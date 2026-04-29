Telegram'da kan donduran tetikçilik borsası! Çocuklarımızı robota dönüştürüp ölümün kucağına itiyorlar

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta infial yaratan saldırıların ardından dijital dünyadaki riskler yeniden gündeme geldi. Emniyet güçleri sanal ağlarda önlemleri en üst seviyeye çıkarsa da, Telegram üzerinden faaliyet gösteren illegal yapılar sinsice yeniden örgütlenerek "tetikçilik borsası" kurdu. Adam öldürmekten kundaklamaya kadar her suçun fiyatlandırıldığı bu karanlık dehlizlerde, 18 yaş altındaki evlatlarımız zehirlenerek birer suç makinesine dönüştürülüyor. Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle kendi oğlunu savcılığa teslim eden bir babanın yaşadıkları ise tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

SUÇ PAZARLIĞI SANALA DÜŞTÜ: TETİKÇİLİK BORSASI KURULDU

Tetikçilik borsası adı altında kurulan bu ağlarda, hiçbir insani değer gözetilmeksizin her türlü illegal faaliyet pazarlık konusu yapılıyor.

Çocukların uyuşturularak alet edildiği bu kirli dünyada, adam vurmadan mekan kurşunlamaya kadar her suçun bir bedeli bulunuyor. Uzmanlar, bu platformların adeta bir suç eğitim merkezine dönüştüğü konusunda uyarıyor.

ODALARA HAPSOLAN HAYATLAR: "RUHEN YANIMIZDA DEĞİLLER"

Kendi evladını bizzat adalete teslim eden bir babanın ATV Haber'e anlattıkları, sosyal medyanın aile yapısı üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

Evlatlarının eski kuşaklar gibi sokakta göz önünde büyümediğini belirten dertli Baba, "Bizim gibi değiller. Yani biz, annem balkona ya da sokağa çıktığı zaman bizi çok rahat görebiliyordu, önündeydi. Şimdi şöyle bir durum var; çocuk odada ama çocuk ne yapıyor bilmiyorlar. Var mı yok mu, farkında değilsiniz. Var, bedenen var ama ruhen yanınızda değil çocuk." sözleriyle içindeki yangını dile getirdi.

KARANLIK ELLER ÇOCUKLARIMIZI BİZDEN KOPARIYOR

Sosyal medyanın klavye başındaki çocukları ailelerinden kopardığına dikkat çekilirken, ekranın ardındaki tehlikenin büyüklüğü bir kez daha vurgulandı.

Çocukların masumiyetini sömüren yapılar hakkında konuşan Baba, "Bu sosyal medyada çocukları rahat bırakmıyorlar. Yani kendi yaşıtlarıyla bir şeyler yaptıklarını zannediyorlar ama karşılarında belki 60 yaşında, 40 yaşında insanlar var." ifadelerini kullanarak evlatlarımızın nasıl bir kuşatmanın altında olduğunu aktardı.

BİR BUÇUK YIL ODADAN ÇIKMADI: ROBOTLAŞAN GENÇLİK

Hain yapıların pençesine düşen 16 yaşındaki gencin dramı, bağımlılığın ulaştığı korkunç boyutu özetledi.

Oğlunun bir buçuk yıl boyunca neredeyse gün ışığı görmediğini anlatan dertli Baba, "Odadan çıkıyor sırf karnını doyurmak için. Onun haricinde çağırıyorum; gel diyorum beraber olalım, film izleyelim, sokağa çıkalım, gezelim... O kadar artık bağımlı oluyor ki çocuklar, yani robot gibi bir duruma geliyor." sözleriyle ailelere "uyanık olun" mesajı verdi.

DOKUNULMAZLIK ZIRHI PARÇALANDI: DEVLETİN NEFESİ ENSELERİNDE

Özellikle 18 yaş altındaki çocukların, kanunlar karşısında "dokunulmaz" oldukları yanılgısına düşerek illegal paylaşımlara alet edildikleri belirtildi.

Ancak yapılan operasyonlar, klavye başında aslan kesilenlerin gerçeği acı bir şekilde öğrenmesini sağladı. Süreçle ilgili konuşan Baba, "Bu noktaya geldiği zaman çocuklar 'Biz ne yaptık? Burası neresi?' dedirttiriyorlar yani. Dokunulmazlıkları kalkıyor, devleti hissetmeleri iyi oluyor." ifadelerini kullandı.

EMNİYET VE SAVCILIKTA ÇOCUK ORDUSU: 10 YAŞINDAKİ YAVRULAR BİLE VAR

Savcılığın düğmeye basmasıyla birlikte kendisini ulaşılamaz zanneden pek çok genç tek tek gözaltına alınmaya başlandı.

Adliyenin koridorlarında gördüğü tabloyu dehşetle anlatan Baba, "Bakın ben size şöyle söyleyeyim; biz o gün gittiğimizde bu şartlarda bir sürü çocuk vardı. 10 yaşında çocuk vardı, 12 yaşında çocuk vardı, 15 yaşında çocuk vardı. Emniyet'te de vardı, savcılıkta da vardı." sözleriyle tehlikenin yaş sınırının ne kadar aşağı düştüğüne parmak bastı.

AİLELERDEN RADİKAL TALEP: "18 YAŞINA KADAR KAPATILSIN"

Sosyal medyanın bir suç bataklığına dönüşmesi ve evlatlarının ellerinden kayıp gitmesi karşısında aileler artık radikal önlemler bekliyor.

Sosyal medyanın yıkıcı etkilerine karşı bir çözüm önerisi sunan dertli Baba, "Ben hatta 15 yaşına değil, 18 yaş eşit olana kadar bütün sosyal medyaların kapanmasından yanayım." ifadelerini kullanarak bu dijital kuşatmanın ancak sert tedbirlerle kırılabileceğini savundu.