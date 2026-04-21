Dijital bataklıkta tetikçi pazarlığı! Telegram’da suç ağı yeniden hortladı: İşte kirli suçun fiyat listesi!
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki saldırıların ardından sanal ağlarda önlemler artırıldı. Ancak Telegram üzerinden faaliyet gösteren yasa dışı gruplar kısa sürede yeniden örgütlendi. Yüzlerce sayfa kapatılsa da, para karşılığı suç işleyen çetelerin yeni kanallar açtığı tespit edildi.
Telegram üzerinden kurulan karanlık ağlarda kurulan tetikçilik borsası, dondurucu bir gerçeği gözler önüne serdi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki acı olayların ardından denetimler sıkılaşsa da, suç örgütleri yeni yöntemlerle sanal dünyayı kana bulamaya devam ediyor. Çocukların dahi alet edildiği bu kirli ağda, adam öldürmeden kundaklamaya kadar her suçun bir bedeli var.
"POLİSLE ARAM İYİ DEĞİL" PİŞKİNLİĞİ
Telegram'daki denetimsiz gruplarda faaliyet gösteren suç şebekeleri, adeta bir şirket gibi çalışıyor. Haberin detaylarında yer alan ses kayıtları, bir suç örgütü üyesinin, "İstanbul'dan kaçtım, polisle aram iyi değil orada benim, bizim çocuklar orada" diyerek suç dünyasındaki ağını nasıl itiraf ettiğini ortaya çıkardı. Kiralık katil arayanlara sunduğu seçenekleri büyük bir soğukkanlılıkla anlatan şahıs, "İster ayağına attırırım, ister yaralar öldürürüm, istersen esir aldırırım" sözleriyle vahameti gözler önüne serdi.
SUÇUN TARİFESİ DUDAK UÇUKLATIYOR
Sözde hizmetlerini listeleyen çeteler, her suç için ayrı bir tarife belirlemiş durumda. Yayınlanan listede; adam öldürme 4 milyon, tehdit 300 bin, dükkan kundaklama 600 bin ve gasp ise 250 bin lira olarak belirtiliyor. Pazarlık sırasında işleyişi anlatan çete üyesi, "Önden teminat alırım senden tamam mı, çocuklara video çektiririm" ifadelerini kullandı. Suçun boyutu ve riski arttıkça, tarifenin de aynı oranda yükseldiği görüldü.
"SENİ DE BİZİ DE BULAMAZLAR" GÜVENCESİ
Gizli bir operasyonla tetikçiyle irtibat kuran ATV Haber ekibi, pazarlığın iç yüzünü deşifre etti. Muhabirin maddi imkanının kısıtlı olduğunu söylemesi üzerine orta yol bulmaya çalışan çete üyesi, "Baba ben şimdi çocuklara da para vereceğim tamam mı, ayarlarız ya sıkıntı yok, seni bulamazlar abi, bizi de bulamazlar, sen ona kafanı takma" diyerek suçtaki anonimliğe olan güvenini dile getirdi.
MİLLİ GÜVENLİK SORUNU İÇİN YASAL DÜZENLEME ŞART
Uzmanlar, Telegram'ın sunduğu anonimlik zırhının suçlular için bir kalkan olduğunu vurguluyor. Yaşananların bir milli güvenlik sorununa dönüştüğünü belirten bir uzman, "Bu durum milli güvenlik sorununa dönüşmektedir. Telegram'da kullanıcılar anonim kalabilmektedir. İzlenememe ve anonim olma durumu cezasızlık algısını beraberinde getirmektedir" sözleriyle tehlikeyi işaret etti.
Çözüm için net bir çağrıda bulunan uzman, "Yasal düzenlemelerin harekete geçirilmesi gerekmektedir. Telegram'ın Türkiye'de resmi bir temsilciliğinin bulunması zorunlu hale getirilmeli ve platform üzerindeki yasadışı faaliyetlerden platform sorumlu tutulmalıdır" ifadeleriyle platformun denetlenmesi gerektiğini kaydetti.