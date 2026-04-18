Bakan Göktaş Türkiye'ye özgü modeli açıkladı! Dijital mecralara 15 yaş ayarı ve aile kalkanı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya Diplomasi Forumu'na katıldı. Bakan Göktaş dijital oyunlarla ilgili düzenleme hazırlığı olduğunu kaydetti ve sosyal medya platformlarına vurgu yaptı.

ÇOCUKLAR İÇİN DİJİTAL KALKAN: "ÜLKEMİZE ÖZGÜ MODEL"

Dijital çağın çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çeken Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bu konuda yürütülen kapsamlı çalışmalara değinerek, "Biz de ülkemize özgü bir modele çalışıyoruz. Yaklaşık 18 aydır çocuklarla, ailelerle, akademisyenlerle bu konuya çalışıyoruz. Hem uluslararası çalışmaları inceledik hem de ülkemize özgü bir model hayata geçirdik. Zira çocuklar bizim geleceğimiz" dedi.

Çocukların bu teknolojilerin içine doğduğunu hatırlatan Göktaş, güvenli bir dijital ortam sunulmasının devletin öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak, "Çocukların internete ve dijital çağa en güvenli şekilde erişimini sağlamayı amaçladık" ifadelerini kullandı.