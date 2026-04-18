Okul katliamında saldırganın mektubuna A Haber ulaştı!

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı Türkiye'yi derinden sarstı. 1'i öğretmen 8'i öğrenci 9 kişinin can verdiği olayda saldırgan caninin mektubu ortaya çıktı. A Haber'in ulaştığı o mektupta saldırganın "Ben her zaman çok yalnızdım. Verdiğim zararla beni fark edecekler. Büyük bir şey yapmış olacağım. " ifadeleri yer aldı. A Haber Özel Haberşer Şefi Mehmet Karataş detayları aktardı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşen silahlı saldırı Türkiye'yi derinden etkiledi. SALDIRGANIN MEKTUBUNA A HABER ULAŞTI Korkunç katliamda 8'i öğrenci 1'i öğretmen 9 canımız gitti. Saldırganın olay sonrası intihar ettiği katliamda yaralıların tedavisi sürerken çarpıcı bir gelişme yaşandı. Olayda saldırgan caninin mektubu ortaya çıktı. A Haber'in ulaştığı o mektupta saldırganın "Ben her zaman çok yalnızdım. Verdiğim zararla beni fark edecekler. Büyük bir şey yapmış olacağım. " ifadeleri yer aldı. Baba Uğur Mersinlinin ifadesi ortaya çıktı BABA UĞUR MERSİNLİ'NİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI KENDİSİNİ ANİME KARAKTERİNE BENZETMİŞ

A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, saldırganın psikolojik dünyasına dair ilk ipuçlarını paylaşarak, "Kendisini bu saldırgan bir Japon çizgi film karakterine benzettiğini sizlerle paylaşmış olayım ve çocukken kendine hep animelerle anlatıyor" sözleriyle durumu aktardı. Şahsın hayatı boyunca hissettiği derin yalnızlığı bir saldırı motivasyonuna dönüştürdüğünü belirten Karataş, mektupta yer alan "Hayatım boyunca hep yalnızdım, bunu neden söylediğimi bilmiyorum demek istediğim şuydu, o gün geldiğinde yalnız olmayacağım" ifadelerini kullanarak, saldırganın toplumda kanlı bir imza atma arzusunu vurguladı.

11 NİSAN TARİHLİ KANLI MANİFESTO

Saldırganın mektubu yazdığı tarihin ve içeriğinin adeta bir geri sayım niteliğinde olduğunu belirten Mehmet Karataş, şahsın "11 Nisan günü bu mektubu yazıyorum ve siz bunu okuduğunuzda ben ya büyük bir şey yapmak üzere ya da büyük bir şey yapmış olacağım" dediğini belirtti. Karataş, şahsın insanlardan gördüğü ilgisizlikten yakındığını ve "İnsanların beni tanıması ve beni kabul etmesi, bana tuhaf bir hayvanat bahçesindeki hayvan gibi bakmaması ve bu dünyadaki varlığımı ve bu gezegene verdiğim zararı hissettiklerinde anlayacaklar" şeklindeki ifadeleriyle toplumdan intikam alma isteğini dile getirdiğini söyledi. Okul saldırısında yürek yakan detay! OKUL SALDIRISINDA YÜREK YAKAN DETAY! ÜSTÜNLÜK KOMPLEKSİ VE NEFRETİN ŞİFRELERİ

Mektubun derinliklerinde yatan nefret suçlarına ve ego patlamalarına dikkat çeken Mehmet Karataş, "Bu mektup oldukça yoğun bir yalnızlık, üstünlük kompleksi ve topluma karşı duyulan bir öfke içeriyor" bilgisini paylaştı. Karataş, şahsın kendisini bir dahi olarak gördüğünü ve "IQ'sunun çok yüksek 130 civarı olduğunu, okulda hiçbir çaba sarf etmeden herkesten başarılı olduğunu, çevresindeki herkesten daha mükemmel ve daha gerçek bir insan olduğunu" iddia ettiğini aktardı.

Ayrıca Karataş, manifestonun satır aralarında toplumun genelinden duyulan derin bir nefretin açıkça işlendiğini ifade etti. CANİ PLAN

Saldırganın sadece okulda değil, kendi yuvasında da bir dehşet saçmayı planladığı ortaya çıktı. Mehmet Karataş, şahsın ailesiyle olan bağlarını tamamen kopardığını belirterek mektuptaki "Ailem benden nefret ediyor, benden korkuyor ve hayal kırıklığına uğradı, artık tüm umutlarımı kaybettiler" sözlerini paylaştı. Karataş, katliamdan önceki gece için yapılan hazırlıkları, "10 litre çamaşır suyu stokladığını, ablasını uyurken kilitleyeceğini, anne ve babasını bıçaklayacağını" planladığı dehşet anlarını tek tek sıraladı. OKULDA ADIM ADIM KATLİAM PLANI

Katliamın teknik ve taktik planlarını en ince ayrıntısına kadar mektubuna döken şahıs, cephaneliğini nasıl kullanacağını da not etmiş.