Televizyonlara karşı algı operasyonu: Denetimsiz sosyal medya yapılarından gerçekleri gölgeleme çabası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Televizyonlara karşı algı operasyonu: Denetimsiz sosyal medya yapılarından gerçekleri gölgeleme çabası

Kahramanmaraş’ta 14 yaşındaki bir saldırganın 9 kişiyi öldürdüğü okul saldırısının ardından kamuoyunun odağı algoritmanın çocuklara verdiği zarar ve savaş oyunlarına dönerken iletişim sektörü kulislerinden dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Başta PUBG olmak üzere şiddet içerikli dijital oyunların PR ajansları pazartesi gününden itibaren “çocuklarda şiddet eğiliminde televizyon dizileri ve gündüz kuşağı programlarının etkisi” başlıklı bir algı kampanyası yürütmeye hazırlanıyor. Söz konusu kampanya kapsamında, televizyon kanalları hedef gösterilmeye çalışılacak ve buna karşılık saldırganların oynadığı dijital oyunlar ise gündemin dışında bırakılacak. Oysa gün boyunca televizyon yerine YouTube gibi dijital platformlarda vakit geçiren, kendilerini büyük ölçüde sanal bir içerik akışına bırakan gençlerin; PUBG ve Roblox gibi oyunlar oynadığı biliniyor. Denetim mekanizmalarının olmadığı dijital mecralarda yayınlanan dizi ve filmleri takip eden gençler ayrıca LGBT propagandasıyla karşı karşıya kalıyor.

Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki bir saldırganın 9 kişiyi öldürdüğü olayın ardından kamuoyunda "çocuklar ve şiddet" eksenli tartışmalar sürerken, iletişim sektörü kulislerinde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da saldırı düzenleyen şahısların ikisi de PUBG bağımlısı (ahaber.com.tr)Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da saldırı düzenleyen şahısların ikisi de PUBG bağımlısı (ahaber.com.tr)

PR AJANSLARI ALGI OPERASYONUNA HAZIRLANIYOR

Reklam verenlerin televizyon dizilerine yönelik ekonomik yaptırımıyla birlikte yapımcılar senaryolarda revizyona giderken, iletişim sektörü kulislerinde çok daha kritik bir operasyonun hazırlığı konuşuluyor.

Edinilen bilgilere göre, başta PUBG olmak üzere şiddet içerikli dijital oyunlara hizmet veren bazı PR ajanslarının, pazartesi gününden itibaren "çocuklarda şiddet eğiliminde televizyon dizileri ve gündüz kuşağı programlarının etkisi" başlıklı bir algı kampanyası başlatmaya hazırlanıyor. Söz konusu girişim kamuoyundaki tartışma yönünü dijital oyunlardan geleneksel medyaya kaydırmayı amaçlıyor.

İKİ SALDIRGAN DA PUBG BAĞIMLISI

Dijital algoritma içinde hapsolan çocuklar doğruyla yanlışı ayırt edemez hale gelirken bilinçaltları şiddetle doldu. Her iki saldırganın da PUBG gibi oyunlara olan bağımlılığı, empati duygusunun nasıl yok edildiğini de ortaya koydu.

FAİLİN DİJİTAL AYAK İZİ BAŞKA YERİ İŞARET EDİYOR

Kahramanmaraş saldırısını gerçekleştiren 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisinin bilgisayarında yapılan incelemeler, kamuoyunun yönlendirilmek istendiği "dizi etkisi" tezini çürüten deliller ortaya koydu.

Televizyonlara karşı algı operasyonu: Denetimsiz sosyal medya yapılarından gerçekleri gölgeleme çabası - 4

Saldırganın:

  • Discord platformunda "Konata Herself" ve "Konata Themself" takma adlarıyla aktif olduğu, son mesajının manifesto ekran görüntüsü olduğu
  • Roblox üzerinde Columbine katliamını simüle eden "Carbine" adlı oyunu oynadığı, sanal karakterleri öldürdüğü
  • WhatsApp profilinde 2014 ABD katliamının faili Elliot Rodger fotoğrafını kullandığı
  • Rehber öğretmeninin ifadesine göre "ekran bağımlısı" olduğu resmi kaynaklardan teyit edildi
  • Saldırganın televizyon dizisi takip ettiğine, gündüz kuşağı programı izlediğine dair tek bir emare dahi bulunmuyor

Televizyonlara karşı algı operasyonu: Denetimsiz sosyal medya yapılarından gerçekleri gölgeleme çabası - 5

ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ YOĞURAN DİJİTAL BATAKLIK

Uzmanlar, Z kuşağının medya tüketim haritasının geleneksel medyayla neredeyse ilgisinin kalmadığına dikkat çekiyor. Bu kuşak için asıl mecralar şöyle sıralanıyor:

• YouTube ve TikTok: Günün büyük bölümünde kontrolsüz YouTuber içeriklerine ve TikTok'un şiddet-istismar ağına maruz kalan gençlik, algoritmik yönlendirmenin esiri durumda.

• PUBG ve Roblox: Saatlerce süren sanal öldürme seansları empati devrelerini felç ediyor. Yasaklı olmasına rağmen VPN üzerinden erişilen Roblox, ebeveyn şikâyetine konu olan içerikleriyle çocukları büyük risk altında bırakıyor.

• Discord ve Telegram: Kapalı devre iletişim uygulamalarında ailelerin haberi olmadan kurulan, zaman zaman yurt dışı bağlantılı gruplar; cinsel istismar, şantaj ve radikalleşme vakalarının zeminini hazırlıyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Telegram yetkililerini 15 gün içinde dinlemek üzere çağırmış durumda.

• Online yayın platformları: Netflix, HBO, Disney+, Amazon Prime başta olmak üzere denetimsiz yayın mecralarında Türk aile yapısıyla örtüşmeyen, eleştirilen içerikler çocuklara ulaşabiliyor.

GENÇLERİ TELEVİZYON DEĞİL ALGORİTMA ZEHİRLİYOR

Sosyal medyada öne çıkan yorumlarda, gençlerin televizyon içeriklerinden ziyade ağırlıklı olarak dijital platformlar, kısa video uygulamaları ve çevrim içi oyunlara yöneldiği, bu nedenle asıl etkinin bu alanlarda yoğunlaştığına yönelik bir görüş hakim.

Bu görüşü savunanlar, özellikle YouTube ve TikTok'un algoritmik içerik akışı nedeniyle çocukların kontrolsüz içeriklere daha kolay maruz kaldığını belirtiyor.

EN GÜVENLİ MECRA HALA TELEVİZYONLAR

Dijital platformların yüksek reklam gelirleri uğruna şiddet içeriklerini denetlemediği bu dönemde, geleneksel medya temsilcilerinden de önemli bir çıkış geldi.

Televizyon Yayıncıları Derneği, yayımladığı bildiride dijital mecralardaki denetimsizliğe dikkat çekerek bir hatırlatmada bulundu. Dernek yetkilileri, sanal dünyada oluşturulmaya çalışılan algının aksine, denetim mekanizmalarının işlediği en güvenli mecranın hala televizyon olduğunu hatırlatan bir bildiriyle aileleri bilinçli tüketime davet etti.

BTK'nın hazırladığı yeni düzenlemelerle birlikte, suça yönlendiren içeriklerin ve illegal erişim kapılarının tamamen kapatılması hedefleniyor.

