Dijital terör çocukları hedef aldı: Oyun görünümlü cinayet şebekesi!

Çocukları hedef alan dijital tehlikeler her geçen gün boyut değiştirerek ailelerin kapısını çalmaya devam ediyor. Oyun konsollarından gizli mesajlaşma gruplarına kadar sızan şiddet içerikleri, küçük yaşlardaki çocukların psikolojisini adeta esir alıyor. Uzmanlar, 'Mavi Balina' faciasının ardından şimdi de oyun içi sohbetler ve Telegram grupları üzerinden yayılan şiddet dalgasına karşı ebeveynlere kritik uyarılarda bulunuyor.

OYUN DEĞİL SANKİ CİNAYET PROVASI!

Dijital dünyadaki tehlikenin boyutuna dikkat çeken A Haber Moderatörü Cansın Helvacı, "Çocukların internet üzerinde hangi sitelere girdiği, ebeveynlerin nelere dikkat etmesi gerektiği ve çocukların beyninin bu komutlara uyacak kadar uyuşup uyuşmadığı büyük bir soru işareti" sözleriyle konunun vahametini ortaya koydu. Bilişim Uzmanı Osman Demircan ise online oyunlardaki tehlikeli gerçekliği, "Oyun oynarken siz bir karakteri öldürmüyorsunuz, aslında bir arkadaşınızı öldürüyorsunuz çünkü bu oyunlar online ve karşıdaki gerçek bir kişi. Yapay zekayla birebir gerçek avatarınızın yaratılıp oyunun içine konması, çocukların üzerindeki psikolojik etkiyi bambaşka bir boyuta taşıyacak" ifadeleriyle aktardı.

KRİMİNAL YAPILAR OYUN KONSOLLARINA SIZDI

Tehlikenin sadece oyunlarla sınırlı kalmadığını belirten Osman Demircan, "Silah satıcıları, yasaklı madde tacirleri ve pedofiller artık iletişimlerini sosyal medya yerine takibi zor olan oyun konsollarının mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapıyor. Burada askeri düzene benzer bir hiyerarşi kuruluyor ve çocuklar bir üst seviyeye çıkmak için verilen görevleri tamamlamaya çalışıyor" diyerek aileleri uyardı.