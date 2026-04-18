Bakan Göktaş Türkiye'ye özgü modeli açıkladı! Dijital mecralara 15 yaş ayarı ve aile kalkanı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya Diplomasi Forumu’nda (ADF) yaptığı açıklamalarda, çocukları dijital dünyanın risklerinden korumak için devrim niteliğinde bir hazırlık içinde olduklarını müjdeledi. Yaklaşık 18 aydır üzerinde çalışılan ve 15 yaş altı sosyal medya kullanımına yönelik kısıtlamaları da içeren "Türkiye'ye Özgü Model" ile çocukların güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılacağını vurgulayan Bakan Göktaş, dijital oyunlardan aile yapısının korunmasına kadar pek çok kritik konuda kararlı adımların atılacağını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya Diplomasi Forumu'na katıldı.

ÇOCUKLAR İÇİN DİJİTAL KALKAN: "ÜLKEMİZE ÖZGÜ MODEL"

Dijital çağın çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çeken Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bu konuda yürütülen kapsamlı çalışmalara değinerek, "Biz de ülkemize özgü bir modele çalışıyoruz. Yaklaşık 18 aydır çocuklarla, ailelerle, akademisyenlerle bu konuya çalışıyoruz. Hem uluslararası çalışmaları inceledik hem de ülkemize özgü bir model hayata geçirdik. Zira çocuklar bizim geleceğimiz" dedi.

Çocukların bu teknolojilerin içine doğduğunu hatırlatan Göktaş, güvenli bir dijital ortam sunulmasının devletin öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak, "Çocukların internete ve dijital çağa en güvenli şekilde erişimini sağlamayı amaçladık" ifadelerini kullandı.

15 YAŞ SINIRI VE SOSYAL MEDYAYA SIKI DENETİM

Dünya genelinde tartışılan sosyal medya yaş sınırına ilişkin Türkiye'nin duruşunu netleştiren Göktaş, "15 yaş sosyal medya düzenlemesi sadece ülkemizde değil ilk başta Avustralya'da gündeme gelen çok önemli bir madde. Bu kanun tasarısından sonra Avustralya bir yönetmelik çıkardı ve sosyal medya platformlarına bir yıl süre verdi" sözleriyle küresel gelişmeleri aktardı.

Sosyal medya devlerine yönelik denetimlerin artacağını belirten Göktaş, "15 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişememesini, diğer yandan da sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de 1 milyondan fazla kullanıcısı varsa ülkeye bir temsilci atamasını öngörüyoruz" bilgisini paylaştı.

Dijital oyunlar konusunda da ailelerden yoğun talep aldıklarını belirten Bakan, bu düzenlemelerin de kısa süre içinde hayata geçirileceğini dile getirdi.

KÜRESEL DİPLOMASİDE "AİLE" HAMLESİ

Türkiye'nin aile yapısını koruma vizyonunu uluslararası alana taşıdığını belirten Bakan Göktaş, "Antalya Diplomasi Forumu, aile diplomasimizi ileriye taşıma adına çok önemli bir toplantı. Suriye Aile Bakanı ile beraber hem ikili görüşme gerçekleştireceğiz hem de aileye yönelik, kadın, çocuk ve engellilere yönelik bir anlaşma imzalayacağız" açıklamasında bulundu.

Gelecek 10 yılın "Aile ve Nüfus 10 Yılı" olarak planlandığını söyleyen Göktaş, "Türkiye'de Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında uzun vadeli çalışmalar yürütürken, diğer yandan İslam İşbirliği Teşkilatı kapsamında da Aile ve Nüfus 10 Yılı'na yönelik bir karar taslağımız bulunmakta. Bugüne kadar 7 ülkeden destek aldık" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'NİN AİLE VİZYONU DÜNYAYA ÖRNEK OLUYOR

Başkan Erdoğan'ın "Ailemiz geleceğimiz" mesajını hatırlatan Göktaş, Türkiye'nin bu alandaki öncülüğünün diğer ülkeler tarafından da takip edildiğini, "Ülkemizde ilan ettikten sonra Mısır, Nijerya, Birleşik Arap Emirlikleri de kendi ülkelerinde Aile Yılı olarak ilan etti. Sırbistan, Aile ve Nüfus 10 Yılı olarak bu çalışmaları başlattı. Nijerya, aile eylem planımızı olduğu gibi kendi ülkesinde de uygulamaya başladı. Yani aile konusunda aslında farkındalığın arttığı bir dönemdeyiz" sözleriyle aktardı.

Forum kapsamında Anadolu Ajansı standını da ziyaret eden Bakan Göktaş, "15 Temmuz Anı Odası"nı gezerek milli birlik ve beraberlik mesajlarını yineledi.

