Televizyonlara karşı algı operasyonu: Denetimsiz sosyal medya yapılarından gerçekleri gölgeleme çabası

ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ YOĞURAN DİJİTAL BATAKLIK

Uzmanlar, Z kuşağının medya tüketim haritasının geleneksel medyayla neredeyse ilgisinin kalmadığına dikkat çekiyor. Bu kuşak için asıl mecralar şöyle sıralanıyor:

• YouTube ve TikTok: Günün büyük bölümünde kontrolsüz YouTuber içeriklerine ve TikTok'un şiddet-istismar ağına maruz kalan gençlik, algoritmik yönlendirmenin esiri durumda.

• PUBG ve Roblox: Saatlerce süren sanal öldürme seansları empati devrelerini felç ediyor. Yasaklı olmasına rağmen VPN üzerinden erişilen Roblox, ebeveyn şikâyetine konu olan içerikleriyle çocukları büyük risk altında bırakıyor.

• Discord ve Telegram: Kapalı devre iletişim uygulamalarında ailelerin haberi olmadan kurulan, zaman zaman yurt dışı bağlantılı gruplar; cinsel istismar, şantaj ve radikalleşme vakalarının zeminini hazırlıyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Telegram yetkililerini 15 gün içinde dinlemek üzere çağırmış durumda.

• Online yayın platformları: Netflix, HBO, Disney+, Amazon Prime başta olmak üzere denetimsiz yayın mecralarında Türk aile yapısıyla örtüşmeyen, eleştirilen içerikler çocuklara ulaşabiliyor.

GENÇLERİ TELEVİZYON DEĞİL ALGORİTMA ZEHİRLİYOR

Sosyal medyada öne çıkan yorumlarda, gençlerin televizyon içeriklerinden ziyade ağırlıklı olarak dijital platformlar, kısa video uygulamaları ve çevrim içi oyunlara yöneldiği, bu nedenle asıl etkinin bu alanlarda yoğunlaştığına yönelik bir görüş hakim.

Bu görüşü savunanlar, özellikle YouTube ve TikTok'un algoritmik içerik akışı nedeniyle çocukların kontrolsüz içeriklere daha kolay maruz kaldığını belirtiyor.