alışverişimizi yapınca Jandarma ruhsatı çıkartırken o sıra kendimizi toparlarız, veririz' dedi."
Erkek Sesi 2, "(Anlaşılmıyor)."
Erkek Sesi 1, "Söylemiştim abim daha bir şey yapacak da rakam bir kere çok yüksek. İki şey müdürüm orası karşılığı zaten yarısı bizim değil."
Erkek Sesi 2, "Ben bu konuda bir şey diyemiyorum."
Erkek Sesi 1, "Müdürüm o zaman abim gelsin bir pazartesi konuşsun."
Erkek Sesi 2, "Tamam."
(Foto: Ahaber.com.tr)
"RAKAM ÇOK YÜKSEK"
İlk ses kaydında ödeme konusunda pazarlığın sürdüğü de dikkat çekti.
Erkek Sesi 1, "Rakam çok yüksek." derken, Erkek Sesi 2, "En son söylediğini söylüyorum." ifadelerini kullandı.
Bir başka bölümde Erkek Sesi 1, "Müdürüm altından kalkamayız, borçlarımız var bizim. İnşaata başlayacağız, ustalara para vereceğiz. Beton falan kısmında paramız kalmayacak neredeyse." sözleriyle ödeme güçlüğünü anlattı.
RUHSAT VE NUMARATAJ ÜZERİNDEN YÜRÜYEN GÖRÜŞMELER
Deşifrelere göre görüşmelerde sık sık yapı ruhsatı, numarataj belgesi, DASK sistemi ve banka kredileri konuşuldu.
Erkek Sesi 1, "Bu adamlar ruhsat çıkınca kredi de çekemiyorlar. DASK vermiyorlar içeriden. DASK sistemi değişti." ifadelerini kullanırken, Erkek Sesi 2, "Banka para vermek istemiyor da ondan dolayı." değerlendirmesinde bulundu.
Konuşmanın devamında Erkek Sesi 2, "İlk konuştuğumuza mutabık kalalım. 3-4-5'in ruhsatını çıkaralım. Jandarma'nın oraya ruhsatı başladığında da yapı ruhsatını değil, o süre zarfında toparlarız." sözleriyle süreçle ilgili önerisini aktardı.
"HARÇLARI YATIRALIM, İMZAYA AÇALIM"
Ses kayıtlarında ruhsat işlemlerinin nasıl ilerletileceğine yönelik değerlendirmeler de yer aldı.
Erkek Sesi 1, "Mühendisler ancak geliyorken en azından harca çıkmasa bile imzaya açalım." derken, Erkek Sesi 2, "Harca çıkmadan imzaya açılır mı?" ifadelerini kullandı.
Konuşmanın devamında Erkek Sesi 1, "O zaman 3'ü açalım." sözleriyle öneride bulunurken, Erkek Sesi 2 ise "Sorun değil." yanıtını verdi.