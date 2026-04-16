Dijital terör çocukları hedef aldı: Oyun görünümlü cinayet şebekesi!
Sosyal ağlar ve oyun platformları üzerinden yayılan şiddet içerikleri, çocukları hedef alan yeni bir dijital tehlikeyi gözler önüne seriyor. Uzmanlar, oyun içi sohbetler ve kapalı gruplar aracılığıyla çocukların suça yönlendirilebildiğine dikkat çekerek aileleri uyarıyor. Özellikle 13 yaş altı için risk büyürken, ebeveyn denetimi ve dijital şeffaflığın hayati önem taşıdığı vurgulanıyor.
Çocukları hedef alan dijital tehlikeler her geçen gün boyut değiştirerek ailelerin kapısını çalmaya devam ediyor. Oyun konsollarından gizli mesajlaşma gruplarına kadar sızan şiddet içerikleri, küçük yaşlardaki çocukların psikolojisini adeta esir alıyor. Uzmanlar, 'Mavi Balina' faciasının ardından şimdi de oyun içi sohbetler ve Telegram grupları üzerinden yayılan şiddet dalgasına karşı ebeveynlere kritik uyarılarda bulunuyor.
OYUN DEĞİL SANKİ CİNAYET PROVASI!
Dijital dünyadaki tehlikenin boyutuna dikkat çeken A Haber Moderatörü Cansın Helvacı, "Çocukların internet üzerinde hangi sitelere girdiği, ebeveynlerin nelere dikkat etmesi gerektiği ve çocukların beyninin bu komutlara uyacak kadar uyuşup uyuşmadığı büyük bir soru işareti" sözleriyle konunun vahametini ortaya koydu. Bilişim Uzmanı Osman Demircan ise online oyunlardaki tehlikeli gerçekliği, "Oyun oynarken siz bir karakteri öldürmüyorsunuz, aslında bir arkadaşınızı öldürüyorsunuz çünkü bu oyunlar online ve karşıdaki gerçek bir kişi. Yapay zekayla birebir gerçek avatarınızın yaratılıp oyunun içine konması, çocukların üzerindeki psikolojik etkiyi bambaşka bir boyuta taşıyacak" ifadeleriyle aktardı.
KRİMİNAL YAPILAR OYUN KONSOLLARINA SIZDI
Tehlikenin sadece oyunlarla sınırlı kalmadığını belirten Osman Demircan, "Silah satıcıları, yasaklı madde tacirleri ve pedofiller artık iletişimlerini sosyal medya yerine takibi zor olan oyun konsollarının mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapıyor. Burada askeri düzene benzer bir hiyerarşi kuruluyor ve çocuklar bir üst seviyeye çıkmak için verilen görevleri tamamlamaya çalışıyor" diyerek aileleri uyardı.
TELEGRAM GRUPLARINDAKİ DEHŞET: ŞİDDET ÖVÜLÜYOR!
Siverek'te yaşanan olayların ardından dijital grupları mercek altına alan A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, "Asıl mevzu oyun içerisinde oluşturulan gruplar ve Telegram kanallarıdır. Bu kanallarda katliamları ve saldırıları öven korkunç mesajlar paylaşılıyor. Anne ve babalar, çocuklarının telefonunda Telegram varsa mutlaka hangi gruplara üye olduklarına bakmalı" sözleriyle gizli tehlikeye işaret etti. Siber suçlarla mücadele biriminin 591 hesapla ilgili inceleme başlattığını hatırlatan Geçgel, olumsuz bir durumda mutlaka emniyete bilgi verilmesi gerektiğini vurguladı.
13 YAŞ ÖNCESİNE DİKKAT: AYNA NÖRONLAR TEHLİKEDE
Çocuk psikolojisi ve aile yapısının bu süreçteki rolüne değinen Uzman Psikolog Ferhat Yılmaz, "13 yaşından önceki dönemde çocuklarda 'ayna nöron' denilen bir sistem var. Çocuk orada izlediği şeyi gerçek olarak algılıyor ve o eyleme dahil olmak istiyor. Ayna nöronlar davranışı kopyalayan nöronlardır" ifadelerini kullandı. Ailenin çocukla olan temasının önemine değinen Yılmaz, "Kapalı odalarda oyun oynanmamalı. Ebeveynler çocuğun kiminle oynadığını ve içeriğini mutlaka bilmeli. Süre konusunda ise basit bir formülümüz var; çocuğun yaşının yanına bir sıfır koyun, çıkan dakika kadar oynaması yeterlidir" diyerek çözüm yollarını sıraladı.
SİSTEM SORUNU: OKUL BİR BAKIMEVİ DEĞİLDİR
Eğitim ve aile arasındaki bağın zayıfladığına dikkat çeken A Haber Muhabiri Sefer Ayçe, "Çocuğu okula göndermek adeta bir bakımevine göndermek gibi bakılıyor. Asıl eğitimi ailede verip, öğretmenle olan o saygı sınırını korumak gerekiyor. Bu olayların tamamı bir zincirleme etkidir" sözleriyle toplumsal bir özeleştiri yaptı. Uzmanlar, ödül veya ceza yöntemiyle oyunun bir araç olarak kullanılmasının yanlış olduğunu, dijital dünyada şeffaflığın aile içinde mutlaka sağlanması gerektiğini belirterek sözlerini noktaladı.