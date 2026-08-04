CANLI YAYIN

Menderes Belediyesi'ndeki rüşvetin ses kayıtları ahaber.com.tr'de: 800 bin TL'lik pazarlık

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Menderes Belediyesi'ndeki rüşvetin ses kayıtları ahaber.com.tr'de: 800 bin TL'lik pazarlık

İzmir'in Menderes ilçesinde belediyedeki imar işlemleri üzerinden yürütüldüğü öne sürülen rüşvet pazarlığına ilişkin çarpıcı deşifreler soruşturma dosyasına girdi. Müşteki Harun Karakaya'nın savcılığa sunduğu flash bellekte yer alan iki ses kaydının bilirkişi tarafından çözümlenen içeriklerine ahaber.com.tr ulaştı. Yaklaşık 41 dakikalık iki ayrı kayıtta, ruhsat süreci, numarataj işlemleri, kredi sorunu ve istenen para miktarına ilişkin dikkat çeken ifadeler yer aldı. Deşifrelerde ruhsat bedellerinin 500 bin liradan 800 bin liraya çıkarıldığı ruhsat işlemlerinin ilerlemesi karşılığında yüz binlerce liralık ödeme pazarlığının yapıldığı da görüldü.

İzmir'in Menderes Belediyesi'nde yürütülen rüşvet soruşturmasına ilişkin dosyaya giren yeni ses kayıtlarının bilirkişi deşifrelerine ahaber.com.tr ulaştı.

(Foto: DHA) (Foto: DHA)

Yaklaşık 22 dakika 40 saniyelik kayıtta, "Erkek Sesi 1" ile "Erkek Sesi 2" arasında imar ruhsatı, yapı ruhsatı, harç işlemleri ve para pazarlığına ilişkin dikkat çeken konuşmalar yer aldı. Deşifrelere göre taraflar, daha önce konuşulan para miktarını, ruhsat sürecini ve belediyedeki işlemleri ayrıntılı şekilde değerlendirdi.

(Foto: Ahaber.com.tr)(Foto: Ahaber.com.tr)

Dosyadaki deşifrelere göre, ruhsat işlemleri karşılığında konuşulan bedelin 500 bin liradan 800 bin liraya yükseldiği, müteahhidin ise ödeme için taksitlendirme talebinde bulunduğu görüldü.

DOSYAYA GİREN FLASH BELLEKTE SES KAYITLARI VE WHATSAPP GÖRÜNTÜLERİ
Soruşturma dosyasındaki bilirkişi raporunda, Syrox marka flash bellekte iki ses kaydı ile iki WhatsApp ekran görüntüsünün bulunduğu belirtildi. Rapora göre ses kayıtlarının biri 18 dakika 38 saniye, diğeri ise 22 dakika 40 saniye sürdü. Bilirkişi, bazı bölümlerde konuşmaların düşük ses, ortam gürültüsü ve cihazdan uzak olunması nedeniyle "anlaşılmıyor" şeklinde raporlandığını kayda geçirdi.

(Foto: Ahaber.com.tr)(Foto: Ahaber.com.tr)

"500 BİN LİRA VERSE..."
Bilirkişi raporunda yer alan ilk ses kaydında tarafların ruhsat işlemleri ve kredi süreci üzerine konuştuğu görüldü.

Konuşmanın ilerleyen bölümünde Erkek Sesi 2, "Ben sizin iyiliğinizi düşünüyorum. 500 bin lira verse duyurumun parası çıkacak 400'ün." sözleriyle ödeme miktarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bunun üzerine Erkek Sesi 1, "Olmaz hakikaten paramız bitti." ifadelerini kullanırken, Erkek Sesi 2, "Senin şu an o parayı yatıracak durumun yoksa tamam mı madem öyleyse bir daha konuşalım." dedi.

İlgili rüşvet diyaloğunun deşifresi şu şekilde:
Erkek Sesi 2, "Ben sizin iyiliğinizi düşünüyorum. 500 bin lira verse duyurumun parası çıkacak, 400'ün." ifadelerini kullandı.

Erkek Sesi 1, "Olmaz, hakikaten paramız bitti." dedi.

Erkek Sesi 2, "Senin şu an o parayı yatıracak durumun yoksa tamam mı? Madem öyleyse bir daha konuşalım." sözleriyle karşılık verdi.

Erkek Sesi 1, "Ben anladım Müdürüm. Abim 500 vermeyin, bunu biraz daha düşürelim çünkü borçlarımız çok fazla var. Onun kulağı geldi herhalde. O dedi hani 100 vereyim, 50 de şöyle vereyim." ifadelerini kullandı.

Erkek Sesi 2, "Yatıracak olan kişiyi belediyeye gönderin." dedi.

Erkek Sesi 1, "Ama işte o kısmında biraz riskli değil mi müdürüm?" diye sordu.

Erkek Sesi 2, "(Anlaşılmıyor)." ifadelerini kullandı.

Erkek Sesi 1, "Onunla benim o kısmı yapacak bir tek Adil abi var bizim satış danışmanımız. Bizim yıllardır yanımızda o da yapar mı o işi?" dedi.

Erkek Sesi 2, "Onu ben hiç tanımıyorum." ifadelerini kullandı.

Erkek Sesi 1, "Gayrimenkul, emlakçı demiyoruz işte kibarca. Biz emlakçıya vermiyoruz, kendimiz satıyoruz ya." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

Erkek Sesi 2, "Yanınızda hareket eden biriyse öyle olur." dedi.

Erkek Sesi 1, "Ama şey müdürüm 4 yıldır yanımızda emekli astsubay şeydir yani." ifadelerini kullandı.

Erkek Sesi 2, "Sonuçta zorunlu olarak sanki şey yapıyormuş gibi o duruma da sokmak istemiyorum, gönülden yapıyor olması gerekiyor bir defa." dedi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"500'DEN 250'YE İNDİ"
İkinci ses kaydında ise talep edilen rakamın yeniden konuşulduğu görüldü.

Deşifreye göre Erkek Sesi 1, "Müdürüm şu an da benim iki tane taşınırım var. Abimle de konuştum. Bana dedi ki '250 de senden, 250 de ben vereyim bu alışverişimizi yapınca Jandarma ruhsatı çıkartırken o sıra kendimizi toparlarız, veririz' dedi." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın devamında Erkek Sesi 1, "Söylemiştim abim daha bir şey yapacak da rakam bir kere çok yüksek. İki şey müdürüm orası karşılığı zaten yarısı bizim değil." sözleriyle istenen bedelin yüksek olduğunu dile getirdi.

İşte o diyaloğun deşifresi:
Erkek Sesi 1, "Müdürüm şu an da benim iki tane taşınırım var. Abimle de konuştum abi dedim seni pazartesi çağıracaklar. Bana dedi ki '250 de senden, 250 de ben vereyim. Bu alışverişimizi yapınca Jandarma ruhsatı çıkartırken o sıra kendimizi toparlarız, veririz' dedi."

Erkek Sesi 2, "(Anlaşılmıyor)."

Erkek Sesi 1, "Söylemiştim abim daha bir şey yapacak da rakam bir kere çok yüksek. İki şey müdürüm orası karşılığı zaten yarısı bizim değil."

Erkek Sesi 2, "Ben bu konuda bir şey diyemiyorum."

Erkek Sesi 1, "Müdürüm o zaman abim gelsin bir pazartesi konuşsun."

Erkek Sesi 2, "Tamam."

(Foto: Ahaber.com.tr) (Foto: Ahaber.com.tr)

"RAKAM ÇOK YÜKSEK"
İlk ses kaydında ödeme konusunda pazarlığın sürdüğü de dikkat çekti.

Erkek Sesi 1, "Rakam çok yüksek." derken, Erkek Sesi 2, "En son söylediğini söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Bir başka bölümde Erkek Sesi 1, "Müdürüm altından kalkamayız, borçlarımız var bizim. İnşaata başlayacağız, ustalara para vereceğiz. Beton falan kısmında paramız kalmayacak neredeyse." sözleriyle ödeme güçlüğünü anlattı.

RUHSAT VE NUMARATAJ ÜZERİNDEN YÜRÜYEN GÖRÜŞMELER
Deşifrelere göre görüşmelerde sık sık yapı ruhsatı, numarataj belgesi, DASK sistemi ve banka kredileri konuşuldu.

Erkek Sesi 1, "Bu adamlar ruhsat çıkınca kredi de çekemiyorlar. DASK vermiyorlar içeriden. DASK sistemi değişti." ifadelerini kullanırken, Erkek Sesi 2, "Banka para vermek istemiyor da ondan dolayı." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın devamında Erkek Sesi 2, "İlk konuştuğumuza mutabık kalalım. 3-4-5'in ruhsatını çıkaralım. Jandarma'nın oraya ruhsatı başladığında da yapı ruhsatını değil, o süre zarfında toparlarız." sözleriyle süreçle ilgili önerisini aktardı.

"HARÇLARI YATIRALIM, İMZAYA AÇALIM"
Ses kayıtlarında ruhsat işlemlerinin nasıl ilerletileceğine yönelik değerlendirmeler de yer aldı.

Erkek Sesi 1, "Mühendisler ancak geliyorken en azından harca çıkmasa bile imzaya açalım." derken, Erkek Sesi 2, "Harca çıkmadan imzaya açılır mı?" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın devamında Erkek Sesi 1, "O zaman 3'ü açalım." sözleriyle öneride bulunurken, Erkek Sesi 2 ise "Sorun değil." yanıtını verdi.

(Foto: Ahaber.com.tr) (Foto: Ahaber.com.tr)

"800 RAKAMI BENİ AŞAR"
"İbrahim Yalça rüşvet istemesine itiraz" başlıklı 22 dakikalık ikinci ses kaydında ise talep edilen rakamın 800 bin TL'ye çıkarılması üzerine müteahhit tarafının itiraz ettiği görülüyor

Erkek Sesi 1, "Müdürüm üçte beşin su taşınanların en azından doğalgazını bağlatalım abimi bir çağıralım, bir gün gelsin. 800 rakamı beni aşar. Ben ona 250 şimdi, 250 de Jandarma'nın oraya ruhsat çıkarken biraz kendimizi toparlayıp da 15-20 gün sonra..." sözleriyle ödeme planını anlattı.

Konuşmanın devamında Erkek Sesi 1, "Müdürüm beton olmuş 1100 lira. İnşaata başlayacağız." ifadelerini kullanırken, Erkek Sesi 2 ise bazı bölümler bilirkişi raporunda "anlaşılmıyor" olarak yer almasına rağmen görüşmeyi sürdürdü.

"750-800 BİN LİRALIK İŞ"
Kayıtlarda taraflar mali durum ve satış sürecini de konuştu. Erkek Sesi 1, "Sattıklarım geçen sene 750-800 bin liralık işler ki müdürüm. Ben daha hayatımda ömrümde 2 milyonluk daha bir yer sattığım olmadı." ifadelerini kullandı.

Ardından Erkek Sesi 2, "Sen önünün açıldığına bak. O taraftan bakma, sen önünün açıldığına bak. Tersini düşünürsen biz sıkıntıya düşeceğiz. Kişisel benimle alakası yok." sözleriyle karşılık verdi.

"RAKAM BİR ANDA YÜKSELDİ"
Para miktarının yeniden gündeme geldiği konuşmada Erkek Sesi 1, "Müdürüm bir anda rakam..." derken, Erkek Sesi 2, "Baştan aynı şeyi söylemedik mi?" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Erkek Sesi 1, "Ama düşürecez dedik, orta yolu bulacağız dedik." sözleriyle daha önce konuşulan rakamın aşağı çekileceğinin konuşulduğunu ifade etti.

"800 BİNİ KABUL ETMEZ"
Deşifrelerde pazarlığın sürdüğü dikkat çekti. Erkek Sesi 1, "Konuşurum. O 800 rakamını kabul etmez müdürüm." derken, Erkek Sesi 2, "Kabul etmezse yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın devamında Erkek Sesi 1, "Erkan Başkan'la da konuşur, ona da şu ana kadar yaptıkları her şeyi anlatır. Buna rağmen bana 800 bin lira bu zor durumda abi benim param yokken diretiyorsan sen bilirsin der, çıkar gider abi." sözleriyle itirazını dile getirdi.

"250 ŞİMDİ, 250 SONRA"
Ses kaydında daha önce konuşulan ödeme planı yeniden gündeme geldi. Erkek Sesi 1, "Ben söz verdim tutarım ben. 250 şimdi, 250 sonra. Bunu dedim yapacağım." ifadelerini kullandı.

Ardından Erkek Sesi 2, "Ben Erkan Bey'le konuşurum tamam mı?" sözleriyle görüşmeyi sürdürdü.

(Foto: Ahaber.com.tr) (Foto: Ahaber.com.tr)

"4'Ü ONUN İÇİN BIRAKTIK"
Ruhsat sürecine ilişkin bölümde Erkek Sesi 2, "Ya bilsin bıraktın." ifadelerini kullanırken, Erkek Sesi 1, "Onu diyorum işte ya. 4'ü onun için bıraktık zaten müdürüm." dedi.

Devamında Erkek Sesi 2, "Tamam onun için bıraktık." derken, Erkek Sesi 1, "Aynı yerde 4'ü onun için bıraktık. Niye bıraktım onu söyledim zaten. Ama iyi niyet için 3'le 5'i açalım dedik. Gösterin bir iyi niyet dedik." sözleriyle ruhsat işlemleriyle ilgili taleplerini aktardı.

"ÖNÜMÜZÜ AÇALIM"
Görüşmenin son bölümünde Erkek Sesi 1, "Müdürüm 5 parça. Şimdi gideceğim rayiçini aldım tapuya gideceğim. Önümüzü açalım diye. İyi niyet gösterin bize ondan." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın sonunda Erkek Sesi 2, "Beni anladın sen." derken, Erkek Sesi 1 ise "Anladım tabii ki." sözleriyle karşılık verdi. Görüşme, tarafların daha sonra yeniden bir araya gelme konusunda mutabık kalmalarıyla sona erdi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

DOSYADA RÜŞVET VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLAMASI
Soruşturma dosyasında müşteki Harun Karakaya, şüpheli kısmında ise "faili meçhul" ibaresi yer alıyor. Dosyada soruşturmanın "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçları kapsamında yürütüldüğü belirtilirken, bilirkişi tarafından çözümlenen ses kayıtları ile WhatsApp ekran görüntüleri de delil olarak dosyaya eklendi. Savcılığın soruşturmaya ilişkin incelemesi sürüyor.

İlkay Çiçekin rüşvet mesajları ortaya çıktıİlkay Çiçekin rüşvet mesajları ortaya çıktı İLKAY ÇİÇEK'İN RÜŞVET MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI
CHPli Menderes Belediyesine operasyon!CHPli Menderes Belediyesine operasyon! CHP'Lİ MENDERES BELEDİYESİ'NE OPERASYON!

Önceki haber
Özel ve Veliağbaba hakkında fezleke Adalaet Bakanlığı'na gönderildi
Özel ve Veliağbaba hakkında fezleke Adalaet Bakanlığı'na gönderildi
Külliye'de acıyı paylaşan kabul! Başkan Erdoğan okul saldırısında evlatlarını kaybeden ailelerle görüştü
Sonraki haber
Külliye'de acıyı paylaşan kabul! Başkan Erdoğan okul saldırısında evlatlarını kaybeden ailelerle görüştü
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın