Sosyal medyada kimliksiz giriş dönemi sona eriyor! Başkan Erdoğan açıkladı: 15 yaş altına sınırlanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformlarının kontrolsüz yapısına karşı devletin kararlılık mesajını verdi.

Özellikle çocukların dijital dünyadaki güvenliğini merkezde olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan sosyal ağlarda kimlik doğrulama döneminin başlayacağını ve VPN kullanımına karşı teknik önlemlerin artırılacağını açıkladı.

Erdoğan, meclis gündemindeki 15 yaş altı sosyal medya yasağının kritik bir boşluğu dolduracağını vurguladı.

KİMLİKSİZ GİRİŞ DEVRİ KAPANIYOR Erdoğan'ın açıklamalarındaki en dikkat önemli başlıklardan biri de, sosyal medya platformlarına getirilecek "kimlik doğrulama" zorunluluğu oldu. Bu düzenleme ile anonim hesaplar üzerinden işlenen suçların önüne geçilmesi ve platformların veri paylaşımı konusunda devletle tam iş birliği yapması hedefleniyor. Artık platformlar, kullanıcı bilgilerini paylaşma ve doğrulama noktasında ağır yükümlülükler altına girecek.

15 YAŞ ALTI İÇİN SOSYAL MEDYA YASAĞI YOLDA

Çocukların dijital bağımlılık ve siber zorbalıktan korunması amacıyla hazırlanan yasa tasarısına tam destek veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Meclisimizde görüşmeleri devam eden 15 yaş altı çocukların sosyal ağa girmesini engelleyen yasanın büyük bir boşluğu dolduracağını düşünüyorum."

Bu düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, Türkiye'de 15 yaşından küçük çocukların popüler sosyal medya ağlarına erişimi yasal olarak kısıtlanacak ve bu kısıtlamanın takibi için platformlara yaptırımlar uygulanacak.

VPN VE TEKNİK ÖNLEMLER: "KARANLIK DEHLİZLER" AYDINLANACAK

Sosyal medyadaki kısıtlamaları delmek için kullanılan VPN servislerine karşı da önemli mesajlar veren Erdoğan, teknik önlemlerin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin siber dünyadaki varlığını güçlendirmek adına yapay zeka teknolojilerinden yararlanılacağını belirterek; internetin "karanlık dehlizleri" olarak nitelenen bölgelerde devletin denetim gücünün artırılacağını vurguladı.