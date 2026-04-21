Dijital bataklıkta tetikçi pazarlığı! Telegram’da suç ağı yeniden hortladı: İşte kirli suçun fiyat listesi!

Telegram üzerinden kurulan karanlık ağlarda kurulan tetikçilik borsası, dondurucu bir gerçeği gözler önüne serdi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki acı olayların ardından denetimler sıkılaşsa da, suç örgütleri yeni yöntemlerle sanal dünyayı kana bulamaya devam ediyor. Çocukların dahi alet edildiği bu kirli ağda, adam öldürmeden kundaklamaya kadar her suçun bir bedeli var.

"POLİSLE ARAM İYİ DEĞİL" PİŞKİNLİĞİ

Telegram'daki denetimsiz gruplarda faaliyet gösteren suç şebekeleri, adeta bir şirket gibi çalışıyor. Haberin detaylarında yer alan ses kayıtları, bir suç örgütü üyesinin, "İstanbul'dan kaçtım, polisle aram iyi değil orada benim, bizim çocuklar orada" diyerek suç dünyasındaki ağını nasıl itiraf ettiğini ortaya çıkardı. Kiralık katil arayanlara sunduğu seçenekleri büyük bir soğukkanlılıkla anlatan şahıs, "İster ayağına attırırım, ister yaralar öldürürüm, istersen esir aldırırım" sözleriyle vahameti gözler önüne serdi.

SUÇUN TARİFESİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Sözde hizmetlerini listeleyen çeteler, her suç için ayrı bir tarife belirlemiş durumda. Yayınlanan listede; adam öldürme 4 milyon, tehdit 300 bin, dükkan kundaklama 600 bin ve gasp ise 250 bin lira olarak belirtiliyor. Pazarlık sırasında işleyişi anlatan çete üyesi, "Önden teminat alırım senden tamam mı, çocuklara video çektiririm" ifadelerini kullandı. Suçun boyutu ve riski arttıkça, tarifenin de aynı oranda yükseldiği görüldü.