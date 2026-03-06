Dijital alanda milli güvenlik! Toplumda panik havası oluşturan 41 hesaba erişim engeli

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bölgede yaşanan gerilimler sonrası Türkiye'yi yoğun şekilde hedef alan dezenformasyon ve psikolojik harekât faaliyeti yürüten 41 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini duyurdu.

İşte Duran'ın paylaşımı:

Bölgemizde yaşanan son gelişmelerin ardından dijital mecralarda Türkiye'yi hedef alan yoğun bir dezenformasyon ve psikolojik harekât faaliyeti yürütüldüğü tespit edilmiştir.

Özellikle İran'a yönelik saldırıların başladığı ilk andan itibaren bazı sosyal medya hesaplarının, doğruluğu teyit edilmemiş içerikler üzerinden toplumda korku, panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan sistematik paylaşımlar yaptığı görülmüştür. Devletimizin ilgili kurumları bu süreci ilk andan itibaren yakından takip etmiş; kamu düzenini, toplumsal huzuru ve milli güvenliğimizi hedef alan dijital manipülasyon girişimlerine karşı gerekli adımlar kararlılıkla atılmıştır.

41 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile yürütülen çalışmalar sonucunda dezenformasyon ve provokatif içeriklerle iç cepheyi hedef alan 41 sosyal medya hesabına (X, Facebook ve Instagram) erişim engeli getirilmiştir. 75 adet içerik ise dijital platformlardan kaldırılmıştır.

DİJİTAL ALANDA MİLLİ GÜVENLİK

Suç unsuru taşıyan paylaşımlarla psikolojik harekât yürüttüğü tespit edilen bu ve inceleme altındaki diğer hesaplar hakkında hukuki süreç başlatılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dijital alanı da millî güvenliğin ayrılmaz bir parçası olarak görmekte; kamuoyunu manipüle etmeye yönelik girişimlere karşı hukuk çerçevesinde ve kararlılıkla mücadele etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sıklıkla vurguladığı üzere, Türkiye hem sahada hem de dijital alanda milli güvenliğini koruma iradesine ve kapasitesine sahiptir. Devletimizin tüm kurumları bu anlayışla hareket etmekte; milletimizin huzurunu, bilgi güvenliğini ve toplumsal dayanışmasını hedef alan her türlü girişime karşı gerekli tedbirleri almaktadır.

MOSSAD'IN SOSYAL MEDYA PLANI: 5 MİLYON SAHTE HESAPLA DİJİTAL SAVAŞ!

A Haber ekranlarında yayınlanan programda sunucu Sümeyye Gaffaroğlu'nun konuğu olan Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, İsrail'in dijital dünyadaki kirli operasyonlarını deşifre etti. Mossad bağlantılı "Birim 8200" üzerinden yürütülen manipülasyonlara dikkat çeken Kırık, 5 milyon bot hesabın aynı anda nasıl aktif hale getirildiğini ve Elon Musk'ın "X" platformu üzerinden yürütülen psikolojik harbin perde arkasını çarpıcı detaylarla anlattı.

BİRİM 8200 VE DİJİTAL İSTİHBARATIN MERKEZİ

İsrail'in dijital alandaki yapılanmasını açıklayan Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Aslına bakarsanız tam olarak Mossad dememiz doğru olmaz çünkü burada Birim 8200'ün faaliyetlerini görüyoruz. Birim 8200, özellikle elektronik ve siber istihbaratı oluşturmak ve bunu elinde tutmak amacıyla İsrail tarafından 1952 yılında kurulmuş bir örgüt. Mossad insan istihbaratını elinde bulundurur, ama Birim 8200 doğrudan dijital istihbaratı elinde bulundurur." ifadelerini kullandı.