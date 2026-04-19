Televizyonlara karşı algı operasyonu: Denetimsiz sosyal medya yapılarından gerçekleri gölgeleme çabası
Kahramanmaraş’ta 14 yaşındaki bir saldırganın 9 kişiyi öldürdüğü okul saldırısının ardından kamuoyunun odağı algoritmanın çocuklara verdiği zarar ve savaş oyunlarına dönerken iletişim sektörü kulislerinden dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Başta PUBG olmak üzere şiddet içerikli dijital oyunların PR ajansları pazartesi gününden itibaren “çocuklarda şiddet eğiliminde televizyon dizileri ve gündüz kuşağı programlarının etkisi” başlıklı bir algı kampanyası yürütmeye hazırlanıyor. Söz konusu kampanya kapsamında, televizyon kanalları hedef gösterilmeye çalışılacak ve buna karşılık saldırganların oynadığı dijital oyunlar ise gündemin dışında bırakılacak. Oysa gün boyunca televizyon yerine YouTube gibi dijital platformlarda vakit geçiren, kendilerini büyük ölçüde sanal bir içerik akışına bırakan gençlerin; PUBG ve Roblox gibi oyunlar oynadığı biliniyor. Denetim mekanizmalarının olmadığı dijital mecralarda yayınlanan dizi ve filmleri takip eden gençler ayrıca LGBT propagandasıyla karşı karşıya kalıyor.
Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki bir saldırganın 9 kişiyi öldürdüğü olayın ardından kamuoyunda "çocuklar ve şiddet" eksenli tartışmalar sürerken, iletişim sektörü kulislerinde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
PR AJANSLARI ALGI OPERASYONUNA HAZIRLANIYOR
Reklam verenlerin televizyon dizilerine yönelik ekonomik yaptırımıyla birlikte yapımcılar senaryolarda revizyona giderken, iletişim sektörü kulislerinde çok daha kritik bir operasyonun hazırlığı konuşuluyor.
Edinilen bilgilere göre, başta PUBG olmak üzere şiddet içerikli dijital oyunlara hizmet veren bazı PR ajanslarının, pazartesi gününden itibaren "çocuklarda şiddet eğiliminde televizyon dizileri ve gündüz kuşağı programlarının etkisi" başlıklı bir algı kampanyası başlatmaya hazırlanıyor. Söz konusu girişim kamuoyundaki tartışma yönünü dijital oyunlardan geleneksel medyaya kaydırmayı amaçlıyor.
İKİ SALDIRGAN DA PUBG BAĞIMLISI
Dijital algoritma içinde hapsolan çocuklar doğruyla yanlışı ayırt edemez hale gelirken bilinçaltları şiddetle doldu. Her iki saldırganın da PUBG gibi oyunlara olan bağımlılığı, empati duygusunun nasıl yok edildiğini de ortaya koydu.