Telegram'da kan donduran tetikçilik borsası

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta infial yaratan saldırıların ardından dijital dünyadaki riskler yeniden gündeme geldi. Emniyet güçleri sanal ağlarda önlemleri artırırken, Telegram üzerinden faaliyet gösteren bazı illegal yapıların yeniden örgütlendiği ve suç içerikli faaliyetlerde bulunduğu öne sürüldü. Bu yapılarda adam öldürmeden kundaklamaya kadar çeşitli suçların organize edildiği iddia edilirken, özellikle 18 yaş altındaki gençlerin hedef alındığına dikkat çekiliyor. Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle kendi oğlunu savcılığa teslim eden bir babanın ATV Haber’e anlattıkları ise tehlikenin boyutunu ortaya koydu.