Dijital dünyanın karanlık yüzü: Oyunlar çocukları suça mı sürüklüyor?

Dijital dünyanın karanlık dehlizleri çocuklarımızı yutuyor. Savaş oyunları masum gençleri birer suç makinesine mi dönüştürüyor? Chat odalarında kurulan sinsi tuzaklar ve şiddet bağımlılığına karşı uzmanlar son uyarısını yaptı. Aileler dikkat. Bilişim Uzmanı Osman Demircan, sanal dünyanın görünmeyen tehlikelerini ve ebeveynlerin alması gereken hayati önlemleri A Haber’de açıkladı. Tehlike her an kapınızda olabilir.

Dijital dünyadaki oyunların çocuklar üzerindeki yıkıcı etkileri ve şiddet eğilimi, yaşanan son acı olayların ardından yeniden Türkiye'nin gündemine oturdu. Savaş oyunu bağımlılığının çocuklarda yarattığı psikolojik tahribat ve ebeveynlerin bu süreçteki rolü, Bilişim Uzmanı Osman Demircan'ın katılımıyla A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Uzmanlar, dijital ayak izinin takibinden oyunlardaki yaş sınırlarına kadar kritik uyarılarda bulundu. DİJİTAL DÜNYANIN OYUNLARI SUÇA MI SÜRÜKLÜYOR? AİLELERİN İHMALİ VE YAŞ SINIRI TEHLİKESİ Dijital dünyada çocukların korunması noktasında en büyük görevin ailelere düştüğünü belirten Bilişim Uzmanı Osman Demircan, "Sürecin maalesef bir de aile kavramı tarafı var. Dünya genelinde yaşanan benzer olaylara bakıldığında, çocukların oynadıkları oyunların yaş gruplarıyla eşleşmediği görülüyor. Ailelerin yaptığı en büyük hata, gelişim çağında aslında oynamaması gereken oyunlara izin veriyor olmalarıdır. Tütün ürünleri veya filmlerdeki uyarılar gibi oyunların üzerinde de 13, 16, 20 yaş sınırları yazıyor ancak bu maalesef aileler tarafından göz ardı ediliyor" ifadelerini kullandı.

(foto: ahaber.com.tr) SANAL DÜNYA GERÇEKLİK ALGISINI YOK EDİYOR Oyunların içeriğinin çocukları gerçek hayattan kopardığını vurgulayan Demircan, "Ebeveynler çocuklarına bazen 'biraz sessiz dursun' mantığıyla yaklaşıyor. Çocuk bir birey olarak görülmediğinde ve sorunlarını ailesiyle paylaşamadığında oyunların içine yöneliyor. 18 yaş üstü bir oyunu küçük yaştaki bir çocuğa oynattığınızda, o çocuk gerçeklik algısını kaybetme potansiyeline sahip oluyor. Sanal dünyadaki sorunları silahla çözme tekniği, gerçek dünyada da potansiyel tehlikelere yol açabiliyor" sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

CHAT ODALARI VE TELEGRAM ÇIKMAZI Şiddet eğiliminin sadece oyunla sınırlı kalmadığını, kontrolsüz iletişim platformlarının suça zemin hazırladığını ifade eden Bilişim Uzmanı Osman Demircan, "Oyun işin sadece başlangıç noktası. Şiddete meyli olan çocuklar, oyun içindeki odalarda veya dışarıdaki gruplarda tespit ediliyor. 'Bak burada neler konuşuyoruz, neler paylaşıyoruz' diyerek çocukları manipüle ediyorlar. Özellikle Telegram'ın kontrolsüzlüğü yüzünden bu iletişim çok daha kolay sağlanıyor. Telegram'ın bu sorunların büyük bir kısmında kilit rol oynadığını söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu.