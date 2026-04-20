Sosyal medyada kimliksiz giriş dönemi sona eriyor! Başkan Erdoğan açıkladı: 15 yaş altına sınırlanacak
Başkan Erdoğan sosyal medyada yaş sınırlamasına dair net mesajlar verdi. Erdoğan sosyal medya platformlarına zorunlu kimlik doğrulama ve kullanıcı verisi paylaşımı yükümlülüğü getirileceğini söyledi. Düzenleme ile anonim hesapların sınırlandırılması, 15 yaş altına erişim engeli ve VPN kullanımına karşı teknik önlemler planlanırken devletin dijital alandaki denetimini yapay zeka destekli sistemlerle artırması hedefleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformlarının kontrolsüz yapısına karşı devletin kararlılık mesajını verdi.
Özellikle çocukların dijital dünyadaki güvenliğini merkezde olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan sosyal ağlarda kimlik doğrulama döneminin başlayacağını ve VPN kullanımına karşı teknik önlemlerin artırılacağını açıkladı.
Erdoğan, meclis gündemindeki 15 yaş altı sosyal medya yasağının kritik bir boşluğu dolduracağını vurguladı.
KİMLİKSİZ GİRİŞ DEVRİ KAPANIYOR
Erdoğan'ın açıklamalarındaki en dikkat önemli başlıklardan biri de, sosyal medya platformlarına getirilecek "kimlik doğrulama" zorunluluğu oldu. Bu düzenleme ile anonim hesaplar üzerinden işlenen suçların önüne geçilmesi ve platformların veri paylaşımı konusunda devletle tam iş birliği yapması hedefleniyor. Artık platformlar, kullanıcı bilgilerini paylaşma ve doğrulama noktasında ağır yükümlülükler altına girecek.
15 YAŞ ALTI İÇİN SOSYAL MEDYA YASAĞI YOLDA
Çocukların dijital bağımlılık ve siber zorbalıktan korunması amacıyla hazırlanan yasa tasarısına tam destek veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Meclisimizde görüşmeleri devam eden 15 yaş altı çocukların sosyal ağa girmesini engelleyen yasanın büyük bir boşluğu dolduracağını düşünüyorum."
Bu düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, Türkiye'de 15 yaşından küçük çocukların popüler sosyal medya ağlarına erişimi yasal olarak kısıtlanacak ve bu kısıtlamanın takibi için platformlara yaptırımlar uygulanacak.
VPN VE TEKNİK ÖNLEMLER: "KARANLIK DEHLİZLER" AYDINLANACAK
Sosyal medyadaki kısıtlamaları delmek için kullanılan VPN servislerine karşı da önemli mesajlar veren Erdoğan, teknik önlemlerin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin siber dünyadaki varlığını güçlendirmek adına yapay zeka teknolojilerinden yararlanılacağını belirterek; internetin "karanlık dehlizleri" olarak nitelenen bölgelerde devletin denetim gücünün artırılacağını vurguladı.
YAPAY ZEKA İLE SANAL DEVRİYE
Erdoğan, sadece yasaklarla değil, teknolojik üstünlükle de mücadele edileceğini vurguladı. Yapay zeka algoritmaları sayesinde siber suçlar, dezenformasyon ve zararlı içeriklerle mücadelenin daha proaktif bir seviyeye taşınması bekleniyor.