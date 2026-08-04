Menderes Belediyesi'ndeki rüşvetin ses kayıtları ahaber.com.tr'de: 800 bin TL'lik pazarlık

(Foto: Ahaber.com.tr)

"500 BİN LİRA VERSE..."

Bilirkişi raporunda yer alan ilk ses kaydında tarafların ruhsat işlemleri ve kredi süreci üzerine konuştuğu görüldü.

Konuşmanın ilerleyen bölümünde Erkek Sesi 2, "Ben sizin iyiliğinizi düşünüyorum. 500 bin lira verse duyurumun parası çıkacak 400'ün." sözleriyle ödeme miktarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bunun üzerine Erkek Sesi 1, "Olmaz hakikaten paramız bitti." ifadelerini kullanırken, Erkek Sesi 2, "Senin şu an o parayı yatıracak durumun yoksa tamam mı madem öyleyse bir daha konuşalım." dedi.

İlgili rüşvet diyaloğunun deşifresi şu şekilde:

Erkek Sesi 2, "Ben sizin iyiliğinizi düşünüyorum. 500 bin lira verse duyurumun parası çıkacak, 400'ün." ifadelerini kullandı.

Erkek Sesi 1, "Olmaz, hakikaten paramız bitti." dedi.

Erkek Sesi 2, "Senin şu an o parayı yatıracak durumun yoksa tamam mı? Madem öyleyse bir daha konuşalım." sözleriyle karşılık verdi.

Erkek Sesi 1, "Ben anladım Müdürüm. Abim 500 vermeyin, bunu biraz daha düşürelim çünkü borçlarımız çok fazla var. Onun kulağı geldi herhalde. O dedi hani 100 vereyim, 50 de şöyle vereyim." ifadelerini kullandı.

Erkek Sesi 2, "Yatıracak olan kişiyi belediyeye gönderin." dedi.

Erkek Sesi 1, "Ama işte o kısmında biraz riskli değil mi müdürüm?" diye sordu.

Erkek Sesi 2, "(Anlaşılmıyor)." ifadelerini kullandı.

Erkek Sesi 1, "Onunla benim o kısmı yapacak bir tek Adil abi var bizim satış danışmanımız. Bizim yıllardır yanımızda o da yapar mı o işi?" dedi.

Erkek Sesi 2, "Onu ben hiç tanımıyorum." ifadelerini kullandı.

Erkek Sesi 1, "Gayrimenkul, emlakçı demiyoruz işte kibarca. Biz emlakçıya vermiyoruz, kendimiz satıyoruz ya." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

Erkek Sesi 2, "Yanınızda hareket eden biriyse öyle olur." dedi.

Erkek Sesi 1, "Ama şey müdürüm 4 yıldır yanımızda emekli astsubay şeydir yani." ifadelerini kullandı.

Erkek Sesi 2, "Sonuçta zorunlu olarak sanki şey yapıyormuş gibi o duruma da sokmak istemiyorum, gönülden yapıyor olması gerekiyor bir defa." dedi.