Evlatlarımızı hedef alan dijital terör! Algoritma bilinçaltını şiddetle dolduruyor

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından dehşetin "dijital" kodları çözülüyor. Her iki saldırganın da küçük yaşta olması ve ortak noktalarının "online oyun bağımlılığı" çıkması, sanal ağların ve sosyal medyanın korkunç yüzünü bir kez daha kanıtladı. Uzmanlar, çocukların zihnini hedef alan bu dijital kuşatmaya karşı "ruh suikastı" uyarısı yaparken; devlet, "Çocuk SIM kartı" ve VPN denetimiyle bu kirli oyunlara barikat kurmaya hazırlanıyor.

Türkiye son zamanlarda ardı ardına gelen okul saldırılarıyla adeta yasa boğuldu. Önce Şanlıurfa, ardından Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve can kayıplarıyla sonuçlanan bu elim hadiselerin faili olan çocukların dijital ayak izleri, korkunç bir gerçeği deşifre etti.

Katillerin en büyük ortak noktası, şiddet içerikli sanal oyunlar oldu. ATV Haber'in yaptığı haberde uzmanlar, bu durumu masum bir eğlence olarak görmenin büyük bir hata olduğunu vurgulayarak, "Bu oyunlar masum bir eğlence değil, bir neslin zihnine düzenlenen sessiz ve derin bir ruh suikastıdır" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar ayrıca, bu oyunların çocuklarda gerçeklik algısını yıktığını belirterek, "Oyunlarda karşı tarafa verdiği zararı hissedemiyor. Fiziksel ortamda da o duyguyu hissedemediği için saldırgan davranışlarını devam ettirebiliyor" sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

ÖLÜMÜ "YENİDEN BAŞLAT" TUŞU SANIYORLAR

Dijital algoritma içinde hapsolan çocukların doğruyla yanlışı ayırt edemez hale geldiği ve bilinçaltlarının şiddetle doldurulduğu belirtiliyor. Her iki saldırganın da PUBG gibi oyunlara olan bağımlılığı, empati duygusunun nasıl yok edildiğini de ortaya koydu.

Bu oyunların beynin ödül mekanizmasını bozduğunu ifade eden uzmanlar, "Oyunda bir sonsuzluk döngüsü var, bu da çocukların ödül mekanizmasını, yani dopamin dengesini bozuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Dijital dünyanın ölümü basitleştirdiğine dikkat çeken uzmanlar, "Bu oyunlarda ölümün ağırlığı, acının kalıcılığı yok. Acıya düşen bir puan gibi bakıyor; ölümü ise 'yeniden başlat' tuşu sanan bir beyinde empati devreleri dijital felç geçiriyor" diyerek dehşet verici süreci tarif etti.

VPN ÜZERİNDEN TEHLİKELİ SIZMA

Sanal dünyadaki tehlikeler sadece erişime açık oyunlarla sınırlı kalmıyor. Geçtiğimiz yıl yasaklanan Roblox gibi platformların, çocuklar tarafından yasal olmayan yollarla hala kullanıldığı tespit edildi.

Roblox oyun platformunun, çocuklar için şiddet gibi riskli davranışları normalleştirebileceği ve bu açıdan çeşitli tehlikeler barındırdığı ifade ediliyor. Platform içerisinde istismarcılar, dolandırıcılar ve siber saldırganların bulunabileceğine dikkat çekilirken, uygulamanın geçtiğimiz yıl yasaklandığı ancak bazı çocuk ve gençlerin VPN kullanarak erişim sağlamaya devam ettiği uyarısı yapıldı.

DEVLET DÜĞMEYE BASTI: ÇOCUKLARA ÖZEL SIM HATTI

Yaşanan bu dijital felaketin ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarihi bir adım atarak harekete geçti.

Çocukları sanal tehlikelerden korumak için 18 yaş altına özel yeni bir düzenleme geliyor. Bu yeni sistemi anlatan uzmanlar, "Bu SIM hattıyla birlikte çocukların uygun olmadığı içeriklere erişimi engellenmiş olacak. Bu tarz uygulamalara hem giremeyecek hem de bu siteler bu hat aracılığıyla erişim engeli almış olacak" dedi.

Ayrıca illegal erişimi sağlayan VPN servislerine yönelik de "Bütün VPN şirketleri lisans almak zorunda kalacak. İşte bu lisansı almasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurallarına uyma yükümlülüğü getirilecek" ifadelerini kullanarak denetimin sıkılaşacağını müjdeledi.

TELEVİZYON EN GÜVENLİ MECRA MESAJI

Dijital platformların yüksek reklam gelirleri uğruna şiddet içeriklerini denetlemediği bu dönemde, geleneksel medya temsilcilerinden de önemli bir çıkış geldi.

Televizyon Yayıncıları Derneği, yayımladığı bildiride dijital mecralardaki denetimsizliğe dikkat çekerek bir hatırlatmada bulundu. Dernek yetkilileri, sanal dünyada oluşturulmaya çalışılan algının aksine, denetim mekanizmalarının işlediği en güvenli mecranın hala televizyon olduğunu hatırlatan bir bildiriyle aileleri bilinçli tüketime davet etti.

BTK'nın hazırladığı yeni düzenlemelerle birlikte, suça yönlendiren içeriklerin ve illegal erişim kapılarının tamamen kapatılması hedefleniyor.